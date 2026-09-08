Colombia

Resultados de las Pruebas Pisa puso sobre la mesa la conveniencia o no de la privatización de la educación en Colombia: “Fracasaron”

Las cifras expuestas motivaron reacciones de congresistas, dirigentes políticos, representantes sindicales y concejales, con posturas enfrentadas sobre las razones del rezago, la responsabilidad de los docentes, el impacto de la desigualdad socioeconómica y las reformas que requiere el sistema educativo

Loreto y Ucayali lideran el crecimiento en promedio de aprendizajes. (Foto: Andina)
Los resultados de las pruebas Pisa dejaron mal parada a Colombia entre los países de la Ocde en materia de educación - crédito suministrada a Infobae Colombia
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Los recientes resultados de las pruebas Pisa (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), elaboradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), motivaron el martes 8 de septiembre una fuerte discusión en el espectro político sobre las causas del bajo desempeño estudiantil, el papel de los docentes y la conveniencia de modificar el modelo de educación pública hacia entornos privados.

Mientras congresistas de oposición plantearon evaluaciones por resultados, colegios en concesión y límites al uso de redes sociales, sectores cercanos al Gobierno y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) rechazaron que se responsabilice al magisterio por el negativo balance obtenido en este recuento; que en líneas generales mostró un panorama a todas luces inquietante para los países latinoamericanos.

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La confrontación se produjo tras conocerse que los estudiantes colombianos obtuvieron 414 puntos en ciencias, 399 en lectura y 381 en matemáticas. El país quedó por debajo del promedio de la organización en las tres áreas; pues la mayor diferencia se registró en matemáticas, con 82 puntos de distancia frente a la media de las naciones que integran el organismo multilateral, en una medición que causó preocupaciones.

Daniel Briceño y su reflexión sobre las pruebas Pisa
Con este mensaje en redes sociales, el representante a la Cámara Daniel Briceño hizo su reflexión sobre los resultados las pruebas Pisa para Colombia - crédito @danielbricen/X

Daniel Briceño propuso evaluar a los docentes y ampliar los colegios en concesión: respuestas no tardaron en llegar

Uno de los primeros en reaccionar a este estudio fue representante a la Cámara Daniel Briceño, el más votado de la presente legislatura, que calificó de “vergonzosos” los resultados y puso el foco en la necesidad de cambiar el modelo educativo. En su pronunciamiento, planteó que el país adopte mecanismos de evaluación docente según resultados, además de ampliar los colegios en concesión y aplicar vouchers educativos.

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Colombia necesita evaluación docente por resultados, más colegios en concesión, voucher educativo y en general una modificación al modelo tradicional de educación”, expresó Briceño, que no dudó en responsabilizar a la federación de educadores. “Fecode y el modelo actual fracasaron”, advirtió el parlamentario, que a partir de su postura causó una serie de reacciones de dirigentes de izquierda y de centro.

En efecto, líderes de sectores políticos contrarios a De la Espriella cuestionaron que el resultado se atribuya de manera directa a los maestros. El eje de la discusión se desplazó hacia la lectura de las cifras, los efectos de la desigualdad y el desempeño de otros países que también registraron caídas; por lo que apuntaron a que se hiciera un análisis más completo de las causas para este negativo balance.

María Fernanda Carrascal y sus críticas a Daniel Briceño
Con esta publicación, la congresista María Fernanda Carrascal esbozó sus críticas al representante Daniel Briceño con respecto al análisis de los resultados de las pruebas Pisa - crédito @MafeCarrascal/X

Carrascal y Pedraza cuestionaron la interpretación de los datos

Una de las que reaccionó al congresista fue la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, que sostuvo que la gráfica divulgada por el congresista correspondía al promedio de la Ocde, no a los resultados específicos de Colombia y afirmó que la propia organización no registró caídas estadísticamente significativas en el país entre 2022 y 2025; con lo que defendió al Gobierno de Gustavo Petro.

Tenemos enormes desafíos educativos. Pero enfrentarlos exige fortalecer la educación pública, no destruirla ni convertir a sus maestros en chivos expiatorios”, señaló Carrascal, que mencionó a Singapur, Japón, Corea del Sur y Estonia como ejemplos de países con sistemas públicos fuertes y mayoritarios, a manera de parangón con el panorama registrado con Colombia, que perdió el examen del 2025.

Jennifer Pedraza pidió rigurosidad en el análisis de las pruebas Pisa
Con este mensaje en respuesta al representante Daniel Briceño, la senadora Jennifer Pedraza pidió rigurosidad en el análisis de las pruebas Pisa - crédito @JenniferPedraz/X

Entretanto, la senadora Jennifer Pedraza hizo un planteamiento similar. “No, Daniel. Es justo lo contrario, y la gráfica que usted mismo publicó lo demuestra: dice ‘Oecd average’, no datos de Colombia”, escribió la congresista de Dignidad y Compromiso, que también calificó la lectura de Briceño como una “interpretación amañada y maliciosa de los datos” y pidió mayor rigurosidad en el debate planteado por el representante.

