Sofía Vergara compartió un TBT con sus seguidores, acompañada de uno de sus novios en la ficción: el final sigue sacando sonrisas

Los dos actores, a tono con la promoción de la película 'Chasing Papi', compartieron pantalla durante una pieza comercial emitida por Telemundo - crédito @sofiavcake/Instagram

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Durante el 2026, la actriz y empresaria colombiana Sofía Vergara desarrolló diversos proyectos en producción audiovisual, televisión y gestión comercial.

En el ámbito de la televisión estadounidense, la barranquillera continuó su participación como integrante del panel de jueces en el programa de talentos America’s Got Talent, participó en varias publicidades del Super Bowl LX, y fue embajadora de las transmisiones de Telemundo del pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, acompañada de Owen Wilson.

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Asimismo, en junio de 2026 ejerció como coanfitriona en la tercera edición del encuentro Culture Makers, organizado en colaboración con Jessica Alba, Tracy Brennan y Nina Garcia, editora de la revista ELLE. El evento buscó promover la colaboración y la representación de profesionales latinos en la industria del entretenimiento.

Todo esto ratificó lo que constituye un largo camino recorrido para posicionarse como un referente de la cultura latina en los Estados Unidos, un camino en el que la Toty coincidió con uno de los galanes de la televisión latina durante los años 90 y 2000: el méxicano Eduardo Verástegui.

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Sofía Vergara y Eduardo Verástegui integraron el elenco de Chasing Papi, la comedia romántica de Hollywood estrenada en 2003 - crédito 20th Century Fox

Ambos fueron los elegidos para sumarse al elenco de la comedia romántica de Hollywood Chasing Papi (Un amante para tres), estrenada en 2003. En la película, Verástegui interpretó a Tomás “Papi” Fuentes, un ejecutivo atrapado en un enredo amoroso con tres mujeres de distintas ciudades, siendo Vergara una de las carismáticas coprotagonistas en el papel de Cici, la novia que tenía el protagonista en Miami.

Esta producción fue significativa para ambos en sus planes de posicionarse con más fuerza en el mercado norteamericano, algo que se vio impulsado por una campaña publicitaria que incluyó la aparición de la Toty y Beráztegui en piezas comerciales.

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Una de ellas fue recordada por Vergara en sus historias de Instagram, aprovechando el Throwback Thursday (TBT). Se trató de una pieza para una recordada campaña dirigida a impulsar el servicio de llamadas de larga distancia 10-10-987.

Vergara y Verástegui evidenciaron su química en la pantalla chica, haciendo referencia a lo que los latinos podrían ver en las salas de cine poco después - crédito @sofiavergara/Instagram

En una época previa a la masificación de los teléfonos inteligentes, estos códigos de marcado eran fundamentales para la comunidad latina en EE. UU., ya que permitían comunicarse con sus países de origen en Latinoamérica a tarifas muy bajas. La marca aprovechó el carisma y el atractivo de ambos actores para conectar de forma masiva con el público inmigrante, convirtiendo este comercial en una pieza clave de la cultura pop televisiva de esos años.

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El comercial inicia con Sofía preguntando a Eduardo “¿Esto es para mí”, mientras observa algo que está oculto debajo de un telón. Ante la pregunta, el mexicano responde: “Yo diría que es para todos”, revelando el logo de la empresa de telefonía a distancia.

Luego de dar los detalles promocionales, el comercial termina con Eduardo diciéndole a Sofía “¿No me merezco un besito?”, a lo que la colombiana responde “A ver, cierra los ojos”. Cuando Verástegui hace gestos de esperar el beso, la Toty con una sonrisa traviesa se retira del plano y deja a su coestelar con las ganas.

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Eduardo Verástegui revela la promesa que hizo tras filmar ‘Chasing Papi’ con Sofía Vergara

Eduardo Verástegui relató cómo su experiencia trabajando con Sofía Vergara terminó llevándolo a cambiar de vida - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Durante su reciente paso por el pódcast de Nayo Escobar, el actor contó que su llegada a Hollywood a los 28 años para coestelarizar el largometraje junto a Sofía Vergara le dieron fama, dinero y una estructura profesional amplia, pero no evitaron que se sintiera vacío, una sensación que, según relató, terminó por cambiar el rumbo de su vida y sus decisiones laborales.

Verástegui explicó que todo comenzó en un vuelo de Miami a Los Ángeles, cuando coincidió con un director de casting que lo invitó a audicionar para una película en inglés. Ese proyecto lo pondría en pantalla junto a Vergara, a quien ya conocía porque ambos asistían al mismo gimnasio en Miami.

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Durante la charla, recordó que en ese momento hablaba muy poco inglés y que incluso se lo dijo en tono de broma al director de casting: “Oye, hermano, no hablo inglés muy bien. O sea, sé contar del uno al 10”. La respuesta, según contó, fue inmediata: “No te preocupes, el 90% de la película vas a estar dormido. Eso sí lo puedes hacer”.

Una vez incorporado al proyecto por 20th Century Fox, relató que comenzó a rodearse de representantes y asesores. “Imagínate. Estoy a mis 28 años en Los Ángeles, California, con agentes, con managers, todos nuevos porque me dieron la película, el mismo estudio 20th Century Fox, el director de casting me presentó a todas las agencias y a los dos meses ya tenía 20 personas publicistas, abogados, agentes, managers todos trabajando conmigo”, recordó.

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Sobre Chasing Papi, Verástegui afirmó que le resultó accesible como debut en inglés porque gran parte de su personaje permanecía dormido. Para las escenas en las que sí debía hablar, contrató a una maestra de inglés que, con el tiempo, se volvió central en su proceso personal.

El actor sostuvo que aquella profesora no solo lo ayudó con la pronunciación y con las entrevistas posteriores al estreno, sino que modificó su manera de pensar.

“En ese proceso de estar conversando con ella mientras ella me estaba enseñando a contestar en inglés, utilizó el método socrático. O sea, en lugar de yo sentirme juzgado, estás mal o estás bien. Ella me hacía preguntas profundas, sencillas, simples, pero repito, muy profundas”.

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Entre esas preguntas, enumeró varias que lo marcaron: “Eduardo, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué quieres alcanzar en tu vida? ¿Cómo estás utilizando los talentos que Dios te dio? ¿Crees en Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la paz?”.

El actor aseguró que esas conversaciones le permitieron detectar contradicciones en la vida que llevaba entonces. Después de esa reflexión, contó que hizo una promesa que condicionó sus futuras decisiones profesionales: “Le hice una promesa a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofenda mi fe, mi familia o mi comunidad hispana”, manifestó.