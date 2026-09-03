Colombia

“Dejen de seguir a pendejos”: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, arremetió contra Karina García por polémica con la raza de los perros

La periodista reaccionó a las palabras de la creadora de contenido y cuestionó a quienes la consideran un referente en redes sociales

Alejandra Giraldo cuestionó a Karina García por comentario sobre un perro mestizo - crédito @alegiraldop @karinagarciaoficiall/ Instagram
Alejandra Giraldo cuestionó a Karina García por comentario sobre un perro mestizo - crédito @alegiraldop @karinagarciaoficiall/ Instagram
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Alejandra Giraldo cuestionó públicamente a Karina García por sus comentarios sobre un perro mestizo que una amiga habría recibido como si fuera de raza pomerania.

La presentadora de Noticias Caracol reaccionó en redes sociales y criticó tanto las palabras de la creadora de contenido como a quienes la respaldan en plataformas digitales.

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La controversia surgió a partir de una transmisión en vivo de García, en la que relató que una amiga recibió un perro que, según le habían dicho, era de raza pomerania. La influenciadora aseguró que el animal parecía ser un cruce con shih tzu y recomendó devolverlo, al comparar su aspecto con el de Noah, su propia mascota. “Es un animalito, que Dios lo bendiga, pero yo le dije a ella: ‘Mi reina, devuélvaselo’”, manifestó García durante el video. Luego añadió que el perro “parecía una rata” y dijo que no tenía las características físicas de un pomerania “original”.

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Karina García blanco de críticas por referirse a los perros que no son de raza como mascotas y pide devolverlos - crédito Instagram Karina García

El fragmento se difundió en redes sociales y provocó críticas de usuarios que cuestionaron que se hablara de una mascota como si fuera un producto susceptible de devolución por no responder a las expectativas de una raza. Las reacciones también se enfocaron en la diferencia que García hizo entre animales de raza y perros mestizos.

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En medio de ese debate, Alejandra Giraldo compartió una historia en Instagram. Aunque no escribió el nombre de Karina García, hizo alusión a la frase sobre “devolver” al perro y al número de seguidores de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

“La culpa no es del todo de la señora que piensa que hay que ‘devolver al perrito porque parece una rata’, la culpa es de los 5,8 millones de seguidores que creen que es un modelo a seguir; que la graduaron de una buena influencia”, escribió la periodista.

Alejandra Giraldo compartió una historia de Instagram sin mencionar a Karina García, pero citó una de las frases del video - crédito @alegiraldop / Instagram
Alejandra Giraldo compartió una historia de Instagram sin mencionar a Karina García, pero citó una de las frases del video - crédito @alegiraldop / Instagram

Giraldo concluyó el mensaje con una frase directa: “Dejen de ser pendejos y de seguir a pendejos”. La publicación incluyó la etiqueta #AdoptaNoCompres, una consigna que la presentadora ha usado en distintas ocasiones para promover la adopción y el cuidado responsable de los animales.

La comunicadora ha convertido el bienestar animal en uno de los temas recurrentes de sus redes sociales. En sus publicaciones suele mostrar a sus mascotas, apoyar campañas de fundaciones y hacer llamados contra el abandono y la compra de animales. Por esa razón, su reacción al video de García tuvo una amplia circulación entre los usuarios.

Antes de que Giraldo se pronunciara, Karina García publicó un video para ofrecer disculpas por sus palabras. La creadora de contenido reconoció que se expresó de una manera equivocada y aseguró que entendía los cuestionamientos que recibió, sobre todo de personas vinculadas a la protección animal.

La creadora de contenido lamentó sus palabras y aseguró que pondrá sus redes a disposición por el cuidado de animales - crédito @karinagarciaoficiall/Tiktok

“Desde lo más profundo de mi corazón y con toda la honestidad del mundo, vengo aquí a pedirles perdón. Perdón por no medir mis palabras, por ser tan imprudente”, afirmó García. También aceptó que no tenía una justificación para el comentario y que la reacción de los usuarios le permitió entender el alcance de sus expresiones.

La influenciadora explicó que el relato surgió de una conversación sobre la mascota de una amiga y no de una intención de promover el rechazo a los perros mestizos. Aun así, reconoció que la forma en la que se refirió al animal fue inapropiada.

García invitó a fundaciones y defensores de los animales a transformar las críticas en acciones conjuntas. “Quiero colaborar, quiero utilizar mis redes sociales en pro de los animales”, expresó, al señalar que está dispuesta a sumarse a iniciativas de bienestar animal.

Alejandra Giraldo
Las declaraciones de Alejandra Giraldo reabrieron el debate sobre la responsabilidad de los influenciadores frente a sus millones de seguidores - crédito @alegiraldop/Instagram

La postura de Alejandra Giraldo abrió una nueva discusión sobre la responsabilidad de los creadores de contenido frente a las audiencias que los siguen. Mientras algunos usuarios respaldaron el llamado de la presentadora, otros recordaron que Karina García ya había pedido disculpas y manifestado su disposición de apoyar campañas relacionadas con el cuidado de los animales.

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