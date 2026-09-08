Colombia

Chontico Día resultados de hoy martes 8 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
Guardar

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

PUBLICIDAD

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este martes 8 de septiembre de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 0364.

Quinta: 5.

¿Cómo se juega?

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

PUBLICIDAD

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos estaría alistando envío de drones militar a Colombia para fortalecer operaciones contra grupos criminales: esta es su tecnología

Los aparatos no tripulados apoyarían labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de la fuerza pública, con trámites pendientes y sin una fecha confirmada para su envío

Estados Unidos estaría alistando envío de drones militar a Colombia para fortalecer operaciones contra grupos criminales: esta es su tecnología

Imitador de Beéle se llevó millonario premio en ‘Yo Me Llamo’: este será el destino del dinero

El participante interpretó ‘Mi refe’, obtuvo la aprobación unánime de los jurados y anunció que entregará dinero a sus compañeros para cubrir gastos de vestuario

Imitador de Beéle se llevó millonario premio en ‘Yo Me Llamo’: este será el destino del dinero

Vimos antes de su lanzamiento el nuevo celular de HONOR que llegará a Colombia: apareció en el concierto de Maroon 5

El dispositivo, que estaría a pocas semanas de presentarse oficialmente en el país, llamó la atención por su diseño elegante, su cámara y una batería que superó una prueba improvisada durante casi dos horas de concierto.

Vimos antes de su lanzamiento el nuevo celular de HONOR que llegará a Colombia: apareció en el concierto de Maroon 5

Gustavo Petro rechazó versiones sobre su divorcio y sus relaciones: “Nunca he encontrado a mi pareja en mi cama con otra persona”

El mandatario colombiano señaló que solo él puede hablar de sus relaciones personales y hacerlas públicas cuando lo decida

Gustavo Petro rechazó versiones sobre su divorcio y sus relaciones: “Nunca he encontrado a mi pareja en mi cama con otra persona”

Así combatirá Abelardo de la Espriella las redes internacionales de narcotráfico en el Pacífico: “Es hora de ser más audaces”

Uno de los mayores retos por parte de la administración de Abelardo de la Espriella será detener la expansión de los cultivos ilícitos, sumado a que Colombia aparece como una pieza central de la estrategia con las autoridades oceánicas por su peso en la producción global de cocaína

Así combatirá Abelardo de la Espriella las redes internacionales de narcotráfico en el Pacífico: “Es hora de ser más audaces”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Imitador de Beéle se llevó millonario premio en ‘Yo Me Llamo’: este será el destino del dinero

Imitador de Beéle se llevó millonario premio en ‘Yo Me Llamo’: este será el destino del dinero

Yina Calderón respaldó a Westcol sobre las críticas a las batallas en TikTok: “Todo el día pidiendo limosna”

Ana del Castillo reveló su rutina de ejercicios para sus primeras semanas de embarazo: “Pa’ las que están preñá’”

Sebastián Vega regresaría a ‘MasterChef Celebrity’: imágenes apuntarían a que el actor volverá a estar dentro de la competencia

El ‘Influencer’ español Naim Darrechi se peleó con un vendedor ambulante en Cali: habrían insultado a su pareja

Deportes

Egan Bernal fue confirmado para la selección Colombia en el Mundial de Ciclismo, pero habrían dudas sobre su participación: “Tiene un problema físico”

Egan Bernal fue confirmado para la selección Colombia en el Mundial de Ciclismo, pero habrían dudas sobre su participación: “Tiene un problema físico”

Entrenador del Sporting CP se cansó de las preguntas sobre el presente goleador de Luis Suárez: “Es como si acabara de salir de prisión”

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Liverpool vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver en Colombia el partidazo por la Champions League

Gustavo Puerta titular por primera vez con Olympiacos en Grecia: hora y dónde ver el partido vs. Volos