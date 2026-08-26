Colombia

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

La Tercera División del Ejército señaló a una facción de las disidencias de las Farc que opera en el norte del departamento y el cañón del Micay como responsable de la acción acción violenta registrada en la vereda Bellavista

Además de las cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada - crédito Ejército Nacional
Un ataque con explosivos lanzados desde un dron dejó un soldado muerto y tres heridos en la vereda Bellavista, en Buenos Aires, Cauca - crédito Ejército Nacional
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Un soldado murió y tres más resultaron heridos el miércoles 26 de agosto de 2026, luego de un ataque con artefactos explosivos lanzados desde un dron contra tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5 en la vereda Bellavista, jurisdicción de Buenos Aires, en el norte del departamento de Cauca.

El hecho, confirmado por la Tercera División del Ejército Nacional, ocurrió durante operaciones de control y seguridad territorial. Según informó la institución castrense, la ofensiva se produjo en horas de la mañana, cuando los uniformados adelantaban acciones militares en una de las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

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El soldado profesional Alejandro López Quintero murió a pesar de recibir atención inmediata por parte de los enfermeros de combate. Otros tres soldados profesionales, cuyas identidades no han sido reveladas, resultaron heridos y fueron evacuados a centros hospitalarios de mayor complejidad, donde permanecen bajo observación médica.

La Tercera División del Ejército Nacional confirmó que el ataque ocurrió durante operaciones de control y seguridad territorial en el norte del Cauca - crédito @Ejercito_Div3 / X
La Tercera División del Ejército Nacional confirmó que el ataque ocurrió durante operaciones de control y seguridad territorial en el norte del Cauca - crédito @Ejercito_Div3 / X

La autoridad militar atribuyó la autoría de este ataque a la estructura Jaime Martínez, facción perteneciente a las disidencias de las Farc que opera en la región del norte del Cauca y el cañón del Micay. El Ejército calificó el hecho como una acción terrorista y reiteró que representa una grave infracción al derecho internacional humanitario, al poner en riesgo tanto a los miembros de la fuerza pública como a las comunidades civiles.

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Contexto de la ofensiva y antecedentes en la región

La vereda Bellavista, en Buenos Aires, ha sido escenario de múltiples confrontaciones entre la fuerza pública y grupos armados residuales. En los últimos meses, la región ha experimentado un incremento en el uso de tecnología aérea no tripulada por parte de estructuras ilegales, con ataques que buscan afectar a las tropas y desestabilizar la seguridad local.

De acuerdo con reportes de la Tercera División, esta ofensiva se suma a otros hechos recientes que involucraron el uso de drones para lanzar explosivos, una táctica que ha complejizado las operaciones de control territorial y aumentado el riesgo para los uniformados y la población civil.

El Ejército colombiano enfrenta a disidencias de las Farc en Cauca durante la operación Escudo Del Norte - crédito Europa Press; Julián Ríos Monroy
El Ejército atribuyó la autoría del ataque a la estructura Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las Farc que opera en el norte del Cauca y el cañón del Micay - crédito Europa Press; Julián Ríos Monroy

“El Ejército Nacional rechaza de manera contundente este tipo de acciones, que representan una grave infracción al derecho internacional humanitario y ponen en riesgo no solo la integridad de los integrantes de la Fuerza Pública, sino también la vida y seguridad de las comunidades que habitan en esta zona del departamento del Cauca (sic)”, señaló la institución en un comunicado oficial.

Reacción institucional y medidas de seguridad

Tras el ataque, la Tercera División desplegó unidades adicionales para asegurar la zona y evitar nuevos incidentes. Las operaciones militares en Bellavista y zonas aledañas continuaron con el propósito de ubicar a los responsables y fortalecer la presencia institucional en el municipio de Buenos Aires.

El Ejército también expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del soldado profesional fallecido, reconociendo que murió en cumplimiento de la misión constitucional.

El soldado profesional Alejandro López Quintero murió tras el ataque con dron, pese a la atención inmediata de los enfermeros de combate - crédito @Ejercito_Div3 / X
El soldado profesional Alejandro López Quintero murió tras el ataque con dron, pese a la atención inmediata de los enfermeros de combate - crédito @Ejercito_Div3 / X

“La institución expresa sus más sentidas condolencias y acompaña en este difícil momento a la familia, amigos y compañeros de nuestro soldado profesional Alejandro López Quintero, quien dio su vida en cumplimiento de la misión constitucional (sic)”, añadió la autoridad en su declaración pública.

Intensificación del conflicto y desafíos para la seguridad

La situación en el norte de Cauca refleja los retos crecientes que enfrenta el Estado colombiano en su lucha contra los grupos armados residuales. El uso de tecnología no tripulada para ejecutar ataques directos contra unidades militares ha obligado a las autoridades a fortalecer la vigilancia aérea y los dispositivos de seguridad en zonas de alta conflictividad.

La Tercera División del Ejército Nacional aseguró que las operaciones continuarán en el sector con miras a restablecer las condiciones de seguridad y a mantener la presencia institucional. Mientras tanto, la comunidad de Buenos Aires permanece en alerta ante la persistencia de acciones violentas que afectan tanto a la fuerza pública como a la población civil.

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