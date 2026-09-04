Colombia

Inició la construcción de un viaducto de cinco kilómetros entre Santa Marta y Barranquilla para reconectar el Caribe con la Ciénaga Grande

La estructura se levanta en el kilómetro 19, el punto más afectado por la erosión costera, con dos carriles por sentido para sostener la movilidad y reforzar la conexión vial regional

La obra se levanta en el kilómetro 19 para contener la erosión costera y proteger la conexión vial entre Magdalena y Atlántico - crédito Ministerio de Transporte

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El Ministerio de Transporte inició la construcción de un viaducto de doble calzada de cerca de cinco kilómetros en el kilómetro 19 del corredor Santa Marta-Barranquilla, un punto afectado por erosión costera.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, informó que la obra se desarrolla en el sector donde se registra la principal afectación por erosión en esta vía. El proyecto contempla intervenciones de infraestructura y acciones ambientales para mantener la movilidad por la Troncal del Caribe y atender las condiciones del ecosistema cercano.

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El anuncio se produjo luego de una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Transporte, en la que participaron el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Gobernación del Magdalena, Invías, contratistas e interventores.

Según el Ministerio, el encuentro permitió revisar los avances técnicos y ambientales del proyecto y definir acciones conjuntas para impulsar la ejecución. La obra hace parte de la estrategia del Gobierno nacional para acelerar proyectos de infraestructura y resolver obstáculos que retrasen su desarrollo.

El viaducto que comenzó a construirse en el kilómetro 19 del corredor Santa Marta-Barranquilla tendrá doble calzada y una longitud cercana a cinco kilómetros. La obra busca contener los efectos de la erosión costera, sostener la conexión vial entre Magdalena y Atlántico y recuperar la relación natural entre el mar Caribe y la Ciénaga Grande de Santa Marta.

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Un viaducto para proteger el corredor Santa Marta-Barranquilla

El Ministerio de Transporte informó que la intervención combinará infraestructura vial con restauración de manglares y protección de la biodiversidad - crédito Ruta Magdalena Sierra - Mar
El Ministerio de Transporte informó que la intervención combinará infraestructura vial con restauración de manglares y protección de la biodiversidad - crédito Ruta Magdalena Sierra - Mar

La ministra Elsa Noguera señaló que el inicio de los trabajos atiende un punto sensible para la movilidad regional. “Arrancaron las obras de un viaducto aquí a la altura del kilómetro 19, donde tenemos la principal erosión costera”, afirmó la funcionaria.

La estructura estará integrada al proceso de ampliación en doble calzada del corredor que comunica a Santa Marta con Barranquilla. El Ministerio de Transporte indicó que el trazado permitirá contar con una vía más segura para quienes se movilizan por este eje del Caribe colombiano.

La intervención busca reducir los riesgos que representa la erosión sobre la carretera. Las afectaciones en el litoral han exigido medidas de ingeniería para proteger el paso vehicular y evitar que el deterioro de la zona comprometa el tránsito de pasajeros, mercancías y suministros.

Noguera sostuvo que el viaducto tendrá efectos sobre la movilidad y el entorno natural. Según explicó, la infraestructura permitirá recuperar la conexión ambiental entre el mar Caribe y la Ciénaga Grande de Santa Marta, un aspecto que las entidades involucradas incorporaron en la planeación de la obra.

La cartera informó que el proyecto integrará infraestructura gris, asociada a la construcción vial, e infraestructura verde, vinculada a las acciones de recuperación ambiental. Entre las medidas previstas se encuentran la restauración de manglares y la protección de la biodiversidad en el área de influencia.

Recuperación de la Ciénaga Grande y actividades de las comunidades

El viaducto en la Troncal del Caribe busca contener la erosión costera y asegurar la conexión vial entre Santa Marta y Barranquilla - crédito Ruta Magdalena Sierra - Mar
El viaducto en la Troncal del Caribe busca contener la erosión costera y asegurar la conexión vial entre Santa Marta y Barranquilla - crédito Ruta Magdalena Sierra - Mar

La Ciénaga Grande de Santa Marta es uno de los componentes centrales de la intervención anunciada por el Gobierno nacional. La propuesta busca que la construcción del viaducto responda a la erosión costera sin aislar el corredor vial de las dinámicas ambientales del territorio.

