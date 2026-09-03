Internacional de Bogotá adelanta gestión para que el partido ante Atlético Nacional sea en el estadio el Campín: esta sería la fecha

Internacional de Bogotá adelanta gestión para jugar ante Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho el Campín - crédito Atlético Nacional

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Internacional de Bogotá adelanta la gestión para disputar su partido ante Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo 16 de septiembre, según confirmó Nicolás Amaya, presidente del club, durante una entrevista en el programa Medio Tiempo de Win Sports.

El encuentro representa una oportunidad para que el equipo capitalino reciba a uno de los clubes con mayor convocatoria del fútbol colombiano en un escenario con capacidad para más de 31 mil espectadores.

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Internacional de Bogotá, al igual que Fortaleza, utiliza habitualmente el estadio Metropolitano de Techo para sus compromisos como local. No obstante, el club busca trasladar algunos partidos ante rivales de amplia convocatoria al principal estadio de la capital, una alternativa que ya contempla para el duelo frente a Atlético Nacional.

La confirmación de Amaya apunta a que el compromiso tendrá lugar el miércoles 16 de septiembre en El Campín, aunque todavía se esperan eventuales pronunciamientos de las autoridades y de la comisión encargada de las medidas de seguridad para el partido.

El último partido en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Atlético Nacional fue ante Fortaleza, el pasado 23 de agosto - crédito Atlético Nacional

El Campín recibiría a dos aficiones con alta expectativa

El traslado al Nemesio Camacho El Campín permitiría una asistencia superior a la que puede albergar el estadio de Techo. Internacional de Bogotá prevé una alta demanda de entradas para el partido ante Atlético Nacional, cuya afición suele tener una presencia numerosa cuando juega en la capital colombiana.

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La expectativa está puesta en la distribución de las tribunas, los accesos al escenario y el dispositivo de seguridad que se definirá para la jornada. El club antioqueño cuenta con seguidores en Bogotá y se espera que una parte importante del público asista para acompañar al visitante.

El encuentro también tendrá relevancia deportiva para Internacional de Bogotá, que busca sostener su campaña en la Liga BetPlay del segundo semestre. El equipo pretende volver a los puestos de clasificación a los cuadrangulares finales, una meta que fijó el plantel en medio de un campeonato que entra en una etapa determinante.

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Atlético Nacional ganó 2-1 ante Fortaleza en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, por la sexta fecha del fútbol profesional colombiano - crédito Atlético Nacional

Wuilker Fariñez fijó como objetivo el ingreso a los ocho

Durante la misma conversación con Win Sports, el arquero venezolano Wuilker Fariñez se refirió a la situación del equipo y señaló que la prioridad es recuperar terreno en la tabla. El guardameta, con pasado en Millonarios FC, afirmó que el grupo mantiene su atención en la clasificación.

“Nuestro primer objetivo es meternos de nuevo dentro de los ocho”, afirmó Fariñez. El venezolano sostuvo que Internacional de Bogotá necesita retomar los buenos resultados para sostener sus aspiraciones en la recta final de la fase regular.

“Nos planteamos objetivos y hoy estamos luchando por entrar a los ocho. Esperamos volver a la senda de la victoria, que va a ser muy importante para lo que queda de torneo”, añadió el portero.

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La presencia de Atlético Nacional en El Campín supondría una prueba para el cuadro bogotano, tanto por la jerarquía de su rival como por el contexto que rodeará al partido. Internacional necesita sumar para acercarse a la zona de clasificación y enfrentará a un adversario que también parte entre los equipos con aspiraciones al título.

Más de 30 mil espectadores tuvo el estadio Nemesio Camacho el Campín, para el partido entre Atlético Nacional y Fortaleza - crédito Atlético Nacional

Internacional de Bogotá no prevé más refuerzos para el semestre

El director deportivo Salvatora Simeone también participó de la entrevista y descartó nuevas incorporaciones para el resto de la liga. El dirigente señaló que el club considera cerrada su nómina, pese a que todavía quedan partidos por disputar antes de la definición de los clasificados.

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“Estamos completos. Veo muy difícil que vayamos a añadir a alguien diferente en este punto”, aseguró Simeone. La decisión implica que el cuerpo técnico afrontará la segunda parte del semestre con los jugadores que integran actualmente el plantel.

Internacional de Bogotá conformó una plantilla con el objetivo de competir por el acceso a los cuadrangulares y, desde allí, disputar la estrella de fin de año. Para alcanzar esa instancia, el equipo deberá mejorar sus resultados y sostener una regularidad que le permita ubicarse entre los ocho mejores de la tabla.