Shein y Temu se volvieron un dolor de cabeza para las empresas y piden a la Dian que actúe contra estas: “Exportar no es vender lo que sobra”

Shein y Temu son gigantes globales del comercio electrónico de origen chino que se, claves para la venta de ropa, accesorios, tecnología y artículos para el hogar a precios muy bajos - crédito Hannibal Hanschke

Guardar

Fuertes críticas contra Shein y Temu marcaron una de las discusiones del 38° Congreso Nacional de Exportadores en Cartagena, donde el presidente de la junta directiva de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Ronald Bakalarz, pidió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reforzar los controles sobre el comercio electrónico transfronterizo.

Bakalarz pidió a la Dian endurecer la vigilancia sobre estras plataformas de comercio exterior por fenómenos de ilegalidad y competencia desleal asociados a ese modelo de negocio. Durante la apertura del evento, el directivo sostuvo que esas plataformas alteraron el equilibrio del mercado interno por un “aparente abuso del instrumento del comercio electrónico transfronterizo”.

PUBLICIDAD

Por eso, reclamó acciones inmediatas de control en aduanas y pasos fronterizos. “Quiero solicitar a las autoridades de control, en especial a la Dian, fortalecer sus esfuerzos utilizando para ello la información y la tecnología”, dijo.

La petición de Analdex a la Dian por Shein y Temu

Bakalarz planteó que el uso de la información y la tecnología debe servir para atacar “de manera contundente la ilegalidad y cualquier fenómeno que atente contra la estabilidad y crecimiento de las empresas que pagamos impuestos”. Según él, el problema afecta a empresarios que operan dentro de la economía formal y compiten bajo las reglas vigentes.

Ronald Bakalaraz es el presidente de la Junta Directiva de Analdex - crédito Analdex

Insistió en que la petición forma parte de una propuesta más amplia para transformar la facilitación del comercio exterior colombiano. El planteamiento apunta a concentrar los controles en operaciones que puedan constituir ilegalidad o competencia desleal.

PUBLICIDAD

También afirmó que “la crisis fiscal debe alejarse de la idea de hacer una reforma tributaria tras otra”. La referencia se sumó a su defensa de las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias y que, según dijo, afrontan desventajas frente a estos esquemas de venta transfronteriza.

Condiciones necesarias para exportar

Ronald Bakalarz ubicó esa discusión en un diagnóstico más amplio sobre la coyuntura del país. “Parece que nuestro país no logra salir de un evento complicado y ya estamos en otro. Primero, el covid y sus consecuencias; posteriormente, la elección del peor gobierno que ha tenido el país en su historia, y ahora, cuando pensamos que ‘cesó la horrible noche’, nos sobreviene el terrible terremoto”, afirmó.

PUBLICIDAD

Añadió que “el nuevo gobierno y los empresarios recibimos un país dividido y con muchísimos problemas heredados del nefasto Gobierno Petro”. Esas afirmaciones formaron parte de su llamado a crear un entorno más predecible para la inversión privada y el empleo. Señaló que “exportar no es vender lo que sobra. Exportar es organizar el país para competir. Exige seguridad, estabilidad económica y jurídica, infraestructura, energía confiable, talento, financiación, instituciones coordinadas y reglas que faciliten a quien cumple y concentren el control en quien representa un riesgo real”.

Cuestionó la incertidumbre tributaria y remarcó que una empresa que proyecta nuevas inversiones no mira el corto plazo. “Una empresa que evalúa instalar una planta, ampliar una línea de producción o convertir a Colombia en plataforma regional calcula sus retornos a diez o quince años”, lamentó.

PUBLICIDAD

Más de 700.000 paquetes procedentes de China llegan mensualmente a Colombia por compras en Temu, Shein y otras plataformas de comercio electrónico, según reportó CourierBox Colombia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

A eso sumó la presión financiera y logística sobre el aparato productivo. Según él, “la tasa de interés, situada en 12%, encarece el capital de trabajo y limita especialmente a las pequeñas y medianas empresas”.

