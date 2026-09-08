Colombia

El cantante colombiano Dekko confirmó la muerte de su hijo a los cuatro días de nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

Mientras el artista lamentó no haber podido “cargarlo ni un segundo”, Natalia Angulo, su pareja, lo recordó como “nuestro milagro, nuestro guerrero” con una emotiva publicación en sus redes sociales

---
Dekko despidió a su pequeño con una imagen animada, percibiéndolo como el ángel que lo acompañará desde el cielo - crédito @soydekko/IG
Guardar

El cantante colombiano Dekko confirmó la muerte de su hijo Gianluca, que falleció a los cuatro días de nacido por complicaciones de salud que el artista no detalló. La noticia sorprendió a sus seguidores, que habían acompañado el embarazo a través de redes sociales con imágenes del baby shower y de las visitas médicas de la pareja.

El barranquillero, cuyo nombre real es Daniel Esquiaqui Lecompte, se despidió de su hijo con un mensaje en el que precisó cuánto tiempo alcanzó a vivir el bebé.

PUBLICIDAD

“Mi niño precioso, estuviste en este mundo 4 días, 5 horas y 6 minutos”, escribió el artista.

El artista relató que no pudo cargar a su hijo antes de su muerte

--
El emotivo mensajeque Dekko le dedicó a su bebé tras fallecer después de cuatro días de nacido - crédito @soydekko/IG

La publicación de Dekko incluyó una confesión sobre el dolor de no haber tenido contacto físico con su hijo durante los cuatro días que el bebé permaneció con vida. “No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre”, expresó el cantante en el mismo mensaje.

El artista también dejó constancia de su desconcierto frente a lo sucedido. “No entiendo la manera de actuar de Dios, ni el porqué, ni el para qué; solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz, mi ángel”, agregó.

PUBLICIDAD

La pareja del cantante despidió a su hijo como un guerrero

Natalia Angulo, pareja de Dekko, también se pronunció sobre la muerte de Gianluca a través de sus redes sociales. En su mensaje, lo recordó con palabras que remarcaban el vínculo del bebé con ambos padres.

“Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros”, escribió Ángulo en Instagram.

---
Natalia Angulo, pareja de Dekko, despidió como "guerrero" a su hijo - crédito @natalia_angulo1/IG

La publicación cerró con una despedida directa al bebé: “Vuelve a mí, hijo de mi vida. Te amaremos por toda la eternidad”.

Las publicaciones de Dekko y de Angulo recibieron mensajes de apoyo de seguidores, amigos y personas cercanas a la pareja, según consignó el medio radial. Las condolencias se sumaron a las palabras de fortaleza que llegaron desde distintos sectores tras conocerse la noticia.

Fueron varias las reacciones que se conocieron de parte de sus seguidores y creadores de contenido, como fue el caso de Isabella Ladera, que dejó un mensaje: “Lo siento en el alma, Dios les dé mucha fuerza”, o el de Ana del Castillo, que escribió: “Dios mío, fortaleza, amigo mío. JESUCRISTO te bendiga y te dé fuerzas en este momento”.

---
Famosos reaccionaron a la noticia del fallecimiento del bebé del cantante colombiano - crédito @soydekko/IG

Otros mensajes:

- Mucha fuerza y amor Dekkito, no están solos - Juan Duque

- Mucha fuerza y paz, un abrazo parce - Pablo de Piso 21

- Joda hermano, ni imaginar lo que debes sentir, pero Dios es el refugio - Juanda Caribe

Dekko construyó su carrera con canciones que combinan música urbana y ritmos caribeños

Antes de la muerte de su hijo, Dekko había compartido con su público distintos momentos del embarazo, lo que hizo que la noticia tomara por sorpresa a quienes seguían el proceso. El cantante, nacido en Barranquilla, se ganó un lugar en la escena urbana colombiana con temas que mezclan ese género con otras influencias musicales de la región.

---
Dekko despidió a su pequeño con una imagen animada, percibiéndolo como el ángel que lo acompañará desde el cielo - crédito @soydekko/IG

Su popularidad creció con canciones como 12×3, Kelede, BFF, Videollamada y Carita Linda. Los dos primeros temas ocuparon lugares destacados en las listas musicales durante 2022, un año que marcó un punto alto en su trayectoria.

