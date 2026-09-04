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James Rodríguez y su inactividad encienden las alarmas en Colombia: esta es la cantidad de minutos disputados por el ‘10′ en 2026

El capitán de la selección Colombia sigue sin equipo tras su salida de Minnesota United y entrena en Madrid, mientras el cierre del mercado europeo reduce sus opciones y la Superliga de Turquía aparece como alternativa inmediata

James Rodríguez no juega desde la eliminación de Colombia en el Mundial y antes había terminado su contrato con Minnesota United de la MLS - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
James Rodríguez no juega desde la eliminación de Colombia en el Mundial y antes había terminado su contrato con Minnesota United de la MLS - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
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Están por cumplirse dos meses desde la eliminación de la selección Colombia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El cuadro Tricolor empató sin goles en los octavos de final ante Suiza en Vancouver y perdió 4-3 en la definición por penales, el pasado 7 de julio.

Esa también fue la última aparición de James Rodríguez en un campo de juego hasta la fecha. Unos días antes, el ‘10′ había terminado su contrato con el Minnesota United de la MLS, y aunque existía la posibilidad de extender el vínculo, el volante de creación decidió probar sus opciones como agente libre.

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Con la Tricolor, James fue titular durante el torneo, pero cerró la competencia sin goles ni asistencias y dando evidencias claras de una falta de ritmo competitivo que abrió interrogantes sobre su presente deportivo, en especial porque afrontó la Copa del Mundo sin la continuidad que suele requerir un jugador para llegar en plenitud a una competencia de esa exigencia.

James Rodríguez
La última aparición de James Rodríguez a nivel de clubes fue en mayo, cuando Minnesota United perdió por la mínima ante Colorado Rapids - crédito Minnesota United

La última aparición de James a nivel de clubes se remonta a mediados de mayo, cuando fue titular en la derrota de Minnesota United por la mínima diferencia ante Colorado Rapids.

Según datos de Transfermarkt, James Rodríguez disputó ocho partidos con Minnesota United en 2026, de los cuales fue titular en tres, y sumó 273 minutos en cancha. En ese lapso no anotó goles y registró dos asistencias, lo que equivale a una participación en gol cada 136,5 minutos.

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Pese a esos números, James ejerció como capitán y ocupó un lugar en el plantel de Néstor Lorenzo con regularidad, hecho que generó rumores de conflictos en el camerino durante las semanas posteriores a la eliminación de Colombia del certamen.

De hecho, con la Tricolor jugó más que con Minnesota United durante 2026: disputó nueve partidos y fue titular en ocho de ellos, para un total de 579 minutos. Al igual que en su club, no convirtió goles, pero sumó una asistencia, en el partido de preparación ante Costa Rica en Bogotá, cifra que representa una participación en gol cada 579 minutos.

En total, James Rodríguez disputó 852 minutos en lo corrido de 2026 entre clubes y selección, equivalente a 9,46 partidos en siete meses. Esta cifra está por debajo del promedio actual, que oscila entre 35 y 45 partidos para los futbolistas en Europa, incluyendo compromisos de liga, copa nacional y torneo internacional, a los que se suman partidos de selección.

James sigue buscando equipo

El futbolista se encuentra en Madrid mientras define su futuro, y el margen para hacerlo se redujo en los últimos días. El mercado de pases cerró el 1 de septiembre en la mayoría de los países europeos, lo que eliminó buena parte de las alternativas que se manejaban para su fichaje. Según reportes de radio colombiana, habría descartado previamente propuestas de ligas de Estados Unidos, México, Perú, Ecuador y Colombia.

Con la selección Colombia, James Rodríguez disputó nueve partidos en 2026, acumuló 579 minutos y aportó una asistencia en un amistoso ante Costa Rica - crédito Raquel Cunha/REUTERS
Con la selección Colombia, James Rodríguez disputó nueve partidos en 2026, acumuló 579 minutos y aportó una asistencia en un amistoso ante Costa Rica - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Con la mayoría de las ventanas de inscripción ya cerradas, la Superliga de Turquía queda como una de las pocas vías disponibles, con plazo hasta el próximo viernes 4 de septiembre. El interés se le atribuyó al Çorum FK, equipo recién ascendido que empató 2-2 con Galatasaray en su debut en la categoría. Distintos reportes señalaron que la institución turca estudió una propuesta económica para el jugador, aunque no existe un anuncio oficial que confirme la operación.

En las semanas anteriores, su nombre también fue relacionado con la Lazio de la Serie A de Italia, opción que perdió fuerza tras desmentidos desde dicho país sobre una negociación avanzada y que, de todos modos, quedó descartada tras el cierre del mercado.

El cierre generalizado del mercado europeo deja a Turquía como la referencia casi excluyente para un eventual regreso al continente en el corto plazo. Cualquier otra vía en Europa quedaría postergada hasta el próximo período de transferencias, salvo que aparezca alguna liga con ventana extendida.

En medio de las versiones sobre su futuro, James Rodríguez publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, con fotografías de una sesión de entrenamiento y de momentos personales, tras varias semanas sin actividad en la red social. Cabe recordar que el jugador no se pronunció sobre la eliminación de Colombia del Mundial.

James Rodríguez permanece como agente libre tras finalizar su vínculo con el conjunto estadounidense, sin una oferta concreta conocida hasta el momento. -crédito jamesrodriguez10/Instagram
James Rodríguez permanece como agente libre tras finalizar su vínculo con el conjunto estadounidense, sin una oferta concreta conocida hasta el momento. -crédito jamesrodriguez10/Instagram

En ese sentido, la próxima convocatoria de Néstor Lorenzo post-Mundial —que se espera sea anunciada en las próximas semanas para conocer el plantel que afrontará los partidos ante México y Perú, funcionará como referencia para medir el impacto de la falta de competencia del capitán.

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