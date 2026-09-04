Colombia

El exgobernador ‘Kiko’ Gómez habría sido trasladado a la cárcel La Picaleña, de Ibagué

El exfuncionario es señalado de estar detrás de amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y un atentado perpetrado contra las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación

Juan Francisco Gómez Cerchar, Kiko Gómez (Colprensa/Germán Enciso)
Juan Francisco Gómez Cerchar, "Kiko Gómez", negó estar involucrado en el atentado perpetrado contra la Procuraduría - crédito Germán Enciso/Colprensa
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Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar, exgobernador de La Guajira, habría sido trasladado al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como la cárcel La Picaleña. La medida surgió luego de que funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (Inpec) inspeccionaran su celda en la cárcel de La Dorada, Caldas, y encontraran un teléfono celular.

El exgobernador es señalado de estar detrás de amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y un atentado perpetrado contra las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación. Por eso, el hallazgo del dispositivo generó alerta entre las autoridades.

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En ese sentido, en declaraciones ante la prensa, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que no descartaba el traslado de “Kiko Gómez”: “He ordenado que se traslade de ser necesario. Aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte, se levanta contra el Gobierno y ha de caer sobre él o ellos todo el peso de la ley”, afirmó el jefe de Estado.

Infobae Colombia indagó con fuentes cercanas al abogado penalista Luis Gustavo Moreno, que asumió la vocería de la familia del exgobernador, las cuales indicaron que el traslado de “Kiko Gómez” a La Picaleña todavía no está confirmado. No se ha recibido información oficial al respecto por parte de su familia y la defensa.

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De acuerdo con el medio de comunicación La Voz del Pueblo, de Ibagué, al parecer, en medio del traslado a la cárcel La Picaleña, el exmandatario departamental habría sido llevado al Hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, debido a una descompensación que sufrió.

El jurista se pronunció sobre la situación jurídica del exmandatario departamental y aseguró que el hallazgo de un telégono en su celda no implica necesariamente que esté involucrado en los hechos que ahora se le endilgan.

Que se respete su presunción de inocencia. Un hallazgo en su celda, un teléfono celular, no le atribuyen necesariamente la autoría o participación en este hecho gravísimo y lamentable que debe ser investigado. No lo podemos tomar como un chivo expiatorio”, señaló.

Así las cosas, el profesional en Derecho solicitó que se adelante una investigación célere, con pruebas, que permita identificar a las personas responsables de los hechos atribuidos a “Kiko Gómez”. Asimismo, envió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella, recordando que fungió como abogado litigante y que en todo momento defendió la presunción de inocencia de los procesados.

De acuerdo con el abogado, tanto el exgobernador como sus allegados niegan que haya estado involucrado en el atentado. Por eso, hizo un “llamado a la cordura” y a que se respeten sus derechos.

Me ha expresado, él y su familia, que no son responsables ni tienen nada que ver con estos nefastos y lamentables hechos que deben ser sancionados. Un llamado a la cordura, un llamado a que se respeten los derechos del privado y la libertad, pero también que se establezca la responsabilidad de los determinadores de este atentado”, precisó.

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