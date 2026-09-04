Crisis de los técnicos en el fútbol colombiano: Jorge Luis Pinto explicó las razones por las que duran poco tiempo en clubes

Alfredo Arias es uno de los cinco entrenadores que salieron de la Liga BetPlay, después de la octava jornada - crédito Colprensa

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Previo a llegar a la mitad de la fase de Todos contra Todos en la Liga BetPlay, volvió la crisis de los técnicos por la salida de varios entrenadores, pues muchas instituciones los castigan con el despido o piden la renuncia debido a los malos resultados, pese a que puedan llevar pocos partidos.

Jorge Luis Pinto explicó las razones por las que son despedidos los entrenadores en Colombia, ya que es una tendencia que se presenta cada semestre y provoca que los clubes no cuenten con un proyecto deportivo serio y a largo plazo, debido a la exigencia de ganar en el corto plazo.

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El santandereano, que cuenta con buena experiencia en el país, también ha sufrido esas decisiones que acabaron con sus proyectos en muchos clubes, el último fue en el Unión Magdalena en 2025 y, desde entonces, se encuentra libre para mirar ofertas en el mercado local e internacional.

“El enlace entre directivos y cuerpo técnico a veces no se da”

Durante una entrevista con el programa La Tocata del periódico El País, el entrenador santandereano explicó que lo primero que afecta el trabajo de los técnicos son las decisiones de los dirigentes de los clubes, pues en muchas ocasiones chocan con el trabajo en el equipo.

“Nosotros dependemos del pensamiento de ellos y de su entendimiento sobre el fútbol, que a veces no es lo que uno cree que es el mejor. El enlace entre directivos y cuerpo técnico a veces no se da, a veces nosotros también nos equivocamos”, explicó Pinto.

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Fabián Bustos fue despedido de Millonarios porque los directivos no estaban de acuerdo con su estilo de juego - crédito Colprensa

El santandereano dio como ejemplo lo que pasó con el Deportivo Cali, del que se fue en julio de 2023: “No puede ser cierto que yo, estando hablando con ellos, por detrás me estén contratando a un jugador que ni siquiera lo habíamos contemplado y creíamos no era beneficioso para el Deportivo Cali”.

“Siempre lo dije: Deportivo Cali es una bella institución, que tiene su escuela, su formación y no es oportuno, no por el mismo jugador, sino por la forma. Estoy yo hablando con ellos en reunión y tenían al jugador metido en un apartamento y lo mandaron a hacer los exámenes, entonces esas cosas molestan. Yo soy un hombre de principios, de valores, respeto, y pido que me respeten”, añadió.

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Jorge Luis Pinto se fue del Deportivo Cali en 2023 porque no estaba de acuerdo con la contratación de Luis Sandoval - crédito Deportivo Cali

Las barras y los medios

Pinto también culpó a los comportamientos y presiones de los aficionados, en especial de aquellos con conductas violentias: “Le están haciendo mucho caso a las barras. Indudablemente que las barras son parte de un equipo, eso no hay que dudarlo porque un equipo sin barras, sin afición, no existe, pero también hay que tener un equilibrio y el acercamiento con ellos”.

Incluso el técnico recordó un hecho que afectó a Kevin Dawson, un arquero que fue contratado en enero de 2023 en su paso por el Deportivo Cali: “Desde que llegó el portero uruguayo que teníamos fue intimidado y Aldair Gutiérrez también fue amenazado”.

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Aficionados del Deportivo Cali ingresaron al terreno de juego durante los minutos finales del partido ante Atlético Bucaramanga - crédito captura de video @FabianQuin20/X

Otro punto que el santandereano tocó fue el de los medios de comunicación, pues muchas de las informaciones sobre los clubes afectan a los timoneles en su trabajo: “No hay la menor duda de que los resultados marcan una pauta, pero más que los resultados, juega el entorno”.

“Con el debido respeto por ustedes, lo he dicho siempre y ustedes lo saben, que he sido muy franco. Se pierde un partido o le marcan un gol al equipo de uno y ya están diciendo los medios que aquí en el estadio está el nuevo técnico, eso no cae bien para el fútbol, ni para los equipos, ni menos para nosotros los entrenadores”, finalizó Pinto.

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