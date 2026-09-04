Israel sin visa para colombianos: requisitos, entrevista migratoria y qué llevar antes de la travesía

Desde el 1 de septiembre de 2026, los ciudadanos colombianos pueden viajar a Israel sin visa por turismo durante estancias de menos de tres meses - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde el 1 de septiembre de 2026, los ciudadanos colombianos pueden viajar a Israel por turismo sin visa para estancias inferiores a tres meses, tras un acuerdo de exención recíproca alcanzado entre los gobiernos de Colombia e Israel. Quienes planeen el viaje deberán tramitar la autorización electrónica ETA-IL y cumplir los requisitos migratorios exigidos al momento de ingresar al país.

La exención de visa no elimina los controles de ingreso. Los viajeros colombianos deben llevar documentos que acrediten el propósito turístico de su visita, la estadía prevista, la solvencia económica y el regreso al país de origen. Además, la admisión final dependerá de la decisión de las autoridades migratorias israelíes.

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Para viajes de turismo de menos de tres meses, los colombianos no requieren visa para Israel, pero sí deben obtener la autorización ETA-IL antes del desplazamiento. También deben presentar tiquete de ida y regreso, reserva de alojamiento durante toda la estancia, seguro médico internacional y soportes que permitan explicar con claridad su itinerario ante el oficial de migración.

El acuerdo entre Colombia e Israel surgió de conversaciones entre Gideon Sa'ar y Omar Bula Escobar para facilitar intercambios turísticos, académicos, culturales y comerciales - crédito @ccjcolombia/X

ETA-IL: el trámite electrónico previo al viaje

La autorización ETA-IL es el requisito electrónico que deben completar los ciudadanos de países exentos de visa que deseen ingresar a Israel. El trámite debe realizarse únicamente en el portal oficial del Gobierno israelí, cuya dirección termina en “gov.il”.

La recomendación es no utilizar páginas de intermediarios, agencias no autorizadas o plataformas que cobren valores superiores. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades israelíes, la ETA-IL tiene un costo de 25 séqueles israelíes, equivalente a menos de USD 7 (COP $22.030).

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Una vez presentada la solicitud, la Autoridad de Población e Inmigración de Israel (PIBA) debe enviar una notificación al correo electrónico registrado. La respuesta puede llegar en un plazo de hasta 72 horas desde la fecha de envío.

Los viajeros también recibirán un comprobante del pago. Si no reciben ese recibo, la recomendación es verificar que el proceso se haya hecho mediante el sitio oficial de ETA-IL y no a través de plataformas de terceros.

La exención de visa para Israel no elimina los controles migratorios y los viajeros colombianos deben acreditar el propósito del viaje, la solvencia económica y el regreso al país de origen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La autorización electrónica debe gestionarse antes de comprar servicios no reembolsables o de iniciar el desplazamiento hacia el aeropuerto. Tener ETA-IL aprobada no garantiza por sí sola la entrada al país, pues el control migratorio conserva la facultad de admitir o inadmitir a cada visitante.

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Documentos que deben preparar los viajeros colombianos

Además de la ETA-IL, los turistas deben portar el tiquete de ida y regreso a Colombia o al siguiente destino. El documento permite demostrar que el viaje tiene una fecha de salida prevista y que no se busca permanecer de forma irregular en Israel.

También se exige una reserva de hotel o la dirección completa del lugar donde permanecerá el visitante. La recomendación es que la reserva cubra la totalidad de la estancia y que el viajero lleve impresa la constancia de pago con los datos del alojamiento.

Si la persona fue invitada por familiares o conocidos residentes en Israel, deberá adelantar el trámite de invitación ante una oficina del Ministerio del Interior israelí. Esa documentación debe estar disponible para ser presentada si el oficial de migración la solicita.

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Otro requisito es contar con seguro médico internacional durante todo el viaje. Los viajeros deben revisar las condiciones de su póliza, los montos de cobertura y los mecanismos de atención en caso de emergencia. La autoridad migratoria puede negarles el ingreso por el periodo que determine.

Para ingresar a Israel, los turistas colombianos deben presentar tiquete de ida y regreso, reserva de alojamiento, seguro médico internacional y un itinerario claro - crédito Ilia Yefimovich/dpa

Cómo prepararse para la entrevista de migración

Al llegar a Israel, el viajero debe responder de manera clara y sincera sobre el motivo de su visita. Las autoridades recomiendan explicar si se trata de turismo, indicar las ciudades que recorrerá, dónde se hospedará y cuánto tiempo permanecerá en el país.

Es aconsejable llevar un plan turístico definido, con reservas de recorridos, entradas a parques, visitas guiadas o actividades programadas. Tener estos documentos impresos y, de ser posible, en inglés, puede facilitar la explicación del viaje ante el funcionario migratorio.

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También conviene contar con información sobre los medios de transporte que se utilizarán durante la estancia. El visitante debe poder explicar cómo se desplazará entre ciudades, aeropuertos, hoteles y sitios de interés.

La solvencia económica es otro aspecto que puede ser verificado durante la entrevista. Por ello, los turistas deben llevar soportes de recursos disponibles para cubrir alojamiento, alimentación, transporte, actividades y otros gastos del viaje.

En la entrevista de migración en Israel, el viajero debe explicar con claridad su plan turístico, los medios de transporte y los recursos para cubrir los gastos de la estancia - crédito Ilia Yefimovich/dpa

Si una persona es inadmitida, tiene derecho a comunicarse con el Consulado de Colombia y con un familiar. Según la información suministrada, la aerolínea debe garantizar la alimentación del viajero inadmitido y proveer el vuelo de retorno al lugar de origen.

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Seguridad, equipaje y planificación del viaje

El Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda mantenerse informado únicamente a través de autoridades locales, embajadas, consulados y canales oficiales de la Cancillería. Los viajeros deben atender instrucciones sobre restricciones de movilidad, evacuaciones, toques de queda o protocolos de seguridad.

También se sugiere evitar desplazamientos no esenciales y no acercarse a instalaciones militares o gubernamentales, concentraciones masivas, plantas de energía, fábricas u otros sitios que puedan presentar riesgos. Compartir la ubicación y los datos de contacto con familiares en Colombia es otra de las recomendaciones.

Los visitantes deben mantener a mano el pasaporte, documentos de identidad, tarjetas bancarias y demás papeles personales. La Cancillería recomienda preparar una maleta de emergencia con medicamentos esenciales, agua, batería externa, cargadores, linterna, una muda de ropa y dinero en efectivo.

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Para el equipaje, Gil Travel Group recomienda zapatos cómodos, adaptador de corriente, seguro médico, botella reutilizable, cargador portátil y una mochila ligera. En Israel se usan enchufes tipo H y voltaje de 230 V, por lo que se aconseja llevar adaptador universal y convertidor compatible.

La Cancillería recomienda seguir solo información oficial sobre seguridad en Israel, evitar zonas de riesgo y preparar documentos, equipaje y una maleta de emergencia para el viaje - crédito Mussa Qawasma/REUTERS

En primavera y verano se recomiendan prendas ligeras, protección solar, gafas de sol, ropa de playa y una prenda para noches ventosas. Para otoño e invierno, la lista incluye pantalones largos, suéteres, prendas impermeables, botas de lluvia y bufanda.