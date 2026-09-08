Colombia

Sebastián Vega regresaría a ‘MasterChef Celebrity’: imágenes apuntarían a que el actor volverá a estar dentro de la competencia

El actor fue eliminado del programa luego de presentar un postre bajo en azúcar, detalle que el jurado tomó para sacarlo de la competencia

Sebastián Vega regresaría a MasterChef: internautas aseguran que el actor fue visto en otros retos de campo que no han salido al aire, por lo que al parecer estaría de vuelta en el juego - crédito cortesía Canal RCN
Sebastián Vega regresaría a MasterChef: internautas aseguran que el actor fue visto en otros retos de campo que no han salido al aire, por lo que al parecer estaría de vuelta en el juego - crédito cortesía Canal RCN
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Apenas horas después de que Sebastián Vega saliera de MasterChef Celebrity Colombia, surgieron versiones en redes sociales que apuntan a un posible regreso del actor a la competencia.

La hipótesis se instaló entre los seguidores del reality luego de que algunos usuarios afirmaran haberlo visto en la grabación de un reto de campo que todavía no ha llegado a la pantalla, mientras el periodista Carlos Ochoa habló de un eventual reingreso como reemplazo de otro participante.

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La salida de Vega se emitió la noche del 7 de septiembre, en una jornada dedicada a los postres inspirados en las abuelas. El actor presentó un cheesecake de maracuyá, al que llamó “Para Doña D”, como homenaje a los sabores de su familia. Aunque la preparación recibió comentarios favorables por su textura, el jurado determinó que presentaba fallas que resultaron definitivas en la decisión.

Belén Alonso señaló que el postre tenía un nivel de azúcar insuficiente y que la acidez del maracuyá terminó por imponerse sobre el dulzor. La chef también observó que la cocción se había excedido un poco. La suma de esos detalles dejó a Vega fuera de la competencia, mientras Pautips y Tuto Patiño conservaron su lugar y regresaron al balcón.

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La eliminación generó una reacción emotiva dentro de la cocina. Jorge Rausch se mostró afectado cuando comunicó el nombre del participante que debía abandonar el programa. El chef manifestó el afecto que siente por el actor, quien respondió antes de salir del set con palabras de agradecimiento y reconocimiento hacia quienes compartieron con él durante la temporada.

Después de la transmisión, el actor compartió un mensaje en sus redes sociales. Allí agradeció a su familia, a sus compañeros, al jurado, a Claudia Bahamón y a Canal RCN, además de a las personas que lo ayudaron durante el proceso. “Hoy se acaba mi competencia, pero definitivamente no se acaba mi cocina”, escribió al referirse al final de su participación en el programa.

Ese mensaje parecía cerrar su ciclo en MasterChef Celebrity Colombia. No obstante, en las horas posteriores aparecieron publicaciones que pusieron en duda que su despedida fuera definitiva. Los rumores se concentraron en la posibilidad de que el actor vuelva a las cocinas bajo una figura de reemplazo, una opción que hasta ahora no ha sido confirmada por la producción.

Carlos Ochoa aseguró que recibió información sobre la eventual reincorporación de Vega. Según explicó, el actor podría ocupar el lugar de Jimmy Vásquez, quien se ausentó del reto de eliminación transmitido el 7 de septiembre debido a las quemaduras que sufrió durante una prueba de salvación.

La ausencia de Vásquez ya había llamado la atención entre los seguidores del reality. El programa explicó que el participante no estaba en condiciones de competir en esa jornada a causa de las lesiones, pero no informó si su recuperación le permitirá continuar en la competencia o si tendrá que abandonar el formato de manera definitiva.

En ese punto surgió la versión sobre Vega. Ochoa señaló que el actor sería considerado para reemplazar a Vásquez si este no pudiera retomar las grabaciones. La información no fue acompañada de un anuncio de Canal RCN ni de una declaración de los dos intérpretes, por lo que se mantiene en el terreno de las especulaciones.

El periodista agregó otro dato que alimentó la conversación. Algunos de sus seguidores le habrían escrito para decir que vieron a Vega en una grabación realizada en Piscilago, lugar que sería escenario de uno de los retos de campo de la actual temporada. Ese capítulo todavía no se ha emitido, por lo que no es posible establecer la razón de la presencia del actor en el lugar.

Las versiones de redes sociales tampoco permiten determinar si las imágenes corresponderían a una nueva competencia, a una actividad especial del programa o a otro tipo de participación. La producción suele grabar con anticipación varios retos, por lo que la aparición de un concursante eliminado en una jornada posterior puede dar lugar a distintas interpretaciones.

El supuesto registro de Vega en Piscilago coincidió con la información sobre la situación de Jimmy Vásquez y reforzó entre los seguidores la teoría de un regreso. Para parte del público, el hecho de que la eliminación haya sido reciente y de que el actor mantenga una relación cercana con varios participantes hace más llamativa la posibilidad de verlo nuevamente con delantal.

Por ahora, ni Sebastián Vega ni Canal RCN han confirmado o desmentido un posible reingreso a MasterChef Celebrity Colombia. La continuidad de las emisiones definirá si la eliminación del actor marcó el final de su participación o si volverá al reality como reemplazo de Jimmy Vásquez, tal como han planteado usuarios de redes y el periodista Carlos Ochoa.

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