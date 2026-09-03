Colombia

Senador Carlos Meisel habló sobre el Presupuesto 2027: “Este país está asfixiado con los impuestos”

El congresista señaló que la discusión debe centrarse en cerrar la brecha fiscal mediante mayor crecimiento económico, inversión y control del gasto, aunque no descartó estudiar medidas tributarias puntuales ante gastos extraordinarios como la reconstrucción tras el terremoto

Carlos Meisel planteó impulsar el crecimiento económico como alternativa ante las dificultades fiscales. - crédito @carlosmeiselv/X
Carlos Meisel planteó impulsar el crecimiento económico como alternativa ante las dificultades fiscales. - crédito @carlosmeiselv/X
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El senador del Centro Democrático Carlos Meisel se refirió al debate del Presupuesto General de la Nación para 2027 y señaló que una de las principales preocupaciones en las discusiones de las comisiones económicas del Congreso está relacionada con los ingresos necesarios para cubrir las obligaciones previstas para el próximo año.

En entrevista con Recap Blu de Blu Radio, Meisel aseguró que, mientras existe claridad sobre las necesidades de gasto que tendrá el Gobierno en 2027, persisten dudas sobre la forma en que se garantizarán los ingresos para financiar esas partidas.

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“Estamos intentando construir el mejor presupuesto posible con el Gobierno”, afirmó el senador, quien explicó que su bancada busca participar en la discusión y plantear sus preocupaciones sobre las cuentas públicas.

Carlos Meisel rechazó aumentar los impuestos

Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno recurra a una nueva reforma tributaria para cubrir la diferencia entre los ingresos y los gastos proyectados, Meisel manifestó su oposición a imponer nuevas cargas sobre los contribuyentes.

El senador sostuvo que el país ya enfrenta una alta carga tributaria y consideró que aumentar los impuestos no debería ser la principal alternativa para solucionar las dificultades fiscales.

Este país está asfixiado con los impuestos con Petro y también está asfixiado si se le pretende poner más impuestos con Abelardo”, afirmó Meisel durante la entrevista.

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En lugar de incrementar los impuestos existentes, el congresista planteó que el Gobierno debería concentrarse en ampliar la actividad económica y generar condiciones de mayor certidumbre para la inversión.

Según explicó, una mayor dinámica económica podría permitir la llegada de nuevos sectores y contribuyentes que aporten al recaudo nacional.

- crédito Johan Largo
Meisel cuestionó la posibilidad de aumentar las cargas tributarias para financiar las necesidades del Estado. - crédito Johan Largo

La propuesta de Meisel para aumentar el recaudo

El senador señaló que, desde su perspectiva, una de las alternativas para enfrentar la situación fiscal consiste en buscar nuevos sectores económicos y promover la inversión nacional y extranjera.

Meisel sostuvo que el Gobierno debe generar condiciones que permitan expandir la economía y aumentar la producción de bienes y servicios.

“Yo creo que aquí la salida está en buscar nuevos sectores, buscar certidumbres en la inversión tanto nacional como extranjera”, manifestó.

El congresista también mencionó la necesidad de revisar el gasto público y destacó que espera conocer las medidas que el Gobierno incluya dentro del anunciado ajuste fiscal.

De acuerdo con su planteamiento, el manejo de los ingresos no debería analizarse de manera independiente de las decisiones relacionadas con el gasto.

Meisel dejó abierta la posibilidad de estudiar impuestos puntuales

Aunque reiteró su posición contraria a aumentar los impuestos de manera general, el senador reconoció que existen gastos extraordinarios que podrían modificar la discusión sobre las fuentes de financiación.

Durante la entrevista, Meisel hizo referencia al terremoto ocurrido al inicio del nuevo Gobierno y a los recursos que serían necesarios para atender la reconstrucción de las zonas afectadas.

Según explicó, el presidente ha estimado en 30 billones de pesos el costo de la reconstrucción. Además, señaló que todavía existen necesidades de las poblaciones afectadas que deben ser atendidas.

En ese contexto, Meisel indicó que, aunque su posición inicial es buscar alternativas distintas a nuevos impuestos, no descartaría estudiar una medida tributaria puntual si fuera necesaria para cubrir ese gasto extraordinario.

Si hay alguna posibilidad puntual de unos impuestos que no marchiten nuestra economía y que pueda atender precisamente este gasto imprevisto que se tuvo con el terremoto, creo que hay que estudiarla”, afirmó.

El senador aclaró que se trataría de una posibilidad que tendría que ser analizada frente a una circunstancia específica y bajo el criterio de que no afecte la actividad económica.

La reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto fue señalada como un gasto extraordinario que deberá ser tenido en cuenta en las cuentas de 2027. - crédito REUTERS/Juan Felipe León
La reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto fue señalada como un gasto extraordinario que deberá ser tenido en cuenta en las cuentas de 2027. - crédito REUTERS/Juan Felipe León

Críticas a la coordinación entre el Gobierno y el Congreso

Meisel también fue consultado por la sesión de las comisiones económicas en la que no se logró avanzar en la discusión del Presupuesto 2027.

El congresista atribuyó lo ocurrido a un problema de comunicación y coordinación entre el Gobierno y el Congreso, debido a que algunos ministros se encontraban atendiendo otras citaciones y actividades en diferentes comisiones.

“Falta una comunicación más estrecha entre el Gobierno y el Congreso”, señaló.

No obstante, aseguró que existe disposición para continuar con el análisis del proyecto y sostuvo que la bancada de su partido está dispuesta a participar en la construcción del presupuesto.

El senador insistió en que el objetivo de su colectividad es contribuir a la discusión en medio de las dificultades fiscales que enfrenta el Gobierno.

El Presupuesto 2027 deberá continuar su trámite en las comisiones económicas durante las próximas semanas. - crédito @CamaraColombia/X
El Presupuesto 2027 deberá continuar su trámite en las comisiones económicas durante las próximas semanas. - crédito @CamaraColombia/X

Estas son las fechas para continuar con la discusión

Frente al calendario del proyecto, Meisel explicó que la discusión del Presupuesto 2027 todavía cuenta con plazo para avanzar en el Congreso.

Según indicó en la entrevista con la emisora, los ponentes tienen prevista una reunión el lunes y las comisiones económicas continuarían con la discusión el martes.

El senador precisó que para la aprobación del monto del presupuesto existe plazo hasta el 15 de septiembre, mientras que el trámite en las comisiones económicas tiene como fecha límite el 24 de septiembre.

Meisel consideró que, pese a la sesión que no pudo desarrollarse, todavía existe tiempo para continuar las conversaciones entre el Gobierno y el Congreso.

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