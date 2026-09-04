Colombia

Shein y Temu se volvieron un dolor de cabeza para las empresas y piden a la Dian que actúe contra estas: “Exportar no es vender lo que sobra”

La Asociación Nacional de Comercio Exterior dice que el problema afecta a empresarios que operan dentro de la economía formal y compiten bajo las reglas vigentes

Shein y Temu son gigantes globales del comercio electrónico de origen chino que se, claves para la venta de ropa, accesorios, tecnología y artículos para el hogar a precios muy bajos - crédito Hannibal Hanschke
Shein y Temu son gigantes globales del comercio electrónico de origen chino que se, claves para la venta de ropa, accesorios, tecnología y artículos para el hogar a precios muy bajos - crédito Hannibal Hanschke
Guardar

Fuertes críticas contra Shein y Temu marcaron una de las discusiones del 38° Congreso Nacional de Exportadores en Cartagena, donde el presidente de la junta directiva de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Ronald Bakalarz, pidió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reforzar los controles sobre el comercio electrónico transfronterizo.

Bakalarz pidió a la Dian endurecer la vigilancia sobre estras plataformas de comercio exterior por fenómenos de ilegalidad y competencia desleal asociados a ese modelo de negocio. Durante la apertura del evento, el directivo sostuvo que esas plataformas alteraron el equilibrio del mercado interno por un “aparente abuso del instrumento del comercio electrónico transfronterizo”.

PUBLICIDAD

Por eso, reclamó acciones inmediatas de control en aduanas y pasos fronterizos. “Quiero solicitar a las autoridades de control, en especial a la Dian, fortalecer sus esfuerzos utilizando para ello la información y la tecnología”, dijo.

La petición de Analdex a la Dian por Shein y Temu

Bakalarz planteó que el uso de la información y la tecnología debe servir para atacar “de manera contundente la ilegalidad y cualquier fenómeno que atente contra la estabilidad y crecimiento de las empresas que pagamos impuestos”. Según él, el problema afecta a empresarios que operan dentro de la economía formal y compiten bajo las reglas vigentes.

Ronald Bakalaraz es el presidente de la Junta Directiva de Analdex - crédito Analdex
Ronald Bakalaraz es el presidente de la Junta Directiva de Analdex - crédito Analdex

Insistió en que la petición forma parte de una propuesta más amplia para transformar la facilitación del comercio exterior colombiano. El planteamiento apunta a concentrar los controles en operaciones que puedan constituir ilegalidad o competencia desleal.

PUBLICIDAD

También afirmó que “la crisis fiscal debe alejarse de la idea de hacer una reforma tributaria tras otra”. La referencia se sumó a su defensa de las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias y que, según dijo, afrontan desventajas frente a estos esquemas de venta transfronteriza.

Condiciones necesarias para exportar

Ronald Bakalarz ubicó esa discusión en un diagnóstico más amplio sobre la coyuntura del país. “Parece que nuestro país no logra salir de un evento complicado y ya estamos en otro. Primero, el covid y sus consecuencias; posteriormente, la elección del peor gobierno que ha tenido el país en su historia, y ahora, cuando pensamos que ‘cesó la horrible noche’, nos sobreviene el terrible terremoto”, afirmó.

Añadió que “el nuevo gobierno y los empresarios recibimos un país dividido y con muchísimos problemas heredados del nefasto Gobierno Petro”. Esas afirmaciones formaron parte de su llamado a crear un entorno más predecible para la inversión privada y el empleo. Señaló que “exportar no es vender lo que sobra. Exportar es organizar el país para competir. Exige seguridad, estabilidad económica y jurídica, infraestructura, energía confiable, talento, financiación, instituciones coordinadas y reglas que faciliten a quien cumple y concentren el control en quien representa un riesgo real”.

Cuestionó la incertidumbre tributaria y remarcó que una empresa que proyecta nuevas inversiones no mira el corto plazo. “Una empresa que evalúa instalar una planta, ampliar una línea de producción o convertir a Colombia en plataforma regional calcula sus retornos a diez o quince años”, lamentó.