De acuerdo con los listados de plataformas musicales, entre las canciones más reproducidas de su catálogo aparecen 12×3, Costeñita, BFF <3, Carita Linda e Imperfecta. Ese recorrido musical convive ahora con el duelo que atraviesa el cantante junto a Natalia Ángulo tras la muerte de su hijo Gianluca.

Temas Relacionados

DekkoFalleció hijo DekkoNatalia AnguloGianluccaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Federico Gutiérrez no deberá retractarse por acusar a Daniel Quintero de ser el ‘jefe de la banda’: esta es la razón por la cual la tutela fue fallada a su favor

La jueza Annabel Mendoza Martínez concluyó que no se acreditó un perjuicio irremediable que justificara una intervención urgente

Federico Gutiérrez no deberá retractarse por acusar a Daniel Quintero de ser el ‘jefe de la banda’: esta es la razón por la cual la tutela fue fallada a su favor

Esta es la red de ‘búnkers’ que creó “Bendito Menor” para esconderse: tenía un arsenal de drones para detectar la presencia de la fuerza pública

Los agentes revisan documentos incautados en diligencias que detallan inmuebles, rutas y sistemas de vigilancia usados por la estructura, mientras se rastrea a lugartenientes con operaciones en La Guajira y Santa Marta

Esta es la red de ‘búnkers’ que creó “Bendito Menor” para esconderse: tenía un arsenal de drones para detectar la presencia de la fuerza pública

Ella es Adela María Maestre Cuello, la nueva vicecanciller del gobierno de Abelardo de la Espriella

La abogada de Valledupar asumirá la segunda jefatura de Relaciones Exteriores, con tareas de reemplazo temporal, coordinación interna y apoyo en la ejecución de la estrategia diplomática del país

Ella es Adela María Maestre Cuello, la nueva vicecanciller del gobierno de Abelardo de la Espriella

Agredieron a funcionario del Hospital San Vicente de Paúl, en Caldas, cerca a Medellín: la entidad emitió comunicado

En un comunicado, la entidad señaló que ninguna circunstancia justifica amenazas o agresiones contra quienes cumplen labores en la institución

Agredieron a funcionario del Hospital San Vicente de Paúl, en Caldas, cerca a Medellín: la entidad emitió comunicado

Daniel Quintero se despachó contra De la Espriella y Fico Gutiérrez tras negativa de juez a su tutela: “Han abusado de su poder”

El exalcalde de Medellín cuestionó la decisión judicial y sostuvo que las acusaciones públicas de sus adversarios políticos han afectado su seguridad

Daniel Quintero se despachó contra De la Espriella y Fico Gutiérrez tras negativa de juez a su tutela: “Han abusado de su poder”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul reveló cuánto cobró por el personaje de Daniela en ‘Sin senos sí hay paraíso’: fueron más de 70 mil dólares

Johanna Fadul reveló cuánto cobró por el personaje de Daniela en ‘Sin senos sí hay paraíso’: fueron más de 70 mil dólares

Sebastián Vega cerró su paso por ‘MasterChef Celebrity’ con una promesa: “No se acaba mi cocina”

Los años 80 volvieron con fuerza a Instagram: así es la nueva tendencia a la que ya se unieron Aida Victoria y otros influenciadores

Salomón Bustamante se cansó de las críticas y así respondió a los que le pidieron que saliera del closet: “Hoy quiero que sepan mi verdad”

Pautips sufrió una quemadura en el rostro durante un reto en ‘MasterChef Celebrity’: se pronunció en sus redes sociales sobre el accidente

Deportes

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

James Rodríguez podría jugar en un equipo de segunda división de Italia: esta es la historia del club Avellino

Atlético Nacional es el primer clasificado a cuartos de la Copa BetPlay 2026 tras golear 3-0 al Cali

Tres equipos del fútbol colombiano demandarán al América de Cali ante el TAS de la FIFA por el caso Yhorman Hurtado

Mariana Pajón será una de las cartas de Colombia en los Juegos Sudamericanos Rosario 2026, pero en un deporte distinto al ciclismo de BMX