En ese sentido, Pedraza vinculó las dificultades educativas con factores como la pandemia, el aumento de las pantallas, la reducción de la lectura en papel, la desigualdad en las aulas, el acoso escolar y la menor presencia de las familias. A su juicio, el debate debe centrarse en esos aspectos y no en propuestas de privatización como las que ha planteado en diferentes ocasiones el representante del Centro Democrático.

Paloma Valencia señaló las brechas entre colegios oficiales y privados

En otra orilla del análisis, la excandidata presidencial y exsenadora Paloma Valencia, con un hilo en la red social X, afirmó que los resultados en las pruebas Pisa reflejan deficiencias en la enseñanza de matemáticas, lectoescritura y ciencias. “Se requiere una profunda transformación del sistema que hoy se limita a mantener muchos colombianos sin oportunidades”, indicó la política caucana del Centro Democrático.

Paloma Valencia y las cifras que quedan de las pruebas Pisa
En su perfil de X, la excandidata presidencial Paloma Valencia expuso las cifras que retratarían la educación colombiana con las pruebas Pisa - crédito @PalomaValenciaL/X

Valencia citó los resultados de Pisa 2022, cuando Colombia alcanzó 383 puntos en matemáticas, 409 en lectura y 411 en ciencias. En esa medición, según indicó, el promedio de la Ocde fue de 472, 476 y 485 puntos, respectivamente. “La brecha no es de ‘puntos’: es de años de aprendizaje”, aseguró la dirigente, que resaltó otros datos; uno de ellos que el 71% de los estudiantes no alcanzó el nivel 2 en matemáticas.

Con ello, expuso diferencias entre los tipos de instituciones, pues los colegios privados registraron 430 puntos en matemáticas, frente a 381 de los oficiales urbanos y 362 de los oficiales rurales; y en su lectura, los puntajes fueron de 450, 407 y 381, mientras que en ciencias alcanzaron 462, 413 y 387, y reconoció que parte de esa diferencia se explica por las condiciones socioeconómicas de los hogares.

Fecode rechazó que se culpe al magisterio por los resultados

En ese sentido, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) cuestionó que las reacciones políticas se concentren en la responsabilidad de los docentes. La organización señaló que el sistema educativo incluye a las secretarías de Educación, las entidades territoriales y los gobiernos nacionales y mencionó problemas como la falta de nombramientos de maestros, las fallas en la alimentación escolar y el transporte.

Fecode rechazó estigmatización al magisterio tras conocerse balance de las pruebas Pisa
Con este pronunciamiento, Fecode rechazó estigmatización al magisterio tras conocerse balance de las pruebas Pisa, en las que Colombia se rajó en su balance - crédito @Fecode/X

Además de los cambios de política educativa en cada administración que, a juicio del magisterio, hacen que el panorama sea complejo. “El debate debería ser más apoyo al magisterio, más inversión, más dotación, más garantías de cobertura, acceso y permanencia para niños, niñas y jóvenes”, expresó la federación. También rechazó las propuestas que buscan convertir la discusión en una defensa de la privatización.

En defensa del magisterio, la concejala de Bogotá, Heidy Sánchez dijo que que no está de acuerdo en que se reduzcan las causas a un análisis básico sobre lo que acontece con la educación. “Las pruebas Pisa muestran una crisis educativa compleja en Colombia y en el mundo”, sostuvo la cabildante, que afirmó que los resultados no prueban que Fecode sea la causa del problema “ni mucho menos que privatizar sea la solución”

Enrique Cabrales y su análisis de las pruebas Pisa
El senador Enrique Cabrales se centró en el alcance que los más pequeños tienen de redes sociales y dispositivos móviles, que para él serían distractores - crédito @kikecabralesCD/X

Cabrales relacionó las dificultades académicas con las redes sociales

Por su parte, el senador del Centro Democrático Enrique Cabrales asoció los resultados con el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes. Según afirmó el congresista, esas plataformas afectan la comprensión lectora, la capacidad de análisis y el desarrollo cognitivo de los jóvenes y, en ese orden de ideas, buscó plantear soluciones frente al debate que se debe dar con respecto a estas plataformas digitales.

Los niños no tienen que estar en las redes. Tienen que estar en las aulas, aprendiendo y construyendo su futuro”, expresó Cabrales, que señaló que avanza en un proyecto de ley destinado a proteger a menores de los efectos negativos de las redes sociales, pues es un convencido de que el impacto de estas conexiones está mermando la capacidad de aprendizaje de los más pequeños, a juzgar por los recientes resultados.

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