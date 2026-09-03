⁠Escro, prometido de Aida Victoria, arremetió contra Yina Calderón por defender al ‘Agropecuario’: la empresaria y su hermana, Juliana Calderón, respondieron

El creador de contenido bahameño respondió a la empresaria después de que ella se pronunciara sobre el conflicto de la barranquillera con Juan David Tejada - crédito @ therealescro/ Instagram

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La controversia alrededor de Aída Victoria Merlano y su nueva relación con el creador de contenido bahameño Escro sumó un nuevo episodio. El prometido de la barranquillera envió un mensaje directo a la empresaria Yina Calderón, luego de que ella defendiera a Juan David Tejada, conocido como el Agropecuario y expareja de Merlano.

Calderón aseguró que Escro estaría siendo utilizado por Aída Victoria Merlano para evadir el proceso judicial que enfrenta en Colombia desde 2019, por su presunta participación en la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano.

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Como respuesta a esto, el creador de contenido apareció en sus redes sociales con un mensaje contundente en contra de Calderón. “La payasa de Colombia se ha convertido en la vocera del Agro, ahora él está calladito, pero apareces tú a hablar por él, él se calla y tú prendes live y supuestamente recibes información hasta de la mamá de Aida (...) Payasa oportunista es tu nombre”, dijo notablemente molesto Escro.

Escro contra Yina Calderón: “No confundas vistas con admiración” - crédito @therealescro/ Instagram

El nuevo novio de Aida aprovechó el momento para asegurar que Yina tiene vacíos emocionales y señaló que esta es la razón por la que se dedica a “disfrutar” del dolor de otras personas. “Tu no tienes amigos, nadie te quiere de verdad, me da pena por ti, yo sé que cuando se apaga el celular y te miras al espejo y también te quieres sentir amada; tú quieres que alguien diga que quiere ser como tú, pero eso no va a pasar, no confundas vistas con admiración”, añadió Escro.

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Después de arremeter contra Yina, el creador de contenido aseguró que conoce a Aida Victoria y que ha podido ver de cerca la situación con su hijo. “Yo sí conozco a mi mujer, se cómo ama, sé cómo ama a su hijo, sé la clase de madre que es, una madre que es capaz de hacer cualquier sacrificio para protegerlo, una mamá de ejemplo de verdad”, añadió.

El influencer bahameño aseguró que Yina se estaría aprovechando del lío legal y la mala situación que está pasando Aida con su hijo y la disputa que tiene con el agropecuario para generar contenido y vistas.

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La pareja de la barranquillera acusó a Yina Calderón de aprovechar la disputa familiar para obtener visualizaciones en redes sociales - crédito @yinacalderontv/IG

“Tú, siendo mujer, escogiste el lado de quienes quieren aprovecharse de un niño en lugar del lado de una mamá que quiere protegerlo. ¿Qué clase de mujer hace eso? Hay límites que ya los cruzaste (...) No me voy a quedar callado mientras una payasa está mierda de ella", dijo Escro.

Los señalamientos fueron subiendo de nivel cuando Escro le aconsejó a Yina que buscara a Juan David Tejada para sostener una relación, esto, según el creador de contenido, como una respuesta a que está de su lado. “Si usted quiere estar con el Agro, puede estar con él, encontraste tu media naranja, pero si vas a estar con él, prepárate también para mantenerlo, ve abriendo otra nómina y separando otros 40 palos (millones de pesos) para mantenerlo y ojalá tú y este parásito se casen, serían la pareja perfecta”, añadió.

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Aída Victoria Merlano dejó un mensaje de apoyo a su pareja tras el pronunciamiento contra Yina Calderón - crédito @therealescro/IG

Ante el pronunciamiento de Escro, Aida Victoria reaccionó en los comentarios con el mensaje: “Tú y yo sabemos lo que vivimos cuando las cámaras se apagan y lo que es realmente importante; aún así, gracias por salir a frentear hasta lo insignificante. Te amo.Pdta: Hay que purgarse, ya no más con tanto parásito”.

Las hermanas Calderón reaccionaron a las palabras del novio de Aida Victoria

Luego de la viralidad y más de 100 mil me gusta en redes sociales, las palabras de Escro llegaron a Yina Calderón, que no dudó en responderle con un contundente mensaje en el que asegura que su objetivo siempre es que hablen de ella. “Como siempre, yo logrando mi objetivo de que todo gire alrededor de mí. 🔥❤️ ¡Gracias! Yina, tu patrona 😘“, comentó la empresaria.

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Yina Calderón respondió al video de Escro y sostuvo que consigue que las conversaciones en redes sociales giren alrededor de ella - crédito @therealescro/ Instagram

Sin embargo, no fue la única reacción, pues la hermana de Yina, Juliana Calderón, también se sumó a la controversia con un comentario en el que aseguró que Aida lo está usando para salir del país y supuestamente librarse de sus obligaciones legales en Colombia. “Yo sentir más lástima por ti😂😂 por que solo te están utilizando para salir de un país😂😂 3 doritos despues te veremos dándonos la razón. 🤡“, escribió Juliana Calderón.