Precio del dólar en Colombia afectaría las exportaciones, según expertos- crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Más de 700.000 paquetes procedentes de China llegan mensualmente a Colombia por compras en Temu, Shein y otras plataformas de comercio electrónico, según reportó CourierBox Colombia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

A eso sumó la presión financiera y logística sobre el aparato productivo. Según él, “la tasa de interés, situada en 12%, encarece el capital de trabajo y limita especialmente a las pequeñas y medianas empresas”.

Para aliviar ese freno, pidió que Bancóldex, el Fondo Nacional de Garantías (FNG) y la banca privada amplíen instrumentos de factoring internacional, seguros y coberturas cambiarias. También calificó la inseguridad en corredores logísticos y la incertidumbre energética como sobrecostos que restan competitividad a la oferta exportable.

Agenda de seis ejes y reforma de la Vuce

Como salida a ese panorama, Analdex propuso una agenda nacional de transformación productiva con seis ejes estratégicos. La hoja de ruta plantea:

  • Recuperar la inversión.
  • Poner a las regiones en el centro de la política productiva.
  • Fortalecer la industria y el campo.
  • Exportar más y mejor.
  • Consolidar el turismo y los servicios.
  • Llevar el Estado a las regiones con método y coordinación.

Agregó cuatro habilitadores para ejecutar esa agenda:

  • Transformación logística.
  • Integridad en el uso de recursos públicos,
  • Sostenibilidad ambiental.
  • Modernización de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce).
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian ) informó que su plataforma está fuera de servicio debido a fallos técnicos - crédito Dian
La Dian es la entidad del gobierno de Colombia encargada de recaudar los impuestos y controlar el comercio de aduanas en el país - crédito Dian

Ese último punto ocupó el cierre de su intervención. “La Vuce debe dejar de ser una suma de formularios digitales y convertirse en el sistema operativo del comercio exterior colombiano”, afirmó. Añadió: “No necesitamos digitalizar procedimientos innecesarios ni reproducir en una nueva plataforma las mismas complejidades del papel”.

Defensa del embajador de China sobre Temu y Shein

Al respecto, el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, respondió con una defensa directa: “Denigrar estos modelos en vez de investigar por qué han sido tan exitosos no es señal de madurez cognitiva”. La respuesta llegó en el mismo escenario y se centró en la lógica de mercado detrás de Shein y Temu. “Para cualquier empresario que quiere expandir sus negocios, pues debe aprender de sus competidores y adoptar, en lo posible, y copiar el éxito en vez de desvirtuarlo”, dijo.

Reconoció que el crecimiento de esas plataformas genera tensiones para otros actores. “También es un desafío para los diversos gobiernos como reguladores de las normas mercado y también un gran desafío para con los competidores”, afirmó. Admitió además que el esquema no carece de fallas. “Ningún modelo es perfecto”, sostuvo, antes de defender el papel de la regulación pública para corregir distorsiones.

De igual forma, dejó abierta la posibilidad de ajustes normativos. “El papel del gobierno es regular y cambiar a tiempo para corregir cualquier error en el orden de la competencia de mercado”, señaló. Vinculó esa discusión con la presencia económica china en Colombia. Dijo que empresas de su país estudian oportunidades de inversión y producción local, incluidos proyectos de ensamblaje de electrodomésticos y otros productos.

Bogotá. Noviembre 2 de 2023. El Embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, sostuvo una reunión con varios medios de comunicación para dar a conocer detalles del viaje del presidente Gustavo Petro a China. (Colprensa - John Paz)
Zhu Jingyang es el embajador de China en Colombia - crédito John Paz/Colprensa

También afirmó que el avance de esos proyectos dependerá de la política colombiana hacia China y de la forma en que Bogotá maneje su relación económica con China y Estados Unidos. Añadió que no espera una ruptura con la iniciativa de la Franja y la Ruta, a la que Colombia se vinculó en mayo del año pasado.

Interés de China como socio económico de Colombia

Zhu presentó esa iniciativa como una plataforma de interconectividad y desarrollo de infraestructura, y remarcó el interés de China en seguir como socio económico y de infraestructura de Colombia. En ese contexto, mencionó la visita del presidente Abelardo de la Espriella al metro de Bogotá y señaló que las empresas chinas siguen evaluando al país para instalar plantas y producir localmente.

