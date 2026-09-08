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Dos organizaciones colombianas están entre las primeras beneficiarias del fondo de FIFA y Global Citizen: en qué consiste

La segunda ronda de subvenciones incorporó a la Fundación Pies Descalzos y a Presencia Colombo Suiza, y elevó a 58 las entidades apoyadas, con la meta de superar 400.000 beneficiarios jóvenes en el mundo

El Fondo de Educación FIFA Global Citizen amplió su presencia en Colombia con la incorporación de la Fundación Pies Descalzos y Presencia Colombo Suiza - crédito MetLife
El Fondo de Educación FIFA Global Citizen amplió su presencia en Colombia con la incorporación de la Fundación Pies Descalzos y Presencia Colombo Suiza - crédito MetLife
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El Fondo de Educación FIFA Global Citizen amplió su presencia en Colombia con la incorporación de la Fundación Pies Descalzos y Presencia Colombo Suiza como nuevas beneficiarias de su segunda ronda de subvenciones, una expansión que eleva a 58 el total de organizaciones apoyadas y apunta a llegar a más de 400.000 niñas, niños y jóvenes en el mundo con programas de educación, deporte, mentoría, nutrición, salud y acompañamiento comunitario.

En esta etapa, 31 organizaciones comunitarias de 18 mercados recibirán ayudas de entre USD 50.000 y USD 250.000. El alcance previsto del fondo supera los 400.000 beneficiarios entre niñas, niños y jóvenes.

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Según la información difundida por el programa, en Colombia la selección recayó sobre dos entidades con trayectoria en iniciativas educativas dirigidas a población en situación de vulnerabilidad. El respaldo de esta edición cuenta con apoyo de MetLife Foundation.

La Fundación Pies Descalzos destinará su proyecto al desarrollo de infraestructura educativa para ampliar el acceso a educación de calidad en comunidades vulnerables del país. Su trabajo está orientado a que niñas, niños y adolescentes accedan a la educación y desarrollen herramientas para construir sus proyectos de vida.

La organización acompaña a más de 300 colegios públicos y ha beneficiado a más de 282.000 niñas, niños y jóvenes en Colombia. Ese recorrido fue uno de los elementos reconocidos en la selección de la segunda ronda.

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Por su parte, Presencia Colombo Suiza usará el apoyo para ampliar oportunidades educativas de largo plazo para niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. La entidad fue fundada en 1983 y desarrolla programas de acompañamiento, educación y formación para el trabajo en Medellín y otras regiones del país.

Entre sus iniciativas figura La Bellota, un programa que acompaña a niños y jóvenes en la construcción de una ruta educativa hacia la formación postsecundaria y el mundo laboral. La incorporación de ambas organizaciones suma a Colombia a esta fase del fondo con dos enfoques distintos sobre una misma meta: ampliar oportunidades educativas.

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