La ministra Noguera afirmó que la recuperación ambiental del ecosistema puede favorecer las actividades económicas de las comunidades cercanas. “Con la recuperación ambiental de la Ciénaga, van a tener mucha más pesca, mucho más turismo”, señaló.

Según la información entregada por el ministerio, una conexión vial con mejores condiciones facilitaría el acceso de las comunidades a mercados y destinos turísticos. El Gobierno relacionó el avance de la doble calzada con nuevas oportunidades de ingreso para familias vinculadas a la pesca, el turismo y el comercio local.

El proyecto contempla acciones para recuperar los ecosistemas de la ciénaga y sus manglares. La intención expuesta por las entidades es que la infraestructura vial contribuya a proteger la biodiversidad y permita una movilidad más eficiente en un corredor que une dos de las principales ciudades de la región Caribe.

La mesa técnica contó con la participación de las instituciones encargadas de los asuntos ambientales, territoriales y viales. El Ministerio de Ambiente y la Anla intervienen en la revisión de las medidas necesarias para el entorno natural, mientras Invías tiene a cargo el contrato del viaducto.

Avance de la Unidad Funcional 6 y dificultades en la obra

El proyecto del viaducto incorpora acciones para recuperar la conexión ambiental entre el mar Caribe y la Ciénaga Grande de Santa Marta - crédito Ruta Magdalena Sierra - Mar
El proyecto del viaducto incorpora acciones para recuperar la conexión ambiental entre el mar Caribe y la Ciénaga Grande de Santa Marta - crédito Ruta Magdalena Sierra - Mar

La concesión Ruta Magdalena Sierra Mar informó que la Unidad Funcional 6 del proyecto registra un avance cercano al 18%. Este segmento comprende 2,8 kilómetros de intervención entre el peaje de Tasajera y la conexión hacia el sector de Palmira, en jurisdicción de Puebloviejo.

Ese tramo hace parte de las obras previstas para avanzar en la ampliación del corredor. La concesión señaló que los trabajos han tenido dificultades que van más allá de la ejecución técnica y que han afectado la logística de la construcción.

Esper Cassín indicó que los bloqueos recurrentes de la Troncal del Caribe en jurisdicción de Puebloviejo fueron uno de los principales obstáculos durante las primeras semanas de trabajo. Los cierres afectaron el transporte de materiales y suministros requeridos para la obra.

Los materiales provenientes de canteras ubicadas hacia Santa Marta y Ciénaga, así como insumos transportados desde Barranquilla y otros municipios del Atlántico, quedaron retenidos o llegaron con retrasos debido a los bloqueos, según explicó Ruta Magdalena Sierra Mar.

Estas interrupciones afectan la programación de actividades y la llegada de recursos a los frentes de obra. El desarrollo del viaducto y de las unidades funcionales requiere coordinación logística para mantener el traslado de materiales, equipos y personal por el corredor.

Seguimiento a obras y eliminación de obstáculos

El ministerio presentó su hoja de ruta de trabajo con la que busca acelerar proyectos, mejorar vías rurales, modernizar puertos, simplificar trámites y garantizar mejores condiciones para transportadores - crédito Ministerio de Transporte
El ministerio presentó su hoja de ruta de trabajo con la que busca acelerar proyectos, mejorar vías rurales, modernizar puertos, simplificar trámites y garantizar mejores condiciones para transportadores - crédito Ministerio de Transporte

El inicio de la construcción se enmarca en la hoja de ruta del Ministerio de Transporte para acelerar obras y mejorar las condiciones de movilidad. La cartera anunció que pondrá en marcha una Gerencia de Proyectos para hacer seguimiento semanal a las iniciativas estratégicas.

Según el Ministerio, cada proyecto tendrá un responsable, un cronograma verificable y una ruta de trabajo para resolver dificultades prediales, ambientales, contractuales y financieras. La medida busca evitar que las obras queden detenidas por trámites o falta de coordinación institucional.

La hoja de ruta también contempla un paquete de intervenciones en vías terciarias para conectar a productores rurales con mercados, escuelas y centros de salud. Estas acciones incluirán participación comunitaria y metas de seguimiento, de acuerdo con el Ministerio.

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