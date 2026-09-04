Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quiere a Petro de vuelta en su país: le propone dar conferencias sobre política y tecnología

Durante su permanencia en Ciudad de México, Petro sostuvo una reunión con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum - crédito @petrogustavo/X

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La visita de Gustavo Petro a México abrió la puerta a un eventual regreso del expresidente colombiano, esta vez para participar en actividades académicas. La propuesta surgió de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien planteó que el exmandatario pueda ofrecer conferencias en un instituto dedicado a la investigación y la docencia.

La invitación fue revelada por Sheinbaum durante su conferencia matutina, un día después del encuentro que sostuvo con Petro en Palacio Nacional. La mandataria explicó que la posibilidad está relacionada con el Instituto de Historia de la Revolución Mexicana, donde el colombiano podría compartir sus reflexiones sobre distintos asuntos políticos y económicos.

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“Lo invitamos a que pudiera, a través del Instituto de Historia de la Revolución Mexicana, (...) ya es un instituto de investigación y docencia, que pudiera venir a dar algunas pláticas”, afirmó Sheinbaum.

Gustavo Petro prepara un libro en el que analiza la crisis climática, la economía política y la influencia tecnológica en los procesos electorales -crédito José Méndez/EFE

El encuentro también permitió que ambos conversaran sobre el libro que Petro prepara, titulado El Capital en el siglo XXI: Economía política de la crisis climática. La obra aborda, entre otros asuntos, la influencia externa en procesos electorales y el papel que tienen las nuevas tecnologías en ese escenario.

De acuerdo con la explicación de la presidenta mexicana, Petro le contó que el contenido no se limita a la experiencia colombiana. El expresidente analiza una realidad más amplia, con especial atención al uso de plataformas digitales para intervenir desde otros países en los resultados de elecciones y a la manera en que distintos sectores de derecha se articulan internacionalmente. “Cómo se ha organizado la derecha internacional para influir en distintos lugares”, resumió Sheinbaum al referirse a uno de los temas que hacen parte de la obra.

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La mandataria mexicana también marcó distancia entre las circunstancias políticas de ambos países. Sheinbaum sostuvo que la realidad de México es “muy distinta” y defendió la existencia de una mayoría social que respalda el proceso de transformación promovido por su movimiento, además de los resultados que atribuyó a su administración federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la realidad política de México es distinta y defendió el respaldo social a su proyecto de Gobierno -crédito Presidencia

La conversación ocurrió mientras Petro realizaba una visita a México, en la que el expresidente colombiano volvió a plantear sus cuestionamientos sobre la influencia de la tecnología en la política. Sus declaraciones estuvieron relacionadas con las elecciones que llevaron al poder al actual mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella. Petro afirmó que De la Espriella llegó a la Presidencia con ayuda de “algoritmos” y del “tecnofascismo”, conceptos que utilizó para referirse a mecanismos que, según su planteamiento, favorecieron al candidato de ultraderecha.

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Durante su intervención, además, advirtió que ese tipo de herramientas podría tener incidencia en próximos procesos electorales de la región. Entre los escenarios que mencionó estuvieron las elecciones generales de Brasil de este año y los comicios intermedios de México previstos para 2027. Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), actividad que hizo parte de la agenda del exmandatario durante su visita.

“Es el sistema que se quiere expandir y no está bien. México está en peligro y Brasil ya viene. Estos métodos tienen legitimación en la clase política que está dirigiendo actualmente los Estados Unidos”, dijo Petro durante su intervención.

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Petro aseguró en la UNAM que los algoritmos y el llamado “tecnofascismo” tuvieron influencia en las elecciones colombianas. - crédito @petrogustavo/X

El viaje tuvo además un significado particular para el expresidente colombiano, pues se trató de su primera salida internacional después de la victoria electoral de Abelardo de la Espriella. En México, Petro centró parte de sus intervenciones en advertir sobre los efectos que, a su juicio, pueden tener las herramientas tecnológicas sobre las democracias y los procesos electorales.

Ahora, la invitación formulada por Sheinbaum abre una posibilidad distinta para su relación con México. El eventual regreso de Petro no estaría ligado a una agenda gubernamental, sino a espacios de discusión académica en los que podría presentar sus análisis y contenidos ante investigadores, estudiantes y otros asistentes.

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La propuesta también se conecta con los temas que el exmandatario desarrolla en su próximo libro, particularmente sus reflexiones sobre crisis climática, economía política, tecnología y transformaciones de la política internacional.