Ana del Castillo reveló su rutina de ejercicios para sus primeras semanas de embarazo: “Pa’ las que están preñá’”

La cantante vallenata mostró los movimientos que realiza en el gimnasio, detalló series y repeticiones, y aseguró que adapta su actividad física a indicaciones médicas - crédito @anadelcastilloj/ Instagram

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Ana del Castillo volvió a dirigirse a sus seguidores con un mensaje sobre el embarazo que confirmó el 1 de septiembre.

La cantante vallenata mostró parte de su entrenamiento en el gimnasio y explicó cómo mantiene la actividad física durante las primeras semanas de gestación. “Pa’ las que están preñá”, escribió la artista al compartir la rutina, con la que dejó claro que no pretende abandonar los ejercicios durante esta etapa.

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En el video, Del Castillo aparece durante una sesión que combina trabajo de fuerza y movimientos guiados en máquinas del gimnasio. La publicación permitió conocer que su entrenamiento incluye ejercicios para tren inferior, actividades de resistencia y trabajo enfocado en distintas zonas musculares, bajo un esquema que, según indicó, se ajusta a las recomendaciones de sus especialistas. “Ni preñada hay obstáculo para entrenar”, se escucha decir a la intérprete en las imágenes. La frase acompañó una serie de momentos de su rutina, que difundió después de hacer pública la noticia de que espera a su primer hijo.

Ana del Castillo mostró su rutina de ejercicio tras confirmar su embarazo - crédito @anadelcastilloj/ Instagram

La artista aclaró que continuará con el ejercicio de acuerdo con las indicaciones médicas, con el objetivo de cuidar su salud y la del bebé. Ana del Castillo no ha precisado cuántas semanas de embarazo tiene ni ha entregado detalles sobre la identidad del padre, asuntos que ha mantenido fuera de sus publicaciones recientes.

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“Te sientas en las máquinas, subes, bajas y aprietas lentamente”, dijo la cantante con cada ejercicio, detallando que mantiene cuidado por su embarazo. En medio de la explicación, la cantante, fiel a su estilo, presumió los resultados de su exigencia en el gimnasio. “Mírame la nalga, reina, míramela”, añadió al audio del video donde enseña paso a paso su rutina.

Además de mostrar en video parte de su entrenamiento, la cantante detalló en los comentarios los ejercicios que realiza y el número de repeticiones de cada uno. “Pa las que están preñá:🤰🏼1. Abductores 🍑 5 series x 15 reps 2. Cuádriceps 🦵🏽 5 series x 15 reps 3. Parte de atrás de la pierna 🔥 4 series x 15 reps 4. Glúteos + espalda baja 🍑💪🏽 4 series x 12 reps 5. Sentadillas 🤰🏽🏋🏽‍♀️ 3 series x 15 reps", escribió la cantante.

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El video de la intérprete, que superó los 70 mil “me gusta” durante su primer día de publicación, generó numerosos comentarios. Algunos seguidores destacaron la rutina y tomaron nota de los ejercicios, mientras otros le advirtieron sobre los riesgos de exigirse demasiado en el gimnasio durante el embarazo.

“No mucho peso Ana recuerda los 3 primeros meses el feto es muy delicado ❤️“, ”Te amo reina 😍“, ”la narración todo que ver ❤️❤️“, ”Noa fuerte como su madreeee❤️“, ”Ojo que no puedes estar haciendo fuerza ni ejercicio", “Tú eres mucho ambiente ve 😂“, ”Deberías de tener cuidado por tu embarazo, ya tendrás tiempo para recuperar tu cuerpo", (Sic) son los mensajes más destacados en el post de Ana del Castillo.

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La confirmación de su embarazo llegó a través de una galería de fotografías tomada en Valledupar. La cantante apareció junto a la estatua de Diomedes Díaz y aprovechó una creencia popular asociada al monumento para comunicar la noticia con humor. “Oye, peláaaaaa, no te sientes al lado de Diomedes que vai a quedá preñá. Y sí, estoy preñá”, escribió entonces.

Días después, la vallenata compartió nuevas historias que dieron pistas sobre el nombre de su hijo. La información surgió a partir de publicaciones de personas cercanas a ella y fue reforzada por una imagen que la propia Ana del Castillo compartió con el mensaje: “Salud por Noa”.

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La cantante ha recibido felicitaciones de colegas y seguidores desde que confirmó que será madre. Sus publicaciones recientes muestran que, además de preparar la llegada de su bebé, busca conservar algunos hábitos de su vida diaria, entre ellos la asistencia al gimnasio. Por ahora, no ha informado si modificará su agenda de conciertos o si tomará una pausa en sus presentaciones durante el embarazo.