La historia de Valentina Trespalacios, la DJ asesinada en Bogotá, ya tiene película: María José Vargas será la protagonista

María José Vargas protagonizará la película de Prime Video sobre Valentina Trespalacios - crédito montaje @zeppelin.studio.latam/ Instagram - Facebook

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La historia de Valentina Trespalacios llegará a la pantalla a través de Valentina, una película que prepara Prime Video y que reconstruirá el feminicidio de la DJ bogotana, así como la investigación que llevó a la condena de su expareja, el ciudadano estadounidense John Poulos. La actriz María José Vargas asumirá el papel principal bajo la dirección de Liliana Bocanegra.

El proyecto fue anunciado dentro de la lista de producciones latinoamericanas que la plataforma contempla estrenar entre 2027 y 2030. La cinta tomará como punto de partida el libro Valentina: muerte y vida, publicado en 2024 por las periodistas Laura Hincapié y Maureen Maya Sierra.

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La producción no se concentrará únicamente en la reconstrucción del crimen. La sinopsis difundida por Prime Video anticipa que también abordará el impacto que tuvo el caso en la conversación pública y los cuestionamientos que surgieron alrededor de la vida de la joven. Según la descripción oficial, la película seguirá el asesinato de una DJ colombiana, la condena de su pareja estadounidense. El enfoque plantea una mirada sobre el tratamiento mediático y social que acompañó el caso desde que se conocieron los primeros detalles de la investigación.

María José Vargas interpretará a Valentina Trespalacios en una película dirigida por Liliana Bocanegra - crédito foto tomada de @lilibocanegra @zeppelin.studio.latam ( Zeppelin Studio) - Prime Video

María José Vargas, conocida como Majo Vargas, interpretará a Trespalacios. La actriz paisa inició su carrera en televisión cuando era niña y ha participado en títulos como Tres Milagros, Lady, la vendedora de rosas y La reina del flow.

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El elenco también contará con Alexandra Restrepo, Diana Hoyos, Jorge Iván Rico, Felipe Londoño y Sebastián Osorio. La película será una coproducción de Zeppelin Studios y TIS Studios, con la participación de Mercado de Contenidos y Testigo Directo Editorial, según información divulgada sobre el proyecto.

La decisión de adaptar la historia llega más de tres años después del crimen que conmocionó a Bogotá. Valentina Trespalacios fue hallada sin vida el 22 de enero de 2023 dentro de una maleta abandonada en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital colombiana.

La DJ bogotana tenía 21 años y mantenía una relación con John Poulos cuando ocurrió el feminicidio - crédito Colprensa

La joven, que tenía 21 años, trabajaba como DJ y mantenía una relación con John Poulos. El caso adquirió amplia repercusión por las imágenes de cámaras de seguridad que hicieron parte de la investigación y por la posterior salida del país del ciudadano estadounidense.

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Las autoridades establecieron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Durante el proceso investigativo, los registros audiovisuales del edificio donde se hospedaba la pareja y de otros puntos de la ciudad fueron determinantes para reconstruir parte de los hechos.

Después del crimen, Poulos intentó viajar a Turquía. Su recorrido incluyó una escala en Panamá, donde fue detenido el 24 de enero de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras una alerta emitida mediante Interpol. Luego fue trasladado de vuelta a Colombia para enfrentar el proceso penal.

La justicia condenó a Poulos a 42 años y ocho meses de prisión por feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas - crédito Jesús Aviles / Infobae

La justicia colombiana lo condenó a 42 años y ocho meses de prisión por feminicidio agravado y por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La sentencia puso fin a una de las etapas judiciales más relevantes de un caso que mantuvo la atención pública durante meses. Poulos permaneció inicialmente recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá. El 15 de noviembre de 2025, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó su traslado a la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa.

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La futura película se suma a las producciones colombianas basadas en hechos reales que buscan trasladar a la ficción casos que tuvieron repercusión judicial y mediática. En esta oportunidad, la propuesta plantea incluir las circunstancias del asesinato, las acciones de las autoridades y las consecuencias que enfrentó la familia de la víctima.

La adaptación retomará las circunstancias del caso, la investigación judicial y las consecuencias para la familia de Valentina

Hasta ahora, Prime Video no informó una fecha específica de estreno ni confirmó el inicio de las grabaciones. La plataforma sí incluyó “Valentina” en su programación de proyectos para los próximos años, con María José Vargas como la encargada de representar a la joven DJ en la pantalla.

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