Para aliviar ese freno, pidió que Bancóldex, el Fondo Nacional de Garantías (FNG) y la banca privada amplíen instrumentos de factoring internacional, seguros y coberturas cambiarias. También calificó la inseguridad en corredores logísticos y la incertidumbre energética como sobrecostos que restan competitividad a la oferta exportable.

Agenda de seis ejes y reforma de la Vuce

Como salida a ese panorama, Analdex propuso una agenda nacional de transformación productiva con seis ejes estratégicos. La hoja de ruta plantea:

Recuperar la inversión.

Poner a las regiones en el centro de la política productiva.

Fortalecer la industria y el campo.

Exportar más y mejor.

Consolidar el turismo y los servicios.

Llevar el Estado a las regiones con método y coordinación.

Agregó cuatro habilitadores para ejecutar esa agenda:

Transformación logística.

Integridad en el uso de recursos públicos,

Sostenibilidad ambiental.

Modernización de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce).

La Dian es la entidad del gobierno de Colombia encargada de recaudar los impuestos y controlar el comercio de aduanas en el país - crédito Dian

Ese último punto ocupó el cierre de su intervención. “La Vuce debe dejar de ser una suma de formularios digitales y convertirse en el sistema operativo del comercio exterior colombiano”, afirmó. Añadió: “No necesitamos digitalizar procedimientos innecesarios ni reproducir en una nueva plataforma las mismas complejidades del papel”.

PUBLICIDAD

Defensa del embajador de China sobre Temu y Shein

Al respecto, el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, respondió con una defensa directa: “Denigrar estos modelos en vez de investigar por qué han sido tan exitosos no es señal de madurez cognitiva”. La respuesta llegó en el mismo escenario y se centró en la lógica de mercado detrás de Shein y Temu. “Para cualquier empresario que quiere expandir sus negocios, pues debe aprender de sus competidores y adoptar, en lo posible, y copiar el éxito en vez de desvirtuarlo”, dijo.

Reconoció que el crecimiento de esas plataformas genera tensiones para otros actores. “También es un desafío para los diversos gobiernos como reguladores de las normas mercado y también un gran desafío para con los competidores”, afirmó. Admitió además que el esquema no carece de fallas. “Ningún modelo es perfecto”, sostuvo, antes de defender el papel de la regulación pública para corregir distorsiones.

PUBLICIDAD

De igual forma, dejó abierta la posibilidad de ajustes normativos. “El papel del gobierno es regular y cambiar a tiempo para corregir cualquier error en el orden de la competencia de mercado”, señaló. Vinculó esa discusión con la presencia económica china en Colombia. Dijo que empresas de su país estudian oportunidades de inversión y producción local, incluidos proyectos de ensamblaje de electrodomésticos y otros productos.

Zhu Jingyang es el embajador de China en Colombia - crédito John Paz/Colprensa

También afirmó que el avance de esos proyectos dependerá de la política colombiana hacia China y de la forma en que Bogotá maneje su relación económica con China y Estados Unidos. Añadió que no espera una ruptura con la iniciativa de la Franja y la Ruta, a la que Colombia se vinculó en mayo del año pasado.

PUBLICIDAD

Interés de China como socio económico de Colombia

Zhu presentó esa iniciativa como una plataforma de interconectividad y desarrollo de infraestructura, y remarcó el interés de China en seguir como socio económico y de infraestructura de Colombia. En ese contexto, mencionó la visita del presidente Abelardo de la Espriella al metro de Bogotá y señaló que las empresas chinas siguen evaluando al país para instalar plantas y producir localmente.

Su planteamiento final amplió el debate más allá de Shein y Temu: si Colombia quiere elevar sus ventas externas hacia 2030, necesitará abrir más espacio en destinos distintos de los mercados tradicionales, con China entre las opciones que puso sobre la mesa.

PUBLICIDAD