Su planteamiento final amplió el debate más allá de Shein y Temu: si Colombia quiere elevar sus ventas externas hacia 2030, necesitará abrir más espacio en destinos distintos de los mercados tradicionales, con China entre las opciones que puso sobre la mesa.

Temas Relacionados

SheinTemuDianColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El exgobernador ‘Kiko’ Gómez habría sido trasladado a la cárcel La Picaleña, de Ibagué

El exfuncionario es señalado de estar detrás de amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y un atentado perpetrado contra las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación

El exgobernador ‘Kiko’ Gómez habría sido trasladado a la cárcel La Picaleña, de Ibagué

China evalúa nuevas inversiones en Colombia, pero advierte que “todo depende de la política colombiana”

El embajador Zhu Jingyang reveló que compañías del gigante asiático evalúan instalar plantas de ensamblaje y ampliar sus negocios en el país, mientras la relación diplomática será clave para definir el avance de esos proyectos

China evalúa nuevas inversiones en Colombia, pero advierte que “todo depende de la política colombiana”

Arancel que impuso Estados Unidos a productos colombianos podría ser eliminado dentro de poco: exportadores revelaron posible fecha

Los sectores exportadores enfrentan requisitos regulatorios, mientras se abren negociaciones internacionales para ampliar mercados y diversificar destinos

Arancel que impuso Estados Unidos a productos colombianos podría ser eliminado dentro de poco: exportadores revelaron posible fecha

Independiente Medellín será el primer equipo en Colombia en implementar el reconocimiento facial para ingresar al estadio: así funcionará

El primer piloto del proyecto será el próximo sábado 18 de septiembre, en la previa del partido entre el DIM y Jaguares en el estadio Atanasio Girardot

Independiente Medellín será el primer equipo en Colombia en implementar el reconocimiento facial para ingresar al estadio: así funcionará

América de Cali ganó, gustó y goleó 3-0 a Alianza de Valledupar en la Liga BetPlay: así fueron las anotaciones

Cristian Tovar, Tomás Ángel y Yeison Guzmán le dieron la victoria a los dirigidos por David González para mantenerse lideres de la tabla de posiciones

América de Cali ganó, gustó y goleó 3-0 a Alianza de Valledupar en la Liga BetPlay: así fueron las anotaciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara compartió un TBT con sus seguidores, acompañada de uno de sus novios en la ficción: el final sigue sacando sonrisas

Sofía Vergara compartió un TBT con sus seguidores, acompañada de uno de sus novios en la ficción: el final sigue sacando sonrisas

“Dejen de seguir a pendejos”: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, arremetió contra Karina García por polémica con la raza de los perros

Shakira hizo historia otra vez con su cuarto himno mundialista: ‘Dai Dai’ arrasó en el listado de Spotify en el verano 2026

La historia de Valentina Trespalacios, la DJ asesinada en Bogotá, ya tiene película: María José Vargas será la protagonista

⁠Escro, prometido de Aida Victoria, arremetió contra Yina Calderón por defender al ‘Agropecuario’: la empresaria y su hermana, Juliana Calderón, respondieron

Deportes

Independiente Medellín será el primer equipo en Colombia en implementar el reconocimiento facial para ingresar al estadio: así funcionará

Independiente Medellín será el primer equipo en Colombia en implementar el reconocimiento facial para ingresar al estadio: así funcionará

América de Cali ganó, gustó y goleó 3-0 a Alianza de Valledupar en la Liga BetPlay: así fueron las anotaciones

Crisis de los técnicos en el fútbol colombiano: Jorge Luis Pinto explicó las razones por las que duran poco tiempo en clubes

Juan Fernando Quintero salió en defensa de los colombianos que cambiaron de club y dio contundente mensaje: “Lo más relevante es tener el nivel”

Yaser Asprilla, jugador con proceso de selección Colombia, fue elegido como el mejor jugador de Girona en agosto: estas son sus estadísticas