Colombia

Fiscal del caso Ungrd denunció a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial de Petro, por injuria y calumnia: “Realizó señalamientos en mi contra”

La querella fue radicada el 27 de agosto ante el ente acusador, tras concluir que los señalamientos sobre un presunto encuentro irregular con Olmedo López y su defensa carecen de sustento

La fiscal María Cristina Patiño denunció a Sandra Ortiz por presunta injuria y calumnia en medio del caso de corrupción de la Ungrd - crédito Colprensa/Ungrd
La fiscal María Cristina Patiño denunció a Sandra Ortiz por presunta injuria y calumnia en medio del caso de corrupción de la Ungrd - crédito Colprensa/Ungrd
Guardar

La fiscal María Cristina Patiño denunció a Sandra Ortiz por presunta injuria y calumnia tras concluir que los señalamientos públicos de la exconsejera sobre una supuesta reunión irregular con Olmedo López y su defensa son falsos, en un nuevo frente judicial que se suma al proceso principal por el escándalo de corrupción en la Ungrd.

La querella fue radicada el 27 de agosto ante la Fiscalía General de la Nación, según reveló Cambio, y se conoció antes de que Ortiz reiterara esas acusaciones en una entrevista posterior. El caso se tramitará por separado del expediente principal en el que la exfuncionaria responde por lavado de activos y tráfico de influencias.

PUBLICIDAD

Ortiz estuvo privada de la libertad entre el 18 de diciembre de 2024 y el 11 de mayo de 2026, cuando un juez le otorgó la libertad por vencimiento de términos. El juicio en su contra se reanudará en próximos días y la denuncia presentada por Patiño deberá ser repartida en la Fiscalía.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia sostiene que Ortiz hizo imputaciones que lesionaron su honra y su buen nombre personal y profesional. La publicación conoció que Patiño decidió acudir a la vía penal después de evaluar la gravedad de esas manifestaciones.

En el texto de la denuncia, la funcionaria afirmó: “La denunciada consciente y voluntariamente realizó imputaciones o señalamientos en mi contra que lesionaron mi honra en menoscabo de mi patrimonio moral, al afirmar sin sustento alguno y contrariando la verdad que, en mi calidad de Fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia me reuní en una locación externa a las instalaciones de la Fiscalía con uno de los procesados en el macrocaso de corrupción que actualmente adelanto, a saber, con Olmedo de Jesús López Martínez, su defensor y los investigadores de la defensa, en un contexto y con la connotación de torcer o desviar el cauce legal y reglamentario de los procesos penales que actualmente adelanto, incluyendo el suyo propio, por los graves hechos de corrupción en torno a la Ungrd”.

PUBLICIDAD

La denuncia surgió por mensajes y entrevistas de Sandra Ortiz

SANDRA ORTIZ (Colprensa - Camila Díaz)
La querella contra Sandra Ortiz fue radicada el 27 de agosto ante la Fiscalía General y se tramitará por separado del expediente principal - crédito Camila Díaz/Colprensa

El choque entre ambas se intensificó después de dos pronunciamientos de Ortiz en la red social X, publicados el 22 y 23 de agosto. En uno de ellos escribió: “La Fiscalía se ha negado a investigar y engaveta las propias órdenes de la Corte Suprema. ¿Todo para proteger a quién? La verdad siempre sale a la luz”.

En otro mensaje, la exconsejera afirmó: “Es aún más escandaloso lo que hizo la fiscal 9 ante la Corte: reunirse en un hotel con Olmedo López, su abogado y los investigadores de su defensa. ¿Qué se preparó allí y a quien estaban protegiendo? Las pruebas hablarán en mi juicio”.

Después, en declaraciones a Cambio del 6 de septiembre, Ortiz insistió en que tenía pruebas de esas supuestas reuniones. “Tengo todas las pruebas de lo que digo y lo voy a demostrar el 18 de septiembre (…) Por ejemplo, las reuniones que ella tenía en un hotel con los abogados Moreno, con sus investigadores y con Olmedo López, organizando todo esto. Eso no es decente”, dijo al medio.

Patiño negó de manera expresa haber sostenido ese encuentro y rechazó también otra afirmación de Ortiz sobre su lugar de origen. La fiscal indicó que es de Barrancabermeja y no de Boyacá, como lo había señalado la exfuncionaria.

El expediente principal vincula a Ortiz con sobornos y contratos por $11 mil millones

La defensa de Ortiz cuestionó la medida de aseguramiento y resalta su condición de madre cabeza de hogar - crédito Colprensa
La defensa de Ortiz cuestionó la medida de aseguramiento y resalta su condición de madre cabeza de hogar - crédito Colprensa

La denuncia por injuria y calumnia es independiente del proceso por corrupción en la Ungrd como intermediaria en la entrega de sobornos a los entonces presidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle para favorecer las reformas del Gobierno nacional.

De acuerdo con ese expediente, ambos excongresistas se encuentran privados de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. La investigación también ubica a la exconsejera como presunta mensajera de recursos provenientes de funcionarios de la entidad.

Entre las pruebas citadas por la Fiscalía aparecen el interrogatorio de Olmedo López, conversaciones de WhatsApp, videos y registros de georreferenciación. Esos elementos fueron presentados en el trámite con el que el ente acusador pidió una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Ortiz.

