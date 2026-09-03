Colombia

Yina Calderón sorprendió en redes al revelar que inició un proceso de adopción para ser madre: “No le haga ese mal a un niño”

La creadora de contenido afirmó en TikTok que quiere convertirse en madre, aunque no informó si ya adelantó trámites ni cuándo presentaría una solicitud formal

La creadora de contenido compartió en un vivo que contempla convertirse en madre, aunque no precisó cuándo comenzará los trámites - crédito @juliethpaolaberdu7/ TikTok

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La creadora de contenido y empresaria colombiana Yina Calderón contó que estudia la posibilidad de iniciar un proceso de adopción para ser mamá, un anuncio que realizó durante una transmisión en vivo en TikTok y que provocó reacciones entre sus seguidores.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se refirió a sus proyectos personales en medio de una conversación con usuarios de la plataforma. Aunque no dio detalles sobre fechas, trámites o avances concretos, manifestó que la maternidad mediante la adopción aparece hoy entre sus planes.

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“Ya estoy pensando en iniciar mi proceso de adopción para ser mamá”, afirmó Calderón durante el vivo. Sus palabras se difundieron rápidamente en redes sociales y llevaron a que varios usuarios comentaran la posibilidad de que dé ese paso.

El método de Yina Calderón para adelantarse a los anuncios de los embarazos en la farándula - crédito @yinacalderontv/IG - VisualesIA Infobae
Yina Calderón contempla adoptar a un menor para ser mamá - crédito @yinacalderontv/IG - VisualesIA Infobae

“No, pobre muchachito”, “todo el tiempo dice lo mismo”, “no le haga ese mal a un niño, por favor”, “noooooooo ese bb no merece esooooo”, “pobrecito el niño Dios mío”, “Pobre pelao”, (Sic) son algunas de las primeras reacciones en redes sociales tras las declaraciones de Yina.

La empresaria no aclaró si ya se contactó con las entidades responsables de estos procedimientos ni si comenzó alguna gestión formal. Tampoco precisó el perfil de adopción que contemplaría, por lo que su anuncio se limita, hasta ahora, a una intención que evalúa para su futuro.

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El tema llamó la atención porque Calderón había abordado antes su deseo de tener hijos, aunque en otras ocasiones presentó la maternidad como un proyecto para más adelante. En julio, tras conocerse el embarazo de su hermana Juliana, había dicho que no buscaba formar una familia en ese momento y que estaba concentrada en sus actividades personales y laborales.

Yina Calderón denunció desplante en vivo de Manelyk González y Cristina Porta y desató polémica tras su cambio de rol en ‘La casa de los famosos Telemundo’ - crédito @yinacalderontv/IG
En 2023, Yina Calderón mencionó problemas de salud que podrían dificultar un embarazo y habló de la adopción como una alternativa - crédito @yinacalderontv/IG

En 2023, además, comentó públicamente que quería ser madre, pero señaló que enfrentaba asuntos de salud que podían dificultar un embarazo. En aquel momento mencionó alternativas como la inseminación y la adopción, en caso de que no encontrara una pareja con quien conformar una familia.

El anuncio adquiere otra dimensión por el momento que atraviesa su entorno familiar. Juliana Calderón, hermana de la creadora de contenido, confirmó en junio de 2026 que espera a su primera hija. La bebé se llamará Dulce María y, según la información difundida por la familia, nacería entre noviembre y diciembre de este año.

Yina Calderón no relacionó de manera directa su decisión con el embarazo de Juliana. Sin embargo, parte de sus seguidores interpretó que la noticia familiar pudo reavivar su interés por la maternidad. “Ella quiere ser igual que Juliana”, “apenas para que sea mamá con Juliana”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Juliana Calderón habló de la posible participación de Yina Calderón en proyecto de Westcol - crédito @julianacalderon12/IG
Algunos seguidores relacionaron el nuevo interés de Yina por la maternidad con el embarazo de Juliana Calderón - crédito @julianacalderon12/IG

Las reacciones en las plataformas digitales estuvieron divididas. Algunos usuarios expresaron apoyo a la empresaria y destacaron que la adopción puede ofrecer una familia a menores que la necesitan. Otros cuestionaron que esté preparada para ejercer la crianza, debido a la exposición pública que mantiene y a las polémicas que protagoniza con frecuencia en internet.

Durante esa misma transmisión, Calderón también habló sobre versiones que la vinculaban con la madre de Aída Victoria Merlano. La influenciadora rechazó esos rumores, aseguró que no tiene una relación con ella y pidió no asumir como cierta toda la información que circula en redes.

La empresaria señaló, además, que trabaja en un nuevo proyecto, aunque evitó anticipar su contenido o fecha de lanzamiento. En paralelo, mantiene su presencia en plataformas digitales y continúa con sus negocios relacionados con fajas y productos de belleza.

Yina Calderón presume su casa de cuatro pisos y enciende el debate en redes sociales - crédito @yinacalderontv/IG
Yina Calderón mantiene la adopción como una posibilidad para su futuro, sin confirmar aún el comienzo formal del proceso - crédito @yinacalderontv/IG

Por ahora, no existe información pública sobre el posible inicio de los trámites de adopción. Yina Calderón solo confirmó que convertirse en madre es una decisión que considera y que forma parte de los cambios que analiza para su vida personal.

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