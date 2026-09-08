El cantante colombiano Dekko confirmó la muerte de su hijo a los cuatro días de nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

Dekko despidió a su pequeño con una imagen animada, percibiéndolo como el ángel que lo acompañará desde el cielo - crédito @soydekko/IG

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El cantante colombiano Dekko confirmó la muerte de su hijo Gianluca, que falleció a los cuatro días de nacido por complicaciones de salud que el artista no detalló. La noticia sorprendió a sus seguidores, que habían acompañado el embarazo a través de redes sociales con imágenes del baby shower y de las visitas médicas de la pareja.

El barranquillero, cuyo nombre real es Daniel Esquiaqui Lecompte, se despidió de su hijo con un mensaje en el que precisó cuánto tiempo alcanzó a vivir el bebé.

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“Mi niño precioso, estuviste en este mundo 4 días, 5 horas y 6 minutos”, escribió el artista.

El artista relató que no pudo cargar a su hijo antes de su muerte

El emotivo mensajeque Dekko le dedicó a su bebé tras fallecer después de cuatro días de nacido - crédito @soydekko/IG

La publicación de Dekko incluyó una confesión sobre el dolor de no haber tenido contacto físico con su hijo durante los cuatro días que el bebé permaneció con vida. “No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre”, expresó el cantante en el mismo mensaje.

El artista también dejó constancia de su desconcierto frente a lo sucedido. “No entiendo la manera de actuar de Dios, ni el porqué, ni el para qué; solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz, mi ángel”, agregó.

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La pareja del cantante despidió a su hijo como un guerrero

Natalia Angulo, pareja de Dekko, también se pronunció sobre la muerte de Gianluca a través de sus redes sociales. En su mensaje, lo recordó con palabras que remarcaban el vínculo del bebé con ambos padres.

“Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros”, escribió Ángulo en Instagram.

Natalia Angulo, pareja de Dekko, despidió como "guerrero" a su hijo - crédito @natalia_angulo1/IG

La publicación cerró con una despedida directa al bebé: “Vuelve a mí, hijo de mi vida. Te amaremos por toda la eternidad”.

Las publicaciones de Dekko y de Angulo recibieron mensajes de apoyo de seguidores, amigos y personas cercanas a la pareja, según consignó el medio radial. Las condolencias se sumaron a las palabras de fortaleza que llegaron desde distintos sectores tras conocerse la noticia.

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Fueron varias las reacciones que se conocieron de parte de sus seguidores y creadores de contenido, como fue el caso de Isabella Ladera, que dejó un mensaje: “Lo siento en el alma, Dios les dé mucha fuerza”, o el de Ana del Castillo, que escribió: “Dios mío, fortaleza, amigo mío. JESUCRISTO te bendiga y te dé fuerzas en este momento”.

Famosos reaccionaron a la noticia del fallecimiento del bebé del cantante colombiano - crédito @soydekko/IG

Otros mensajes:

- Mucha fuerza y amor Dekkito, no están solos - Juan Duque

- Mucha fuerza y paz, un abrazo parce - Pablo de Piso 21

- Joda hermano, ni imaginar lo que debes sentir, pero Dios es el refugio - Juanda Caribe

Dekko construyó su carrera con canciones que combinan música urbana y ritmos caribeños

Antes de la muerte de su hijo, Dekko había compartido con su público distintos momentos del embarazo, lo que hizo que la noticia tomara por sorpresa a quienes seguían el proceso. El cantante, nacido en Barranquilla, se ganó un lugar en la escena urbana colombiana con temas que mezclan ese género con otras influencias musicales de la región.

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Dekko despidió a su pequeño con una imagen animada, percibiéndolo como el ángel que lo acompañará desde el cielo - crédito @soydekko/IG

Su popularidad creció con canciones como 12×3, Kelede, BFF, Videollamada y Carita Linda. Los dos primeros temas ocuparon lugares destacados en las listas musicales durante 2022, un año que marcó un punto alto en su trayectoria.

De acuerdo con los listados de plataformas musicales, entre las canciones más reproducidas de su catálogo aparecen 12×3, Costeñita, BFF <3, Carita Linda e Imperfecta. Ese recorrido musical convive ahora con el duelo que atraviesa el cantante junto a Natalia Ángulo tras la muerte de su hijo Gianluca.