Colombianos entre los más afectados por los arrestos de ICE durante el Gobierno Trump en Estados Unidos: la lista la encabezan los mexicanos

En Texas y Florida se concentran el mayor número de detenciones de inmigrantes - créditos Shannon Stapleton / Reuters | Jim Watson / AFP | Blake Fagan / AFP

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Colombia ocupa el séptimo lugar entre los países con mayor número de ciudadanos arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) desde el inicio del segundo Gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con los datos analizados por el Deportation Data Project (Proyecto de Datos sobre Deportación), 16.497 colombianos fueron detenidos hasta el 6 de agosto de 2026, en medio de un aumento de las operaciones migratorias que alcanzó su punto más alto en julio.

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El listado está encabezado por México, con 213.894 arrestos, seguido por Guatemala, con 79.174; Honduras, con 60.152; Venezuela, con 35.704; El Salvador, con 24.548; y Nicaragua, con 17.202. Después de Colombia aparecen Ecuador, Cuba, Brasil, Perú, República Dominicana, India, China y Vietnam.

Los registros publicados por el proyecto que es una iniciativa de la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Los Ángeles que obtiene datos oficiales mediante litigios de acceso a la información, reúnen acciones de ICE hasta el 6 de agosto de 2026. La base incluye arrestos, detenciones, solicitudes de retención migratoria y deportaciones.

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El aumento de los arrestos se hizo más visible desde julio. ICE registró 49.571 detenciones ese mes, el mayor total mensual de la segunda administración Trump. La cifra representó un aumento del 15% frente a los 43.021 arrestos de junio y del 70% respecto de los 29.241 reportados en febrero.

Los operativos de agentes migratorios fueron ordenados por Donald Trump, tras asumir su segundo periodo como presidente de los EE. UU. el 20 de enero de 2025 - crédito Vincent Alban / Reuters

La mayoría de los detenidos no tenía condenas penales

El incremento de las operaciones no se concentró únicamente en personas condenadas por delitos.

Los datos indican que, desde septiembre de 2025, ICE arresta a más migrantes sin condenas penales que a personas con antecedentes judiciales o con procesos penales pendientes.

En julio de 2026, apenas el 25% de los arrestados tenía una condena por algún delito, según el informe citado. La proporción contrasta con el discurso de la administración Trump, cuyos funcionarios han asegurado en distintas ocasiones que la prioridad son los migrantes con historial criminal.

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Durante la campaña presidencial, Trump prometió una política dirigida a detener y deportar a quienes estuvieran en Estados Unidos sin estatus migratorio regular y tuvieran condenas. Ya en el Gobierno, la entonces secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que la administración consideraba criminales a todos los migrantes indocumentados.

La legislación estadounidense, sin embargo, diferencia entre una infracción migratoria y un delito penal. La permanencia irregular en el país no constituye, por sí sola, un delito criminal, aunque puede derivar en un proceso de deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la expansión de los operativos. En una publicación divulgada tras el aumento de las detenciones, la entidad escribió: “Si usted está en el país ilegalmente, váyase ahora”.

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Uno de los casos más recordados que causó rechazo por parte de comunidades latinas en EE. UU. fue el crimen de un ciudadano colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, en medio de un operativo que agentes de ICE llevaron a cabo en una de las calles de Biddeford, en el estado de Maine, la mañana del lunes 13 de julio de 2026 - créditos AP | Reuters

Más de la mitad de los arrestados son deportados en menos de 60 días

Ser detenido por ICE no implica automáticamente una deportación, pero los datos muestran que esa es la salida más frecuente en el actual esquema de control migratorio.

Según el Deportation Data Project, el 57% de las personas arrestadas por ICE bajo el Gobierno de Trump fue deportado antes de cumplir 60 días de detención.

En el mismo plazo, apenas el 7% quedó en libertad. El centro de investigación señaló que la tasa de deportaciones rápidas se duplicó para determinados grupos de migrantes en comparación con el periodo anterior.

El aumento de las capturas coincide con la ampliación de los recursos para ICE. De acuerdo con el reporte, una ley promovida por Trump otorgó a la agencia USD 75.000 millones para un periodo de cuatro años, recursos adicionales a su presupuesto anual, estimado en alrededor de USD 10.000 millones.

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La financiación permitió reforzar las capacidades operativas y ampliar los acuerdos con autoridades locales y estatales. En julio, las colaboraciones entre ICE y agencias policiales locales derivaron en unas 6.500 capturas, equivalentes al 13% del total mensual, destacó un informe de BBC.

Más de 16.000 colombianos han sido detenidos por agentes migratorios desde el inicio del Gobierno Trump - crédito Vincent Alban / Reuters

Texas y Florida concentran el mayor número de operaciones

Los registros también muestran que Texas y Florida lideran el número de arrestos realizados por ICE. Aunque las detenciones aumentaron en todo Estados Unidos, Florida tuvo uno de los incrementos más marcados durante los últimos meses.

El estado pasó de 3.306 arrestos en mayo a 7.170 en junio, un aumento del 117%. A nivel nacional, el crecimiento entre esos dos meses fue de 52%, según el análisis de la base de datos.

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La información demográfica muestra, además, que los hombres constituyen la mayoría de las personas detenidas. De los 548.645 registros incluidos entre el 20 de enero de 2025 y el 6 de agosto de 2026, el 88% corresponde a hombres y el 12% a mujeres.