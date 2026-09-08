Colombia

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó a Barranquilla para reunirse con el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella

El funcionario norteamericano fue recibido por autoridades locales y se trasladará al Batallón Paraíso, donde abordará cooperación bilateral, comercio y la emergencia causada por el sismo

Marco Rubio - crédito Cancillería
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó este martes 8 de septiembre a las 1:00 p. m. a Barranquilla, Colombia, con el propósito de dar cumplimiento a la reunión con el presidente Abelardo de la Espriella centrada en seguridad, lucha contra el narcoterrorismo, innovación y relaciones comerciales.

Rubio aterrizó en la zona de vuelos privados, cerca del aeropuerto Ernesto Cortissoz. La terminal suspendió sus operaciones de forma temporal desde las 12:50 como parte del protocolo de seguridad previsto para la llegada de la delegación estadounidense.

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La interrupción se extenderá durante unos 20 minutos. Luego, el aeropuerto retomará sus operaciones habituales.

Marco Rubio - crédito Cancillería
Marco Rubio aterrizó en la zona de vuelos privados, cerca del aeropuerto Ernesto Cortissoz - crédito Cancillería

Autoridades colombianas recibieron al secretario de Estado

El funcionario estadounidense fue recibido por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Hugo Guevara; el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; el canciller Omar Bula; la embajadora María Consuelo Araújo y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

La delegación colombiana se concentró desde la mañana en el área de vuelos privados para coordinar el dispositivo de recepción y el posterior traslado de Rubio.

La reunión con De la Espriella comenzará a las 2:00 p. m.

Tras su llegada, Rubio se dirigirá a la sede presidencial instalada en el Batallón Paraíso, donde se reunirá con De la Espriella a partir de las 2:00 p. m.

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La agenda incluye conversaciones sobre la cooperación contra el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia transnacional. También abordarán la innovación y las posibilidades de ampliar los vínculos comerciales entre Colombia y Estados Unidos.

Marco Rubio - crédito Cancillería
Marco Rubio fue recibido por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Hugo Guevara; el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; el canciller Omar Bula; la embajadora María Consuelo Araújo y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char - crédito Cancillería

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, donde sostendrá una reunión con el presidente Abelardo de la Espriella. El funcionario estadounidense arribó en helicóptero al Batallón Paraíso, escenario previsto para el encuentro entre las delegaciones de ambos países.

Al descender de la aeronave, Rubio fue recibido por De la Espriella y la esposa del mandatario, Ana Lucía Pineda. La ceremonia incluyó honores de la Escuela de Suboficiales de la Armada de la República de Colombia (ARC), con sede en Barranquilla.

Antes de iniciar su viaje, Rubio señaló que visitaría países que mantienen posiciones cercanas a Washington en asuntos de seguridad y economía. Sobre Colombia, destacó la relación que sostiene con el presidente De la Espriella y definió al mandatario como un aliado de Estados Unidos.

La visita de Marco Rubio será la primera de un funcionario de alto rango de la Administración de Donald Trump a Colombia desde la asunción de Abelardo de la Espriella, hace un mes. El encuentro tendrá como ejes la lucha contra el narcotráfico, el comercio bilateral y la relación política entre ambos países.

El canciller Bula afirmó este martes en redes sociales que la llegada de Rubio abre una nueva etapa en el vínculo con Washington. Según dijo, la relación se basará en el “respeto mutuo, la soberanía y la defensa” de los intereses nacionales.

“Esta es la primera visita de alto nivel que va a recibir el presidente De la Espriella en Colombia y muestra el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos, nuestro principal socio en la región”, sostuvo el ministro.

Bula indicó que el Gobierno colombiano planteará tres prioridades durante la reunión: cooperación en seguridad contra el narcotráfico, fortalecimiento del intercambio comercial y defensa de los “valores compartidos”.

Marco Rubio - crédito Cancillería
El canciller Bula afirmó este martes en redes sociales que la llegada de Rubio abre una nueva etapa en el vínculo con Washington - crédito Cancillería

El canciller agregó que Colombia buscará una relación entre “dos países soberanos” orientada al beneficio de sus ciudadanos. “Esperamos que esta nueva era de las relaciones bilaterales sea lo más beneficiosa para los dos pueblos”, expresó.

Según el comunicado de la Cancillería, la cita buscará fortalecer la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. La agenda tendrá asuntos de comercio, seguridad regional y lucha contra el narcotráfico, además de otros temas de interés para ambas delegaciones.

El canciller Bula Escobar afirmó que el Gobierno buscará consolidar los vínculos con sus aliados a través de una política exterior centrada en la cooperación económica y comercial.

Buscaremos relaciones sólidas, constructivas y mutuamente beneficiosas con nuestros socios y amigos”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores. Por ese motivo, el canciller indicó que “daremos especial importancia a la diplomacia económica y comercial: atraer inversión, abrir mercados, promover nuestras exportaciones, impulsar el turismo, la tecnología y la innovación, y generar nuevas oportunidades para nuestros ciudadanos y nuestras empresas”.

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