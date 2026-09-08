Gustavo Puerta titular por primera vez con Olympiacos en Grecia: hora y dónde ver el partido vs. Volos

El exvolante del Racing de Santander de España está dentro de la lista de jugadores a disposición que tiene el técnico ibérico José Luis Mendilibar-crédito @olympiacosfc/X

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El futbolista colombiano Gustavo Puerta tendrá sus primeros minutos con Olympiacos, siete días después de ser confirmado como nuevo jugador del equipo griego, que pagó la cláusula de rescisión del contrato del jugador de la selección Colombia al Racing Club de Santander, pactada en 20 millones de euros.

Olympiacos y Volos vuelven a cruzarse ahora en la Copa de Grecia este martes 8 de septiembre a las 12:45 (hora de Colombia), en un partido de la segunda jornada que llega apenas tres días después del 1-1 en la Superliga y que puede abrirle al volante colombiano una mayor participación, luego de ser transferido.

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Puerta fue presentado oficialmente el 2 de septiembre de 2026 por el club griego. En declaraciones a los medios oficiales de Olympiacos, agradeció la recepción y subrayó el peso deportivo de su nuevo equipo: “Primero que todo, muchas gracias por la bienvenida. Para mí es un placer venir a un club tan grande como Olympiacos, con una historia enorme, llena de títulos y de jugadores que han pasado por acá y han tenido carreras increíbles. Para mí es un placer estar acá”.

Nómina titular de Olympiacos en el partido de la fecha 2 de la Copa de Grecia, con Gustavo Puerta como titular - crédito Olympiacos

El último duelo entre ambos fue el 5 de septiembre, en la tercera jornada de la Superliga griega. Olympiacos se puso en ventaja antes del descanso con un penal de Jota Silva, pero Volos igualó al minuto 76 con un gol de Maximiliano Comba.

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Ese 1-1 cortó una dinámica claramente favorable al club rojiblanco. Olympiacos había vencido a su rival 1-0 en enero de 2026, 5-0 en la Copa de Grecia en octubre de 2025, 2-0 como visitante en agosto de 2025 y 3-0 en diciembre de 2024.en los cinco cruces previos, sumó pleno de triunfos con 13 goles a favor y ninguno en contra. Ahora la revancha se juega en el estadio Georgios Karaiskakis, con Olympiacos otra vez como local.

Esa actuación llegó en un momento sensible para el frente ofensivo del equipo dirigido por José Luis Mendilibar. Ayoub El Kaabi, delantero titular, sufrió una fractura de tibia en la pierna izquierda y deberá ser operado. Su lugar será tomado por el mexicano Armando González.

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El partido del jugador de la selección Colombia se podrá ver únicamente a través de Claro Sports, para los suscriptores del cable operador. El encuentro también será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports

Gustavo Puerta será el jugador con mejor salario de la Liga de Grecia

El exjugador del Racing de Santander de España tendrá su cuarta experiencia en el fútbol europeo tras -crédito @olympiacosfc/X

Gustavo Puerta dejó Racing por 20 millones de euros y fue presentado por Olympiacos como refuerzo para la temporada 2026-2027, en una operación que lo encamina a ser el futbolista mejor pago de la liga griega y que prolonga la progresión europea del mediocampista colombiano tras su Mundial de la FIFA 2026 con la selección Colombia.

La salida fue confirmada por el Racing Club de Santander en un comunicado difundido en su sitio web, donde precisó que el club de El Pireo abonó la totalidad de la cláusula de rescisión. El volante deja el equipo español después de haber jugado 33 partidos en LaLiga Hypermotion y tres en Primera División.

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“El club racinguista desea suerte a Gustavo Puerta, que ha jugado 33 encuentros en LaLiga Hypermotion y tres en Primera con la camiseta del conjunto cántabro, en sus próximos retos profesionales. Muchas gracias, Gustavo”, indicó la institución.

El exjugador del Racing de Santander de España tendrá su cuarta experiencia en el fútbol europeo tras -crédito @olympiacosfc/X

El colombiano había registrado tres goles y una asistencia en 33 partidos en su primera campaña en Santander y contribuyó al ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Más tarde acumuló 34 apariciones en total y alcanzó a debutar en LaLiga antes de que se concretara su salida.

De acuerdo con el periodista Julián Capera, Puerta pasará a tener el mejor salario de la liga griega. Esa misma versión señaló que en España su ingreso estaba estimado en USD 400.000 anuales, equivalentes a USD 33.000 por mes.

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Capera también afirmó que el movimiento forma parte de un plan que contempla una temporada en Grecia antes de un posible desembarco en Nottingham Forest, club de la Premier League vinculado al grupo económico liderado por Evangelos Marinakis.