Patiño reveló además apartes de la declaración de López sobre una reunión del 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño entre el entonces director de la Ungrd y Ortiz. Según la investigación, allí se habría pactado la entrega de contratos para beneficiar al senador Iván Name y la desviación de un contrato del Atlántico por 11 mil millones de pesos.

Durante una audiencia, la fiscal explicó sobre ese episodio: “Manifiesta que ella (Sandra Ortiz) insistió en una adhesión presupuestal a un contrato desarrollado en el Atlántico que era de senador Name”.

López también señaló al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Carlos Ramón González. Según lo expuesto por la fiscal, el exfuncionario habría ordenado la entrega de $3.000 millones al congresista Iván Name.

Oficina de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres - crédito @UNGRD/X
Oficina de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres - crédito @UNGRD/X

Patiño resumió así esa versión: “Era el equivalente a una contratación que inicialmente se había pedido por $60.000 millones para el senador Name que se cambiaban por $3.000 millones”. En esa misma exposición sostuvo que Ortiz fue “la mensajera”, es decir, la persona encargada de entregar el dinero.

Ortiz rechazó de forma pública esas acusaciones y sostiene que el proceso en su contra no obedece a razones jurídicas sino políticas. En una audiencia aseguró: “Como se lo dije un un día el coordinador de la Fiscalía, porque eso fue lo que me dijo, si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar una medida de aseguramiento. Eso pasó”.

La exfuncionaria también declaró: “Yo tengo la carta que le envié y la trazabilidad que le envié en este momento a mi abogado. Nosotros, desde ese momento, yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político. Lo digo abiertamente, es un tema político”.

Sobre su relación con la entidad, Ortiz negó haber tenido capacidad de decisión en la contratación de la Ungrd. “Yo no tengo nada que ver, no era la ordenadora del gasto, no era una asesora, yo que tengo que ver con la Unidad de Gestión del Riesgo, jamás tuve nada que ver”, afirmó.

Temas Relacionados

Corrupción UngrdSandra OrtízFiscalía General de la NaciónCalumniaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hombre que habría abusado y causado la muerte a su hijo de 3 meses fue capturado: autoridades emitieron orden dos años después del caso

La investigación indicó que el menor llegó en septiembre de 2024 a la Clínica Los Rosales con señales de violencia, y los exámenes posteriores concluyeron que una lesión grave en la cabeza fue fatal

Hombre que habría abusado y causado la muerte a su hijo de 3 meses fue capturado: autoridades emitieron orden dos años después del caso

VIDEO | Golfistas del Sur de Bogotá retaron a Donald Trump para enfrentarse en Colombia o EE. UU.: “Encantados de recibirle”

El campo de juego del grupo de deportistas aficionado se encuentra detrás de la iglesia El Virrey, en la localidad de Usme

VIDEO | Golfistas del Sur de Bogotá retaron a Donald Trump para enfrentarse en Colombia o EE. UU.: “Encantados de recibirle”

Así reaccionó el país político tras la firma del decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia: “No contienen la violencia”

La resolución del 8 de septiembre reavivó bandos políticos y reformuló la disputa pública entre control estatal y autodefensa ciudadana

Así reaccionó el país político tras la firma del decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia: “No contienen la violencia”

Tras la discusión con su pareja, mujer intentó ahorcar a sus tres hijos en Magdalena: uno de ellos escapó y avisó a un vecino

La detención se realizó en una vivienda en un operativo con la Fiscalía y una agencia de seguridad de Estados Unidos, en una investigación por presuntos delitos sexuales contra menores

Tras la discusión con su pareja, mujer intentó ahorcar a sus tres hijos en Magdalena: uno de ellos escapó y avisó a un vecino

Capturan a alias Sobri, señalado cabecilla de La Terraza: es sobrino de uno de los capos que estuvo en el ‘Tarimazo’ de Petro

Jhony Alberto Muñoz Laverde, alias Sobri o Sobrino, habría ordenado la acción delictiva para presionar el pago de 3.000 millones, a través de transferencia o criptoactivos

Capturan a alias Sobri, señalado cabecilla de La Terraza: es sobrino de uno de los capos que estuvo en el ‘Tarimazo’ de Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Daniela Salazar anunció su segundo embarazo junto a Simón Pulgarín: “Te soñábamos mucho”

Daniela Salazar anunció su segundo embarazo junto a Simón Pulgarín: “Te soñábamos mucho”

Imitador de Beéle se llevó millonario premio en ‘Yo Me Llamo’: este será el destino del dinero

Yina Calderón respaldó a Westcol sobre las críticas a las batallas en TikTok: “Todo el día pidiendo limosna”

Ana del Castillo reveló su rutina de ejercicios para sus primeras semanas de embarazo: “Pa’ las que están preñá’”

Sebastián Vega regresaría a ‘MasterChef Celebrity’: imágenes apuntarían a que el actor volverá a estar dentro de la competencia

Deportes

Egan Bernal fue confirmado para la selección Colombia en el Mundial de Ciclismo, pero habrían dudas sobre su participación: “Tiene un problema físico”

Egan Bernal fue confirmado para la selección Colombia en el Mundial de Ciclismo, pero habrían dudas sobre su participación: “Tiene un problema físico”

Entrenador del Sporting CP se cansó de las preguntas sobre el presente goleador de Luis Suárez: “Es como si acabara de salir de prisión”

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Liverpool vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver en Colombia el partidazo por la Champions League

Gustavo Puerta titular por primera vez con Olympiacos en Grecia: hora y dónde ver el partido vs. Volos