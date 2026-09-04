Los combustibles y el oro salvaron a Colombia de sufrir un fracaso en la venta de productos al exterior en julio de 2026: EE. UU. fue clave

La producción de petróleo en Colombia se sitúa en un promedio de aproximadamente 730.000 barriles diarios, según Ecopetrol - crédito Nick Oxford/Reuters

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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Colombia exportó USD4.690,7 millones en julio de 2026 y acumuló USD32.489,2 millones entre enero y julio, con aumentos de 5,9% y 12,7%, respectivamente, frente a 2025. El repunte se concentró en combustibles, productos extractivos y oro no monetario (todo aquel oro que no está en poder de las autoridades monetarias, como los bancos centrales, formando parte de sus reservas oficiales de divisas o dinero), mientras agropecuarios y manufacturas registraron caídas.

La entidad precisó que “las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de USD1.874,2 millones y presentaron un crecimiento de 8,3% frente a julio de 2025”.

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También indicó que “este resultado se debió principalmente al aumento del 51,6% en las ventas externas del grupo de otros sectores”. Ese grupo de otros sectores pasó de US$394,6 millones a USD598,4 millones en julio. Dentro de ese movimiento, el oro no monetario subió de USD392,4 millones a USD595,1 millones.

En julio de 2026, las ventas externas del país fueron de USD4.690,7 millones, lo que representó una variación 5,9% frente al mismo mes de 2025 - crédito Dane

El impulso de julio vino de combustibles y oro

En combustibles, las ventas de petróleo, productos derivados y conexos crecieron 13,8% y alcanzaron USD1.259,7 millones. El carbón, en cambio, bajó 3,3%, al pasar de USD479,8 millones a USD464,2 millones.

Asimismo, el Dane explicó que “en julio de 2026 se exportaron 13,4 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 3,1% frente a julio de 2025”. Ese contraste dejó un alza en valor exportado de petróleo junto con una reducción en volumen.

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Manufacturas y agro no acompañaron el repunte

Las manufacturas exportaron USD978,6 millones en julio, con una caída de 7,1%. Dentro de ese grupo, los productos químicos y conexos disminuyeron 12,4% y los artículos manufacturados clasificados principalmente según el material bajaron 6%.

El grupo agropecuario, de alimentos y bebidas, sumó USD1.239,6 millones, 0,8% menos que un año antes. Las exportaciones de banano cayeron 22,5% y las de frutas frescas o secas, 27,7%. En ese mismo bloque hubo renglones con variación positiva. El café sin tostar aumentó 2,5% y las flores y follaje cortados crecieron 14,6%.

Pese a problemas arancelarios, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia - crédito Dane

Acumulado del año consolida el peso del sector extractivo

De acuerdo con el Dane, entre enero y julio de 2026, las exportaciones colombianas fueron de USD32.489,2 millones y registraron un aumento de 12,7% frente al mismo periodo de 2025. En ese lapso, los combustibles y productos de las industrias extractivas llegaron a USD13.142 millones, con un crecimiento de 16,6%.

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Frente a esto, explicó que el petróleo creció 18,6% y el carbón avanzó 1,5%, y que ambos aportaron 12,9 puntos porcentuales a la variación de ese grupo. A la vez, otros sectores aumentaron 90,1%.

Sobre ese rubro, la entidad afirmó que “el aumento de las exportaciones del grupo Otros sectores (90,1%) se explicó fundamentalmente por el crecimiento en las ventas de oro no monetario”. En el acumulado, el oro no monetario alcanzó USD4.571 millones, con un alza de 90,5%.

El comportamiento fue distinto en los demás sectores:

Productos agropecuarios, alimentos y bebidas: sumaron USD8.664,7 millones y bajaron 2,4%.

Manufacturas: llegaron a US$6.098,5 millones, con una disminución de 2,5%.

Agro acumulado: el café cayó 9,5% y el cacao retrocedió 62,3%. La floricultura también redujo sus ventas externas en 3%.

Italia y China ganaron peso mientras India y Ecuador retrocedieron

En julio, Estados Unidos se mantuvo como principal destino de las exportaciones colombianas. El Dane precisó que “Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 28,5% en el valor total exportado”.

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Después aparecieron:

Panamá: 7,2%.

Países Bajos: con 5,4%.

China: 4,9%.

Italia: 4,6%.

Canadá: 4,3%.

Brasil: 3,8%.

Las exportaciones de bienes y servicios de Colombia representan aproximadamente entre el 14% y el 16% del Producto Interno Bruto (PIB), según el Dane - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El Dane añadió que “el aumento en las ventas a Italia y China aportó en conjunto 6,6 puntos porcentuales a la variación total de las exportaciones”.

Italia: pasó de USD44,3 millones en julio de 2025 a USD213,9 millones en julio de 2026. En ese mercado, el oro no monetario subió de USD21,4 millones a USD198,5 millones.

China: recibió USD230,7 millones, frente a USD109,8 millones un año antes. El petróleo crudo explicó buena parte de ese avance con USD129,7 millones, después de que no se registraran ventas de ese producto en julio de 2025.

India: mostró el movimiento contrario en el mes. El Dane indicó que “la caída de las exportaciones a India fue explicada principalmente por las menores ventas externas de Petróleo crudo (-100,0%)”. En ese mercado, las ventas de ese producto pasaron de US$114,8 millones a cero.

En el acumulado de enero a julio:

Italia: participó con 5,2% y alcanzó USD1.678,1 millones, frente a US$359,2 millones en el mismo periodo de 2025. El oro no monetario subió allí de USD157,7 millones a USD1.334,9 millones y, además, se registraron USD147,2 millones en petróleo crudo.

Estados Unidos: concentró 28,4% de las exportaciones y recibió US$9.234,1 millones.

Panamá: representó 8,5% con USD2.751,4 millones.

Canadá: recibió USD1.402,1 millones.

India: USD1.582,7 millones.

Ecuador: bajó 33,6% hasta US$710,8 millones. La energía eléctrica pasó de USD126,4 millones a USD26 millones y explicó gran parte de esa caída.