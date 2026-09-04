Daniel Muñoz, lateral de la selección Colombia, comenzó entrenamientos con el Nottingham con una máscara en su cara: esta es la razón

Daniel Muñoz se sometió a una cirugía en su nariz, después de que finalizó su participación con la selección Colombia en el Mundial 2026. Razón por la cual debe usar una máscara en su rostro en los primeros entrenamientos con el Nottingham Forest, sobre todo cuando hacen fútbol - crédito Nottingham Forest

Guardar

Daniel Muñoz comenzó los entrenamientos con Nottingham Forest con una máscara protectora en el rostro, luego de someterse a una cirugía en la nariz tras la participación de la selección Colombia en el Mundial 2026. El lateral derecho se incorporó a su nuevo club después de completar el trámite de su transferencia desde Crystal Palace.

La presencia del defensor colombiano con protección facial llamó la atención durante la práctica del jueves 3 de septiembre. Muñoz trabajó a la par de sus compañeros y participó en los ejercicios con balón, aunque utilizó la máscara como medida de cuidado ante posibles golpes en la zona intervenida.

PUBLICIDAD

El técnico austríaco Oliver Glasner explicó el motivo del elemento que llevó el jugador. “Daniel Muñoz está utilizando una máscara en los entrenamientos porque se realizó una operación en la nariz después del Mundial 2026”, afirmó el entrenador del Nottingham Forest.

La protección tendrá especial importancia en los trabajos de contacto y en las sesiones de fútbol, donde existe una mayor posibilidad de recibir impactos. El club no informó una lesión que le impida competir ni fijó un plazo para que el colombiano deje de usar la máscara.

Daniel Muñoz comenzó entrenamientos con Nottingham Forest con una máscara, debido a la cirugía en su nariz a la que se sometió después del Mundial 2026 - crédito NFC

Nottingham Forest pagó 22 millones de libras por el lateral colombiano

El arribo de Daniel Muñoz fue uno de los movimientos que generó atención en el mercado de fichajes entre los seguidores de la Selección Colombia. El Nottingham Forest pagó 22 millones de libras, más bonos contractuales, a Crystal Palace por el futbolista de 30 años.

PUBLICIDAD

El lateral firmó por tres temporadas, con una opción para extender el vínculo durante un año adicional. En su nueva etapa utilizará el dorsal 27, después de dejar Crystal Palace, donde se consolidó como uno de los defensores colombianos con presencia regular en la Premier League.

La contratación respondió a una petición de Glasner, quien conoce las condiciones del jugador por su etapa previa en Crystal Palace. El entrenador asumió recientemente en el Forest y consideró que Muñoz puede aportar recorrido por la banda, experiencia en la competencia inglesa y alternativas para la línea defensiva.

El defensor, formado en Águilas Doradas, llega con ritmo de competencia. Aunque tuvo la intervención quirúrgica después del Mundial, realizó la pretemporada con Crystal Palace antes de que se cerrara su traspaso. Esa situación le permite incorporarse sin la necesidad de un proceso prolongado de puesta a punto.

PUBLICIDAD

El defensor antioqueño tendrá su segunda experiencia en la Premier League de Inglaterra tras un paso exitoso por el Crystal Palace de Londres-crédito @officialnffc/Instagram

El colombiano está habilitado para enfrentar a Tottenham

Nottingham Forest confirmó que Daniel Muñoz está disponible para integrar la convocatoria frente a Tottenham, partido previsto para este sábado 5 de septiembre por la tercera jornada de la Premier League. El encuentro se disputará a las 9:00, hora de Colombia, en el estadio del Forest.

La decisión final sobre su presencia dependerá de Glasner. El entrenador puede incluirlo desde el inicio, darle minutos durante el partido o esperar una fecha más para completar su adaptación al funcionamiento del equipo. Su estado físico, la reciente llegada y el uso de la máscara serán factores para evaluar antes del compromiso.

PUBLICIDAD

El partido ante Tottenham supondrá una exigencia inmediata para un plantel que busca afianzar sus incorporaciones en el comienzo de la temporada. Para Muñoz, una citación representaría su primera oportunidad de jugar con la camiseta del Forest luego de una transferencia que modificó el panorama de los colombianos en Inglaterra

Daniel Muñoz seguirá en el fútbol de Inglaterra por tres años más - crédito Nottingham Forest

Durante su paso por Crystal Palace, el lateral se convirtió en una alternativa habitual por el costado derecho. Su salida abrió interrogantes entre los aficionados colombianos, quienes esperaban un posible traspaso a otro club de mayor recorrido internacional. Finalmente, el defensor eligió continuar en la Premier League con Nottingham Forest.

PUBLICIDAD

El sábado también tendrá otros partidos en simultáneo. Manchester City enfrentará a Coventry, Fulham recibirá a Crystal Palace, Brighton jugará contra Leeds United y Brentford se medirá con Sunderland. Mientras tanto, la atención colombiana estará centrada en la lista de convocados del Nottingham Forest y en la posibilidad de que Muñoz inicie una nueva etapa con minutos ante Tottenham.