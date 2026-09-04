Colombia

Enrique Gómez buscará modificar la ley que regula el aborto en Colombia, al que llamó “asesinato”: “Necesitamos una agenda de protección a la vida”

Uno de los momentos centrales de la conversación ocurrió cuando la periodista española llevó el debate hacia los casos de niñas y adolescentes que quedan embarazadas como consecuencia de una violación

Enrique Gómez calificó el aborto como un "asesinato" y expuso su plan para revertir la ley actual, generando una tensa discusión sobre los derechos reproductivos y los casos de abuso - crédito @mevale.eva/X

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El senador y director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, afirmó que buscará modificar la ley que regula el aborto en Colombia y propuso avanzar hacia una política de protección de la vida desde la concepción.

El legislador lo hizo durante una entrevista con la periodista española Eva Rey en su programa digital Me Vale, donde ambos tuvieron un intercambio sobre las condiciones actuales para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

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Gómez fue consultado directamente por Eva Rey sobre si pretendía cambiar las normas que actualmente permiten el aborto bajo determinadas condiciones. “Vamos a cambiarlo”, respondió el senador.

- crédito @Foro_MAD/X
Enrique Gómez confirmó que buscará modificar las reglas que actualmente regulan el aborto en Colombia - crédito @Foro_MAD/X

La periodista insistió para precisar el alcance de su propuesta. “¿De verdad?”, preguntó. Gómez respondió que, a su juicio, el país “ha perdido completamente la perspectiva en esto” y cuestionó la forma en que se ha abordado el aborto durante los últimos años.

En medio de la conversación, el senador aseguró que 250.000 niños por nacer fueron “asesinados” durante los últimos cuatro años. La expresión provocó una reacción inmediata de Rey, que rápidamente lo confrontó y le dijo: “A mí es que la palabra ‘asesinato’ me parece tan fuerte”.

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Enrique Gómez habló de protección de la vida desde la concepción

El congresista Gómez continuó con su argumento y sostuvo que, bajo la discusión sobre los derechos reproductivos, se produjo un cambio en la manera de entender la condición humana. También explicó que su intención no era presentar la propuesta desde la prohibición, sino desde la protección de la vida.

Rey le preguntó entonces si cambiar las reglas significaría volver a prohibir el aborto. “Volver atrás es, o sea, es prohibirlo”, planteó.

El senador respondió que esa era una forma negativa de presentar su posición y afirmó: “Sí, necesitamos una agenda de protección de la vida”.

- crédito Me Vale/YouTube
El senador dijo que su propuesta estará enfocada en la protección de la vida desde la concepción, lo que provocó fuertes preguntas por parte de Eva Rey - crédito Me Vale/YouTube

La periodista volvió a pedirle una explicación concreta sobre qué implicaría esa protección y cuáles serían los cambios que estaría dispuesto a respaldar.

La conversación llegó entonces a los métodos anticonceptivos y a los embarazos en adolescentes. Gómez sostuvo que históricamente existen mecanismos de anticoncepción a menor costo, mientras Rey recordó que en Colombia existen niñas y adolescentes que enfrentan embarazos producto de violencia sexual.

“Vives en un país (...), y tú lo sabes, donde hay embarazos de adolescentes, hay niñas violadas”, afirmó Rey. “Estás completamente equivocada”, respondió Gómez.

La periodista insistió en el punto y le preguntó si las niñas que quedan embarazadas como consecuencia de una violación deberían poder acceder al aborto.

- crédito @Enrique_GomezM/X
Enrique Gómez aseguró que 250.000 niños por nacer fueron “asesinados” durante los últimos cuatro años - crédito @Enrique_GomezM/X

Gómez hizo referencia a las cifras de estos casos y sostuvo que “la estadística de niñas violadas que abortan en relación con el total de abortos puede ser menos del 3% del total”.

Rey volvió a plantear la pregunta de manera directa: “¿Y esas niñas podrían abortar o no podrían?”. El intercambio continuó durante varios minutos hasta que ambos coincidieron en que se trataba de una discusión que podía darse dentro de un sistema democrático. Sin embargo, Enrique Gómez no detalló durante la entrevista cuál sería el tratamiento que propondría para los embarazos producto de una violación.

Así funciona actualmente el aborto en Colombia

Actualmente, en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada hasta la semana 24 de gestación, de acuerdo con la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional. Durante ese periodo, las mujeres y personas gestantes pueden acceder al procedimiento sin tener que demostrar una causa específica.

Primer plano de un puño levantado con la muñeca adornada con un pañuelo verde que dice "Aborto Legal Gratuito". Las uñas están pintadas de verde
Después de la semana 24, el aborto continúa siendo un delito, salvo cuando se presenta alguna de las tres circunstancias establecidas por la Corte Constitucional - crédito Colprensa

Después de la semana 24, esta medida continúa siendo un delito, salvo cuando se presenta alguna de las tres circunstancias establecidas por la Corte Constitucional en 2006.

  • Riesgo para la vida o la salud física o mental de la mujer.
  • Malformación fetal incompatible con la vida.
  • Embarazo producto de una violación, incesto o inseminación no consentida.

La ley actual enfrenta nuevas propuestas de modificación en 2026; sectores y congresistas contrarios al aborto, llamados bancada provida y de la que hace parte Enrique Gómez, plantean iniciativas para cambiar las reglas establecidas por la Corte.

Una de las propuestas busca modificar el artículo 11 de la Constitución para establecer de manera expresa la protección de la vida desde la concepción. De aprobarse, este cambio podría tener efectos sobre la regulación actual de la IVE.

La interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en Colombia hasta la semana 24 de gestación, de acuerdo con la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional - crédito Luisa González/Reuters
La interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada en Colombia hasta la semana 24 de gestación, de acuerdo con la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional - crédito Luisa González/Reuters

También plantearon alternativas para reducir el límite de 24 semanas y establecer nuevos requisitos para acceder al procedimiento. Entre las posibilidades discutidas aparecen un plazo menor, como 12 semanas, periodos obligatorios de reflexión y cambios en la regulación de la objeción de conciencia institucional.

Otra opción mencionada por sectores contrarios al aborto es acudir a un referendo o consulta popular para que los ciudadanos participen directamente en la definición del futuro de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia.

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