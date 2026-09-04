Independiente Medellín será el primer equipo en Colombia en implementar el reconocimiento facial para ingresar al estadio: así funcionará

El comunicado oficial del Deportivo independiente Medellín sobre la implementación del reconocimiento facial, por primera vez, en el fútbol profesional colombiano - crédito DIM

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Deportivo Independiente Medellín (DIM) pondrá en marcha el primer sistema de reconocimiento facial para el ingreso a un estadio de fútbol en Colombia, según informó el club.

La prueba inicial se realizará el 18 de septiembre, durante un partido en el estadio Atanasio Girardot.

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El mecanismo buscará reemplazar la exhibición de entradas físicas y el escaneo de códigos QR por una validación biométrica. El sistema verificará que el rostro de quien llegue al acceso coincida con el registro de la persona que compró la boleta y, tras esa confirmación, habilitará el ingreso al escenario.

La iniciativa forma parte de un plan del DIM para modificar los procedimientos de acceso y reforzar la identificación de los asistentes. El club señaló que la herramienta pretende aportar información a las autoridades ante eventuales hechos de violencia, sin modificar la asistencia de los aficionados que acuden a los partidos.

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El reconocimiento facial es implementado, por ejemplo, por Palmeiras en el fútbol profesional de Brasil - crédito AFP

El piloto abarcará a 1.000 integrantes de Rexixtenxia Norte

La primera fase estará limitada a 1.000 hinchas de la Rexixtenxia Norte, la barra popular del equipo antioqueño. Esa instancia permitirá comprobar el funcionamiento operativo de las cámaras y de la plataforma de identificación, además de recopilar la experiencia de los usuarios antes de ampliar el alcance del proyecto.

El encuentro previsto para el 18 de septiembre será el primer escenario de evaluación. El comunicado no precisó cuál será el rival del Medellín ni detalló en qué accesos del Atanasio Girardot se instalará la tecnología para esta prueba.

De acuerdo con el club, los asistentes seleccionados deberán vincular previamente su identidad a la entrada adquirida. Al llegar al estadio, el sistema reconocerá su rostro y autorizará el paso, sin que sea necesaria la presentación de un documento, un boleto impreso o un código en el teléfono.

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La identificación facial permitirá, además, contar con un registro más preciso de las personas que ingresan en cada partido. Para el DIM, esa trazabilidad facilitará la aplicación de sanciones contra quienes sean responsables de actos de intolerancia o agresiones en torno al fútbol.

El anuncio del Deportivo Independiente Medellín como el primer equipo en Colombia que implementará el reconocimiento facial - crédito DIM

El sistema busca asociar cada entrada con la identidad de su comprador

El proyecto se desarrollará mediante una alianza entre Deportivo Independiente Medellín, Sports Crowd y Bepass, una empresa brasileña especializada en identidad digital y control de accesos biométricos. El DIM indicó que el modelo se apoya en experiencias implementadas en Brasil.

Representantes de la institución realizaron visitas técnicas a ese país para conocer la operación del sistema en estadios y otros eventos de alta concurrencia. A partir de esos recorridos, el club trabajó con especialistas tecnológicos para adaptar el mecanismo a Medellín y al funcionamiento del estadio Atanasio Girardot.

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Bepass informó que gestiona en Brasil una operación de reconocimiento facial que permite el ingreso semanal de más de 300 mil personas a estadios, arenas y grandes eventos. La compañía sostiene que su plataforma funciona de forma continua desde 2022 en espacios de alta densidad de público.

Sports Crowd, por su parte, es una firma colombiana dedicada a soluciones tecnológicas para organizaciones deportivas. La empresa cuenta con más de 23 clientes en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica y México, según los datos difundidos por el DIM.

Sports Crowd es el aliado del Deportivo Independiente Medellín en la implementación del reconocimiento facial - crédito Sports Crowd

El DIM vincula el proyecto con la futura modernización del estadio

La implementación del reconocimiento facial se integrará a la estrategia tecnológica del club para mejorar el acceso, la seguridad y los servicios dentro del estadio. El DIM afirmó que el esquema se alinea con las soluciones que se proyectan para el nuevo Atanasio Girardot.

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El anuncio llega después de un proceso de digitalización que el equipo inició hace más de cuatro años junto con Sports Crowd. Esa etapa introdujo herramientas electrónicas para la venta y la validación de las entradas, que ahora darán paso al uso de datos biométricos para identificar a los aficionados.