Colombia

Shakira hizo historia otra vez con su cuarto himno mundialista: ‘Dai Dai’ arrasó en el listado de Spotify en el verano 2026

La artista colombiana repite el fenómeno de “Waka Waka” doce años después: su colaboración con Burna Boy casi duplicó la audiencia del cantante nigeriano en Spotify y catapultó a Shakira a los 100 millones de oyentes mensuales

Shakira logra el número uno mundial en Spotify, YouTube e iTunes con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada
Shakira logra el número uno mundial en Spotify, YouTube e iTunes con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada
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Shakira y su himno mundialista Dai Dai conquistaron el verano 2026 según Spotify, que el 3 de septiembre publicó su selección definitiva de las cinco canciones que definieron la temporada estival en el hemisferio norte.

La plataforma de streaming combinó datos de reproducción, impacto cultural y criterio editorial de su equipo global de música para construir una lista que abarca el pop, el country, el indie británico, el afrobeats y el hip-hop.

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“Dai Dai” encabeza el impacto global con 37 días en el número uno

La canción de la colombiana Shakira junto al nigeriano Burna Boy fue el himno oficial de la Copa del Mundo 2026 y se convirtió en una de las más escuchadas del planeta. Spotify informó que el tema lideró sus listas globales durante 37 días y alcanzó el primer puesto en 17 países, entre ellos Suiza, Alemania y Portugal.

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Shakira con 'Dai Dai' integra el top 5 de canciones más escuchadas en el verano - crédito @PopCrave/X

Lanzada el 15 de mayo a través de Sony Latin, “Dai Dai” fusiona el afrobeats con el latin pop e incorpora letras en inglés, español, italiano, francés y japonés. Su título proviene de la expresión italiana que significa “vamos, vamos”, y sus versos incluyen referencias a Pelé, Maradona y Cristiano Ronaldo, además de los nombres de los países participantes en el torneo.

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El pico de reproducciones llegó el 20 de julio, el día posterior a la final del Mundial, cuando la canción también se consolidó como el video musical más visto de la temporada en la plataforma. El éxito del tema casi duplicó la audiencia mensual de Burna Boy en Spotify, mientras que Shakira superó los 100 millones de oyentes mensuales en julio.

“Dai Dai” marca el cuarto himno mundialista en la carrera de la artista barranquillera, que ya había participado con “Hips Don’t Lie” en 2006, “Waka Waka (This Time for Africa)” en 2010 y “Dare (La La La)” en 2014. Según la agencia Associated Press, la canción fue coescrita junto a Jon Bellion, Ed Sheeran y el propio Burna Boy, entre otros colaboradores.

Desde su lanzamiento, 'Dai Dai' ha dominado las listas internacionales, con cifras récord de oyentes y visualizaciones en todas las plataformas digitales - crédito Nicolás Gerardin
Desde su lanzamiento, 'Dai Dai' ha dominado las listas internacionales, con cifras récord de oyentes y visualizaciones en todas las plataformas digitales - crédito Nicolás Gerardin

Ariana Grande, la canción más escuchada de todo el verano

Ariana Grande lideró las reproducciones del verano con hate that i made you love me, que pasó 89 días en el Top 10 global y 22 en el número uno. Ella Langley y su Choosin’ Texas dominaron Estados Unidos durante 70 días y estuvieron 98 días en el Global Top 50, con una notable penetración en el Reino Unido.

En las islas británicas, el verano fue de Sam Fender y Olivia Dean con Rein Me In, que lideró 75 días en el Reino Unido e Irlanda. El cierre fue para Yung Miami con Spend Dat, cuyas reproducciones diarias crecieron un 200% a lo largo de la temporada, gracias a un baile viral que disparó su audiencia mensual de 1,6 millones a 6,3 millones de oyentes.

Según el Global Impact List de Spotify Colombia, “Dai Dai”, de Shakira junto a Burna Boy, fue la canción de un artista colombiano más reproducida fuera del país durante el primer semestre de 2026. El tema superó los 385 millones de escuchas globales en Spotify, encabezó durante seis semanas consecutivas la lista semanal de la plataforma y permaneció 37 días al frente del ranking diario mundial.

Shakira colocó dos de las canciones publicadas en 2026 en el top 5 de las colombianas más escuchadas en el exterior durante 2026 - crédito Spotify Colombia
Shakira colocó dos de las canciones publicadas en 2026 en el top 5 de las colombianas más escuchadas en el exterior durante 2026 - crédito Spotify Colombia

La canción, elegida como himno oficial del Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, también llegó al número uno del listado oficial de streaming del Reino Unido, el primer logro de Shakira en ese mercado.

El informe citado por Infobae reúne canciones de artistas colombianos con mayor alcance internacional. Allí aparecen colaboraciones de Aria Vega y Ryan Castro, Manuel Turizo, Beéle y Shakira, Feid, Maisak y Maluma, Karol G, Myke Towers, Ovy On The Drums y Luis Fonsi. Ocho de diez temas son colaboraciones internacionales, tendencia del género urbano.

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