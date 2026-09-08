Liverpool vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver en Colombia el partidazo por la Champions League

El 17 de septiembre de 2025 fue la última ocasión que estos dos equipos se vieron las caras-crédito Andrew Boyers/imágenes en acción vía REUTERS

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La acción de la UEFA Champions League comienza con la fase de liga, y unos auténticos partidazos que se vivirán en la primera fecha.

Además del debut del Real Madrid de España (más veces campeón de la competencia), como del París Saint Germain de Francia (actual rey de la competencia), o del Bayern Múnich de Luis Díaz, uno de los duelos que llamará la atención será el partido entre Liverpool de Inglaterra y Atlético de Madrid de España.

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La baja de Nicolás González en el cuadro "Colchonero" será clave para el partido-crédito Andrew Boyers/REUTERS

El partido se jugará el 9 de septiembre de 2026 a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio de Anfield Road de Liverpool, y se podrá ver en exclusiva a través de ESPN y de la aplicación de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el italiano Davide Massa.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

Liverpool

Alexander Isak marcando ante Ipswich Town-crédito Paul Childs/imágenes en acción REUTERS

El 4 de septiembre de 2026, Liverpool visitó al Ipswich Town en el estadio de Portman Road, y derrotó a su rival por 0-2 con los goles de Alexander Isak al 6 y 9 de partido.

De esta forma, el equipo de Andoni Iraola llegó a los cuatro partidos sin perder de forma consecutiva, y espera seguir en su racha positiva:

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4 de septiembre de 2026 - Premier League: Ipswich 0-2 Liverpool

29 de agosto de 2026 - Premier League: Liverpool 2-2 Nottingham Forest

23 de agosto de 2026 - Premier League: Newcastle 2-2 Liverpool

16 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Liverpool 2-0 Como

9 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Liverpool 2-3 Mónaco

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid viene de jugar en San Mamés-crédito Vincent West/REUTERS

Por su parte, el Atlético de Madrid cortó una racha de cuatro resultados sin caer el 5 de septiembre de 2026, al ser goleado por 3-0 ante Athletic Club de Bilbao.

Con las anotaciones de Nico Williams al 46, de Robert Navarro al 48 y de Oihar Sancet al 90, el equipo de Edin Terzić dejó golpeado al cuadro “Colchonero” de cara a lo que será el duelo clave.

Así vienen en sus últimos cinco juegos:

5 de septiembre de 2026 - La Liga: Athletic Club 3-0 Atlético de Madrid

29 de agosto de 2026 - La Liga: Sevilla 1-3 Atlético de Madrid

23 de agosto de 2026 - La Liga: Atlético de Madrid 2-2 Villarreal

19 de agosto de 2026 - La Liga: Atlético de Madrid 2-0 Málaga

14 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Marsella 1-2 Atlético de Madrid

En lo que se refiere al último partido que jugaron entre sí, hay que ir al 17 de septiembre de 2025, cuando el cuadro de Anfield venció por 3-2 a los madrileños en un auténtico partidazo.

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Andrew Robertson al minuto 4 y Mohamed Salah al 6 de partido le dieron la ventaja a los rojos, pero Marcos Llorente al 45+3 descontó en el partido.

Para el segundo tiempo, Llorente marcó doblete al 81, y empató las acciones de juego, pero un cabezazo de Virgil van Dijk al 90+2 le dio la victoria al Liverpool.

Así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

17 de septiembre de 2025 - Chamnpions League: Liverpool 3-2 Atlético de Madrid

3 de noviembre de 2021 - Champions League: Liverpool 2-0 Atlético de Madrid

19 de octubre de 2021 - Champions League: Atlético de Madrid 2-3 Liverpool

11 de marzo de 2020 - Champions League: Liverpool 2-3 Atlético de Madrid

18 de febrero de 2020 - Champions League: Atlético de Madrid 1-0 Liverpool

Estos son los posibles once iniciales del juego:

Liverpool: Alisson, Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Jérémy Jacquet, Milos Kerkez, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Bradley Barcola, Cody Gakpo, Alexander Isak.

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alex Grimaldo, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Lee Kang-in, Álex Baena, Ademola Lookman.