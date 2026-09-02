EN VIVO - Santa Fe vs. Millonarios: siga aquí el clásico capitalino adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Santa Fe será local en el primer clásico capitalino del segundo semestre del 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe vs. Millonarios, clásico capitalino de la fecha 16 que fue adelantado por la Dimayor por el concierto de Fonseca que tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín el 24 de octubre.

Siga aquí todas las incidencias del partido programado para las 8:25 p. m. del miércoles 9 de septiembre.