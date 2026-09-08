El colombiano Christian González será uno de los jugadores mejores pagados de la NFL del fútbol americano: esta es la millonaria cifra

Los Patriots acordaron con Christian Gonzalez una extensión de cuatro años y 135 millones de dólares antes del inicio de la temporada 2026-crédito Eric Canha/Imagn Images

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Los Patriots acordaron con el colomboamericano Christian González una extensión por cuatro años y 135 millones de dólares que lo ata a largo plazo al equipo de Nueva Inglaterra (Estados Unidos) en la víspera del inicio de la temporada 2026 de la National Football League (NFL), una operación que despeja una negociación trabada y convierte al esquinero en una de las piezas centrales del proyecto del equipo tras su regreso a la pelea por el Super Bowl.

El contrato incluye 102 millones de dólares garantizados y un bono por firma de 33 millones de dólares, una cifra récord para su posición, según informó NFL.com a partir de reportes del insider de NFL Network Ian Rapoport y del periodista de ESPN Jeremy Fowler.

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Con un promedio anual de 33,75 millones de dólares, el acuerdo superó el reciente pacto de cuatro años y 132 millones de dólares de Devon Witherspoon con los Seahawks, que había fijado el techo salarial entre los cornerbacks.

Christian Gonzalez llegó al nuevo contrato después de ser elegido All-Pro del segundo equipo en 2024 y de alcanzar su primer Pro Bowl en 2025-crédito Charles Krupa/AP Foto

Ese nuevo promedio convierte a Gonzalez en el sexto esquinero de la NFL en superar la barrera de los USD 30 millones por temporada. El anuncio llegó un día antes del debut de los Patriots en la campaña 2026 frente a los campeones del Super Bowl, los Seahawks, programado para el 9 de septiembre de 2026.

“GRACIAS SEÑOR. VAMOS, PATS NATION”, escribió Gonzalez en una historia de Instagram, citado por el medio.

Gonzalez, seleccionado en la primera ronda del draft de 2023, ya tenía ejercida desde abril la opción de quinto año para la temporada 2027. Aun así, el jugador buscaba una mejora salarial inmediata y una garantía de continuidad mayor que la ofrecida por esa cláusula, por lo que se ausentó de las actividades organizadas del equipo.

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El esquinero sí participó en el minicampamento obligatorio y se presentó al campo de entrenamiento. Allí, el propietario Robert Kraft dijo a los periodistas el 25 de julio de 2026 que Nueva Inglaterra le había ofrecido a Gonzalez el contrato más alto en la historia de la franquicia.

La declaración pública no destrabó la firma. Después de participar inicialmente en las prácticas, Gonzalez tuvo que lidiar a mediados de agosto con una lesión y el 25 de ese mes expresó su frustración por no haber cerrado todavía la extensión, mientras el vicepresidente de personal de jugadores Eliot Wolf sostuvo que no existía una fecha límite para alcanzar el acuerdo.

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La renovación despeja ahora la principal incógnita contractual de la defensa de los Patriots. La franquicia asegura a uno de sus jugadores más valiosos cuando el equipo se dispone a iniciar una temporada en la que intentará confirmar que su repunte reciente no fue pasajero.

Gonzalez llega al nuevo contrato tras consolidarse entre los mejores de su puesto

Christian Gonzalez llegó al nuevo contrato después de ser elegido All-Pro del segundo equipo en 2024 y de alcanzar su primer Pro Bowl en 2025-crédito Eric Canha/Imagn Images

El aumento llega cuando Gonzalez entra en su temporada de 24 años y apenas suma tres campañas en la NFL. Su impacto fue inmediato: en su año de novato mostró nivel desde el inicio, aunque una lesión en el hombro lo dejó fuera tras apenas cuatro partidos.

Después volvió para ser elegido All-Pro del segundo equipo en 2024 y alcanzó su primer Pro Bowl en 2025. Esa última temporada coincidió con el resurgimiento de los Patriots bajo el entrenador Mike Vrabel, en una campaña en la que Nueva Inglaterra peleó por llegar al Super Bowl y sostuvo una defensa ubicada entre las cinco mejores en puntos permitidos.

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Entre sus números más destacados del último curso, registró 69 tackleadas, la cifra más alta de su carrera, y falló apenas un intento, de acuerdo con PFF. Según Next Gen Stats, permitió un porcentaje de pases completos del 50,6% cuando fue atacado en temporada regular, el octavo mejor registro entre los esquineros exteriores, y no concedió ningún touchdown en coberturas zonales.

Su producción creció todavía más en los playoffs. Forzó un balón suelto en la victoria de la ronda divisional ante los Texans y sumó un sack en el triunfo sobre los Broncos en el Juego de Campeonato de la AFC.

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Tras defender 10 pases en toda la fase regular, lideró la liga con siete desvíos en la postemporada, incluidos varios en la derrota de los Patriots ante Seattle en el Super Bowl LX. En ese partido también fue determinante para limitar al receptor Jaxon Smith-Njigba: acumuló 14 coberturas, la mayor cantidad del equipo sobre el Jugador Ofensivo del Año, y le permitió solo una recepción para 16 yardas cuando quedó emparejado con él.