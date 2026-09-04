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América de Cali ganó, gustó y goleó 3-0 a Alianza de Valledupar en la Liga BetPlay: así fueron las anotaciones

Cristian Tovar, Tomás Ángel y Yeison Guzmán le dieron la victoria a los dirigidos por David González para mantenerse lideres de la tabla de posiciones

David González, director técnico de América de Cali, se mostró conforme por lo hecho por sus dirigidos en la victoria 3-0 ante Alianza de Valledupar, en la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Dimayor
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América de Cali venció 3-0 a Alianza de Valledupar en la fecha nueve de la Liga BetPlay 2026-II. Los dirigidos por David González están volando: acumulan 20 puntos, de 24 posibles, en este torneo del cual son lideres. Seis victorias y dos empates, ninguna derrota, invictos y como el equipo más goleador del fútbol profesional colombiano con 20 tantos. También el menos goleado, junto Atlético Nacional, con solo cuatro goles recibidos.

No solo son los resultados. El juego de gusto para sus hinchas, también ha caracterizado al América de Cali, y así lo manifiestan en sus redes sociales. Por ejemplo, Leonel Cerrudo, hincha del equipo y periodista en medios digitales, expuso a través de su cuenta de X: “¡EL MANCHESTER DE CALI! QUÉ TOCATA. JOGO BONITO DE AMÉRICA! Golazo de Tomás ÁNGEL tras asistencia del mágico Guzmán. El líder, América de Cali juega bien y sigue invicto”.

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Leonel Cerrudo, periodista argentino hincha de América de Cali, y su opinión sobre el equipo colombiano - crédito Leonel Cerrudo
Leonel Cerrudo, periodista argentino hincha de América de Cali, y su opinión sobre el equipo colombiano - crédito Leonel Cerrudo

Así fue el partido entre América de Cali y Alianza de Valledupar

El equipo escarlata abrió el marcador a los 28 minutos con un cabezazo de Cristian Tovar, tras un centro desde la izquierda. En el cierre del primer tiempo, aprovechó un error en salida de Alianza: Yeison Guzmán asistió a Thomas Ángel, quien definió dentro del área para el 2-0.

En el complemento, América amplió la diferencia a los 63 minutos. Rafael Carrascal recibió una falta de Pedro Franco en el área y el árbitro sancionó penalti. Guzmán ejecutó el cobro con un remate cruzado para sellar el 3-0.

Alianza intentó reaccionar después del descanso, pero no logró descontar. América también pidió otro penalti por una posible mano a los 69 minutos, aunque el VAR determinó que la acción no era sancionable. Con este resultado, el conjunto vallecaucano mantuvo su invicto y continuó como líder de la Liga Colombiana.

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América de Cali ganó 3-0 ante Alianza de Valledupar en la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito América
América de Cali ganó 3-0 ante Alianza de Valledupar en la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito América

Tomás Ángel y Yeison Guzmán siguen destacándose con América de Cali

Tomás Ángel llegó al América de Cali en enero de 2026. Después de seis meses con el equipo, generó opiniones que lo criticaban, más que lo que lo aplaudían. Jugó 19 partidos, anotó ocho goles y dio seis asistencias. 14 aportes a gol en ese número de juegos está por encima del promedio para un delantero en el fútbol colombiano. Sin embargo, no terminó de convencer al hincha.

Todo cambió para este segundo semestre, por lo menos en el inicio de la liga. América no contrató al delantero centro que hinchas, y periodistas que cubren al equipo como Steven Arce creen que necesitaba, y bajo ese contexto ha emergido la figura de Ángel, que no es propiamente un delantero centro, o eso parece, pero ha asumido el rol y como corresponde: haciendo goles. Dos anotaciones en los últimos tres partidos y uno de esos ante Junior de Barranquilla así lo demuestran.

Tomás Ángel celebrando su segunda anotación con el equipo en esta Liga BetPlay 2026-II - crédito América de Cali
Tomás Ángel celebrando su segunda anotación con el equipo en esta Liga BetPlay 2026-II - crédito América de Cali

El caso de Yeison Guzmán es diferente. Desde que llegó al América de Cali procedente del Fortaleza de Brasil en enero de 2026, se ha caracterizado como un volante creativo de calidad, ha estado a la altura de uno de los equipos más grandes del país, al punto tal que algunos analistas del fútbol profesional colombiano como César Augusto Londoño lo han pedido para selección Colombia.

En este segundo semestre del 2026 Guzmán acumula 10 partidos jugados, siete goles y tres asistencias. Un aporte a gol por juego, muy por encima de lo que contribuye un jugador en el fútbol profesional colombiano. Además, uno de esos goles fue ante Atlético Nacional y uno de esos “pasegol” fue ante Junior de Barranquilla, es decir, ante dos de los equipos grandes de la Liga BetPlay.

El próximo partido de América de Cali será ante Deportivo Pereira, el próximo miércoles 9 de septiembre a las 6:00 p.m en los octavos de final de la Copa BetPlay 2026. En condición de local, pero sin público por la sanción que le puso la Dimayor.

Yeison Guzmán volvió a marcar para América de Cali. Ya son seis anotaciones para el volante colombiano en ocho partidos de la Liga BetPlay 2026-II - crédito América
Yeison Guzmán volvió a marcar para América de Cali. Ya son seis anotaciones para el volante colombiano en ocho partidos de la Liga BetPlay 2026-II - crédito América

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