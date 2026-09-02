Norma Nivia vuelve a escena tras las críticas a Karina García por aconsejar devolver un perro mestizo: “Devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño”

Una interacción entre Norma Nivia y Karina García en 'La casa de los famosos Colombia' fue recordada en redes sociales, en medio de la polémica protagonizada por la paisa - crédito @normaniviag y @karinagarciaoficiall/Instagram

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Un video de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia volvió a circular en redes sociales, en medio de la controversia que atraviesa Karina García luego de relatar, durante una transmisión en vivo, cómo aconsejó a una amiga devolver un perro por no ser de raza pura.

Según contó la creadora de contenido, su amiga había recibido como regalo un perro de raza mixta —cruce de pomerania y shih tzu— en vez de un pomerania, motivo por el que le advirtió que lo mejor era devolverlo.

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“Gente, pues es un animalito, que Dios lo bendiga, pero yo le dije a ella: ‘Mi reina, devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño’ (...) ‘Amiga, perdóneme, perdóneme, pero yo le tengo que decir la verdad. A usted no le dieron un pomerania original. ¡Devuélvalo!’”, afirmó. Karina añadió que el animal, al compararlo con su propia mascota, “Parecía una rata. O sea, no tenía la cara de mi pomerania original”.

El comentario que recibió Karina García en el ‘reality’

Sus palabras causaron revuelo y generaron reacciones divididas entre defensores y detractores en las redes sociales. En medio de ese debate, algunos usuarios recordaron cómo la propia Karina fue blanco de un comentario similar durante su participación en La casa de los famosos Colombia en 2025.

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Esto tuvo lugar durante una dinámica del reality de Canal RCN, en la que el jefe mostró a los participantes imágenes de su niñez y adolescencia, previas a la fama. Cuando llegó el turno de Karina, el resto de los habitantes se sorprendió por lo distinta que era a una edad temprana en comparación con el presente, especialmente al tomar en cuenta las cirugías estéticas que se realizó.

Norma preguntó: “¿A qué edad cambiaste de raza?”. La paisa respondió entre risas, sin ahondar en el comentario.

La actriz hizo un comentario contra la modelo paisa, debido al cambio tan radical de aparicencia por cuenta de las intervenciones estéticas - crédito Canal RCN

La rivalidad entre Karina García y Norma Nivia en ‘La casa de los famosos Colombia’

El intercambio entre ambas mujeres se inscribe en una relación marcada por la rivalidad y la tensa convivencia entre ambas, protagonizando uno de los ejes de mayor conflicto de la segunda temporada.

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Desde el inicio del programa, las diferencias de personalidad y las visiones opuestas sobre la estrategia de juego las distanciaron: el grupo conocido como las “Chicas Fuego”, cercano a Karina, veía con recelo a la actriz por considerar que no mostraba su verdadera forma de ser, mientras la actriz no dudó en confrontarla abiertamente.

Uno de los puntos más críticos de esa enemistad se dio en una dinámica de posicionamiento, cuando Nivia acusó a García cara a cara de ser una persona de “doble cara” y de utilizar el drama y el llanto para victimizarse ante las cámaras. La tensión escaló en una actividad por el Día del Trabajo, en la que Norma cumplió una misión asignada por el Jefe que consistía en criticar el desempeño de sus compañeras y afirmó que García “trabajaba con las nalgas”, un comentario que hizo llorar a la creadora de contenido.

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Los actores cumplieron su cometido en 'La casa de los famosos' - crédito Canal RCN

Las fricciones entre ambas también se extendieron a la vida sentimental dentro del programa. Norma formalizó un vínculo afectivo con Mateo Varela —que perduró más allá del programa—, y cuestionó lo que consideró un trato desigual cuando Karina inició un romance con Andrés Altafulla y la nueva pareja fue celebrada por la casa estudio, mientras a ella la habían criticado por su acercamiento a Varela bajo sospechas de que se trataba de una estrategia.

En ese contexto, el clip con Nivia recobró vigencia entre quienes cuestionan a García por su transformación física. Los comentarios que acompañan su reaparición sostienen que la observación de Norma “siempre tuvo razón”. Cabe recordar que Karina ya ofreció disculpas públicas por sus declaraciones sobre el perro, pero esto de momento parece no detener las reacciones sobre el tema en la red.

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La creadora de contenido lamentó sus palabras y aseguró que pondrá sus redes a disposición por el cuidado de animales - crédito @karinagarciaoficiall/Tiktok