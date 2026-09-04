Colombia

China evalúa nuevas inversiones en Colombia, pero advierte que “todo depende de la política colombiana”

El embajador Zhu Jingyang reveló que compañías del gigante asiático evalúan instalar plantas de ensamblaje y ampliar sus negocios en el país, mientras la relación diplomática será clave para definir el avance de esos proyectos

- crédito VisualesIA
Varias compañías chinas evalúan oportunidades para instalar plantas de ensamblaje de electrodomésticos y otros productos en Colombia - crédito VisualesIA
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La relación que Colombia mantenga con China y Estados Unidos podría tener efectos sobre la llegada de nuevas inversiones chinas. El embajador chino en el país, Zhu Jingyang, señaló que las empresas interesadas miran las condiciones del mercado y las decisiones diplomáticas que tome el nuevo Gobierno.

El diplomático explicó que la Embajada recibió a numerosas compañías chinas que buscan oportunidades comerciales en Colombia. Entre los proyectos previstos aparecen inversiones y la posibilidad de instalar plantas de ensamblaje para electrodomésticos y otros productos.

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Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia reafirmó de la confianza de su gobierno con la construcción del Metro de Bogotá y en otros proyectos que esperan benefician a ambos países - crédito Colprensa/John Paz
Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia, destacó el interés de empresas de su país por invertir y establecer operaciones en el mercado nacional- crédito John Paz/Colprensa

“Hemos recibido un número muy importante de empresas chinas que vienen en búsqueda de oportunidades de negocios a Colombia, ya sea para inversiones o para establecer nuevas plantas. Me refiero, por ejemplo, a ensamblaje de electrodomésticos o de otros productos”, aseguró el embajador.

Durante el 38° Congreso Nacional de Exportadores, Zhu Jingyang sostuvo que no percibe modificaciones en la relación tras la llegada de la nueva administración nacional. La representación diplomática espera que continúe la cooperación y crezcan los vínculos comerciales. China ocupa actualmente el segundo lugar entre los socios comerciales de Colombia, de acuerdo con lo señalado por el embajador, quien además resaltó el papel del país asiático como inversionista y aliado para proyectos de infraestructura.

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La infraestructura es uno de los sectores donde la cooperación puede continuar en los próximos años. Las conversaciones sostenidas por la Embajada con empresarios, Analdex y diputados colombianos, según Zhu, permitieron identificar necesidades concretas sobre conectividad física del país. El diplomático también se refirió a la Franja y la Ruta, iniciativa que describió como una plataforma para impulsar la interconectividad y promover obras de infraestructura. A su juicio, la participación de Colombia en ese esquema está relacionada con necesidades propias del país.

El Ministerio de Transporte otorga el permiso definitivo a Puerto Antioquia, consolidando su función en exportaciones e importaciones nacionales - crédito Puerto Antioquia
La infraestructura es uno de los sectores en los que China busca mantener y ampliar la cooperación con Colombia- crédito Puerto Antioquia

Zhu respaldó además la continuidad de los proyectos que ya están en marcha y tomó como referencia las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella luego de su visita a la Línea 1 del Metro de Bogotá. En esa ocasión, el mandatario sostuvo que “el progreso no debe detenerse por caprichos ideológicos” y planteó la necesidad de construir sobre los avances existentes.

La posición del Gobierno colombiano recibió una valoración positiva del representante diplomático. “suscribo totalmente este espíritu y del gobierno chino de la embajada China ofrecemos nuestra disposición de siempre seguir trabajando”, afirmó, al insistir en la búsqueda de intereses comunes entre los dos países.

Sin embargo, el rumbo de las relaciones exteriores aparece como un elemento relevante para las empresas que analizan nuevos proyectos empresariales. Zhu planteó que las decisiones de Colombia frente a China y Estados Unidos deben conservar un punto de equilibrio para evitar que la relación con una de esas potencias limite las oportunidades de cooperación con la otra. “Todo depende de la política colombiana hacia China, de cómo logremos mantener este espíritu pragmático de seguir trabajando y de la forma en que Colombia maneje con equilibrio su relación con Estados Unidos y China”, enfatizó.

Embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang - crédito Colprensa - John Paz
El embajador Zhu Jingyang pidió mantener una relación equilibrada con China y Estados Unidos para preservar las oportunidades de negocios - crédito John Paz/Colprensa

Para el embajador, Colombia tiene además el desafío de ampliar los destinos de sus exportaciones y reducir la dependencia de los mercados tradicionales. En esa estrategia ubicó la posibilidad de aumentar las ventas hacia China y otros mercados emergentes de gran escala.

La meta de Analdex de alcanzar exportaciones por 100.000 millones de dólares en 2030 fue mencionada como uno de los objetivos que pueden impulsar esa diversificación. Desde la Embajada china reiteraron su disposición para acompañar iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad, atraer capital y respaldar al sector empresarial colombiano.

El propósito, agregó la representación diplomática, es contribuir a que las empresas nacionales mejoren su competitividad y encuentren nuevas posibilidades para vender sus productos en el exterior. Para Zhu, ampliar la oferta exportable exige mirar más allá de los destinos habituales. “No basta que Colombia mantenga su mercado tradicional, sino que hay que apoyar los esfuerzos de diversificar mercado y de aumentar la exportación a nuevos mercados tan importantes como China”, señaló.

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