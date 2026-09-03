Gustavo Petro dio su versión sobre su inclusión en la Lista Clinton por parte de Estados Unidos: “No tenía ni idea qué era eso”

Gustavo Petro dio su versión sobre su inclusión en la Lista Clinton por parte de Estados Unidos - crédito Juan Cano/Presidencia

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El expresidente de la República, Gustavo Petro, que se encuentra en México, afirmó que su inclusión en la Lista Ofac fue una represalia de Estados Unidos por sus pronunciamientos sobre Palestina, en una entrevista con su homólogo ecuatoriano Rafael Correa en la que ofreció por primera vez detalles concretos sobre un episodio que, según dijo, lo vinculó injustamente con investigaciones sobre narcotráfico.

El viaje del exmandatario colombiano había sido autorizado por el Senado el pasado 21 de agosto de 2026, después de que una semana antes recibiera vía libre para salir del país durante un año sin inconvenientes. Ese marco institucional permitió su estadía en territorio mexicano, donde abordó su situación actual y sostuvo que enfrenta una persecución política.

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“En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 323 de la Ley 5.ª de 1992 (reglamento del Congreso), me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional”, escribió en su solicitud presentada ante el Congreso de la República.

La defensa de Gustavo Petro pidió una revisión previa si Interpol en Washington intentaba registrar datos futuros sobre el presidente - crédito @petrogustavo/X

En sus declaraciones, Petro explicó que el origen de su caso estuvo en las redes sociales, que describió como el punto de partida de un “discurso de odio”. Conforme a su relato, esa dinámica fue construyendo una campaña de mentiras para manipular a la opinión pública y preparar el terreno para las decisiones posteriores en su contra.

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“Vivimos en un mundo de la mentira y eso es lamentable. A través de la mentira manipulan a las personas y eso es lamentable”, sostuvo.

Petro vinculó su inclusión en la lista con sus declaraciones sobre Palestina

Petro vinculó su inclusión en la lista con sus declaraciones sobre Palestina - crédito Fernando Vergara/AP

Durante la conversación con Rafael Correa, Petro aseguró que su situación cambió cuando elevó el tono de sus críticas por lo que ocurría en Palestina. En ese punto, afirmó, pasó a convertirse en objetivo de Estados Unidos.

“Cuando yo elevé la voz con todo lo que estaba pasando con Palestina, pues me volví blanco de Estados Unidos, ahí es cuando me pasa todo lo que me está pasando. Cuando salgo del discurso de Naciones Unidas me meten a la Lista Ofac”, declaró.

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El exjefe de Estado colombiano añadió que los ataques alcanzaron a quienes, como él, se opusieron a lo que definió como un genocidio. “Empiezan a atacar a todos los que se opusieron al genocidio y eso es lamentable. Yo solo pedí la verdad”, dijo.

Petro también sostuvo que desconocía el funcionamiento de esa lista y que solo después comprendió que se trataba de un instrumento asociado a la lucha contra el narcotráfico. Aun así, afirmó que en su caso fue utilizada con fines ideológicos.

“Yo no sabía qué era esa lista, supe ahora que es una lista para luchar contra el narcotráfico, pero es una persecución mundial contra el progresismo”, señaló.

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El expresidente Petro dijo que habló con Donald Trump y percibió divisiones en Estados Unidos

El expresidente Petro dijo que habló con Donald Trump y percibió divisiones en Estados Unidos - crédito Reuters

En otro tramo de la entrevista, Petro relató que mantuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la que calificó de “mágica”. Ese diálogo, dijo, le permitió advertir una fractura dentro de la cúpula política estadounidense.

“Me dijeron que yo era un mal hombre y que se dieron cuenta que no era cierto. Trump tiene un círculo que no es tan pragmático y esa realidad es por donde se debilita el poder de la extrema derecha en Estados Unidos”, afirmó.

De acuerdo con su testimonio, existe un interés en ubicarlo dentro de asuntos relacionados con el narcotráfico, aunque insistió en que esa asociación responde a una persecución política derivada de su defensa de los intereses de Palestina. El exmandatario había hecho referencias a su inclusión en la llamada Lista Clinton cuando ocupaba la Casa de Nariño, pero esta fue la primera vez que expuso una secuencia detallada de lo que, en su versión, ocurrió.

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