Colombia

Álvaro Uribe le expuso a De la Espriella la guía para afrontar la crisis fiscal que dejó el Gobierno Petro: pidió no aplazar el pago de la deuda

En medio de la discusión sobre el Presupuesto General de la Nación 2027, el exjefe de Estado sugirió reducción del tamaño del Estado, estímulos a la inversión privada, lo que facilitaría un ahorro financiero de $20 billones

El expresidente Uribe se deberá presentar el viernes 4 de septiembre de 2026 para continuar con la diligencia judicial en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Álvaro Uribe habló sobre las opciones que tiene el Ejecutivo para afrontar la crisis fiscal que dejó el gobierno Petro- crédito Catalina Olaya/Colprensa
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El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 aumentó casi $60 billones frente al presentado por el Gobierno Petro: pasó de $576 billones a $634,9 billones, tras el sinceramiento de las cuentas realizado por la actual administración.

Uno de los focos del plan está en el servicio de la deuda, que concentra cerca de $1 de cada $4 del PGN. El rubro asciende a $155,4 billones, equivalente a 7,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

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En comparación con el presupuesto de 2026, el servicio de la deuda subió 54,7%: pasó de $100,4 billones, que representaban 5% del PIB. Del total previsto para 2027, $392,6 billones se asignan a funcionamiento, $86,9 billones a inversión y el resto al pago de la deuda.

Según el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, la caja pública enfrenta una brecha entre ingresos y gastos: el promedio mensual de ingresos es de $29 billones y los gastos superan los $40 billones. “¿Cómo se cubre la diferencia? Con endeudamiento”.

El senador Christian Garces advirtió que se debe aplazar el pago de deuda porque $150 billones, para el próximo año, es muy alto - crédito Suministrado Infobae

Por su parte, Christian Garcés, senador y coordinador ponente del presupuesto 2027, advirtió que se debe aplazar el pago de deuda porque el valor de $150 billones, para el próximo año, es muy alto.

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“En mi caso particular, he propuesto que se estudie a fondo aplazar pago de deuda, porque ciento cincuenta billones para el próximo año es muy alto y necesitamos dirigir recursos, aumentar la inversión que quedó estancada, entre otras cosas, para que pueda el presidente Gustavo Petro cumplir con su programa de gobierno, lo que obliga a una reforma de fondo del presupuesto que había presentado el gobierno anterior”.

Para dejar sentada su postura, agregó: “Lo que sí está claro es que se va, se espera una ley de reactivación, de reordenamiento económico, que va el gobierno a presentar después del presupuesto”.

La reacción de Álvaro Uribe a la propuesta de aplazar el pago de la deuda

En medio de la discusión sobre el Presupuesto General de la Nación 2027, el exjefe de Estado sugirió reducción del tamaño del Estado, estímulos a la inversión privada, lo que facilitaría un ahorro financiero de $20 billones - crédito @AlvaroUribeVel/X
En medio de la discusión sobre el Presupuesto General de la Nación 2027, el exjefe de Estado sugirió reducción del tamaño del Estado, estímulos a la inversión privada, lo que facilitaría un ahorro financiero de $20 billones - crédito @AlvaroUribeVel/X

El expresidente de la República, Álvaro Uribe Velez, se sumó al debate, señalando que Colombia tiene buena reputación con las entidades bancarias por su responsabilidad en el pago de deuda.

“La reputación financiera de Colombia se ha soportado en que siempre ha cumplido con las deudas”, escribió en su cuenta de X.

El líder del Centro Democrático también señaló que el camino para salir de la crisis fiscal que dejó la anterior administración debe ser implementar medidas que impulsen la austeridad, lo que reduciria los costos en $20 billones.

“Un camino para esta difícil situación podría ser austeridad, reducción del tamaño del Estado, estímulos a la inversión privada, todo lo cual facilitaría un ahorro financiero de 20 billones al contratar créditos menos costosos para pagar los más costosos. Un fondo independiente de las cuentas nacionales, con créditos sindicados y de multilaterales ayudaría mucho a la recuperación del terremoto. Muchos dueños de propiedades afectadas lo utilizarían”, señalo Uribe Vélez.

Álvaro Uribe reveló detalles del proyecto de ley del Centro Democrático para modificar la reforma pensional de Gustavo Petro

El expresidente de la República señaló que los fondos privados pueden manejar todas las cotizaciones y hacer los pagos de acuerdo con la ley - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente de la República señaló que los fondos privados pueden manejar todas las cotizaciones y hacer los pagos de acuerdo con la ley - crédito @AlvaroUribeVel/X

El 25 de agosto de 2026, la Corte Constitucional avaló el 90% del articulado de la reforma pensional impulsada por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, una decisión adoptada por 7-1 que mantuvo en pie la mayor parte de la ley y devolvió nueve artículos al Congreso para corregir vicios de forma, en un fallo que reactivó la controversia planteada desde su origen por el Centro Democrático.

El partido de oposición anunció una contrarreforma a la reforma pensional de Gustavo Petro con el argumento de que la ley limita la libertad de elección de los cotizantes de menores ingresos y compromete el ahorro y las finanzas públicas en el mediano plazo.

Aunque el texto todavía no está terminado, el expresidente Uribe Vélez, adelantó en su cuenta de X la idea general de la propuesta. “Algo simple: Que quede solamente el sistema de fondos; con garantía de pensión mínima y pilar semi-contributivo (BEPs). Se impulsa el programa del adulto mayor. Se respeta Colpensiones a sus actuales afiliados, sin nuevas afiliaciones y sin nuevos trasladados. Así se eliminan los subsidios regresivos”, escribió.

Ese planteamiento supone dejar el manejo del sistema en los fondos privados, mantener una garantía de pensión mínima, conservar un componente semicontributivo a través de los BEPs y cerrar la entrada de nuevos afiliados y traslados a Colpensiones, aunque con respeto por quienes están vinculados a la entidad estatal.

Uribe Vélez también reiteró su posición sobre el papel que, a su juicio, debe tener esa administradora pública. “Colpensiones no se necesita, es ineficiencia, derroche y clientelismo. Los fondos privados pueden manejar todas las cotizaciones y hacer los pagos de acuerdo con la ley. Una pequeña cuenta de MinHacienda liquidaría pensiones de invalidez y sobrevivencia”, afirmó.

El político colombiano añadió que una reforma pensional que elimina el ahorro puede producir beneficios iniciales, pero después genera un déficit que consideró insostenible. En esa misma línea, planteó “una nueva norma para que los fondos privados tengan el manejo del mayor % de los recursos” y defendió “un solo régimen y el desmonte de subsidios inequitativos para fortalecer al adulto pobre y a quienes sin ingresos no alcanzan a pensionarse”.

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