Deportes

EN VIVO - Santa Fe vs. Millonarios: siga aquí el clásico capitalino adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

El equipo Embajador llega sin entrenador al derbi de Bogotá, tras la destitución de Fabián Bustos un día antes del partido

Guardar
-crédito Lina Gasca/Colprensa
Santa Fe será local en el primer clásico capitalino del segundo semestre del 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe vs. Millonarios, clásico capitalino de la fecha 16 que fue adelantado por la Dimayor por el concierto de Fonseca que tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín el 24 de octubre.

Siga aquí todas las incidencias del partido programado para las 8:25 p. m. del miércoles 9 de septiembre.

13:17 hsHoy

Este será el técnico encargado de Millonarios en el clásico vs Santa Fe tras la salida de Fabián Bustos

Ómar Rodríguez ha tenido dos etapas como entrenador interino del Embajador, tras la salida de David González y luego con la salida de Hernán Torres

Millonarios es quinto en la tabla de posiciones con 11 puntos - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Millonarios es quinto en la tabla de posiciones con 11 puntos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Millonarios definió que Omar Rodríguez asumirá como técnico interino en el clásico ante Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre, una decisión tomada un día después de la salida de Fabián Bustos y en medio de la búsqueda de un entrenador en propiedad para un equipo que hoy es quinto de la Liga BetPlay con 11 puntos.

Leer la nota completa
11:47 hsHoy

Ficha del partido

  • Independiente Santa Fe vs. Millonarios FC - Fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia
  • Fecha y hora: miércoles 2 de septiembre - 8:25 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play

Temas Relacionados

EN VIVOIndependiente Santa FeMillonarios FCSanta Fe vs. MillonariosLiga BetPlayClásico BogotáEstadio El CampínColombia-Deportes

Últimas noticias

Este será el técnico encargado de Millonarios en el clásico vs Santa Fe tras la salida de Fabián Bustos

Ómar Rodríguez ha tenido dos etapas como entrenador interino del Embajador, tras la salida de David González y luego con la salida de Hernán Torres

Este será el técnico encargado de Millonarios en el clásico vs Santa Fe tras la salida de Fabián Bustos

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: siga aquí el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania 2026-2027

El atacante colombiano en el inicio de la temporada acumula un gol, en el arranque de la Bundesliga, y un título, el de la Supercopa de Alemania

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: siga aquí el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania 2026-2027

Iván Mejía se despachó en contra de los directivos de Millonarios por la salida del técnico Fabián Bustos: “Siguen vendiendo humo”

El periodista responsabilizó al máximo accionista y al presidente por otro cambio en el banquillo, y sostuvo en X que el relevo no soluciona el problema de fondo en la conducción deportiva

Iván Mejía se despachó en contra de los directivos de Millonarios por la salida del técnico Fabián Bustos: “Siguen vendiendo humo”

Así fue presentado el colombiano Gustavo Puerta como nuevo futbolista del Olympiacos: será el jugador mejor pagado de la liga griega

El cuadro “Rojiblanco” tendrá al exjugador de Racing de Santander de España como su nuevo refuerzo para la temporada 2026-2027

Así fue presentado el colombiano Gustavo Puerta como nuevo futbolista del Olympiacos: será el jugador mejor pagado de la liga griega

Juan Guillermo Cuadrado quedó afuera de Europa, pero mantiene opciones en el mercado de fichajes: hay dos ligas interesadas

El colombiano salió del Pisa de Italia y busca un nuevo equipo afuera del Viejo Continente, pero ya habría descartado tres ofertas en el Medio Oriente

Juan Guillermo Cuadrado quedó afuera de Europa, pero mantiene opciones en el mercado de fichajes: hay dos ligas interesadas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Televisores de tubo, colectivos con “pancita” y contestadores automáticos: una guía nostálgica para los nacidos en el siglo XX

Televisores de tubo, colectivos con “pancita” y contestadores automáticos: una guía nostálgica para los nacidos en el siglo XX

Emmanuel Carrère y Claire Keegan encabezan el Filba 2026: casi 100 escritores, lecturas, entrevistas, fiesta, baile, confesiones y choripan

Binance lanzó Agent OS: plataforma para desarrolladores que conecta IA con trading, wallets y datos de mercado

Así es la tecnología de Nvidia de gráficos hiperrealistas para videojuegos

El influencer que conoció a Moria Casán gracias a unos calzoncillos con su cara: “Desde niño quise ser como ella”

INFOBAE AMÉRICA

Dylan Sprouse comparó los foros de Disney Channel con “minas de carbón” y reflexiona sobre las secuelas mentales de crecer en Hollywood

Dylan Sprouse comparó los foros de Disney Channel con “minas de carbón” y reflexiona sobre las secuelas mentales de crecer en Hollywood

Más de 70.000 personas sin electricidad tras una emergencia por inundaciones repentinas en EEUU debido a la depresión tropical Edouard

Kathy Hochul exige que el gobierno federal restituya los 87 millones de dólares en fondos de seguridad que se le adeudan a Nueva York

Nueva York prohibirá el uso de inteligencia artificial en escuelas primarias e intermedias

Las muertes por accidentes de tránsito aumentan en Los Ángeles: por qué la policía detiene a menos conductores

DEPORTES

De Mauro Icardi a Karim Benzema: las 20 estrellas que están libres tras el cierre del mercado de pases en Europa

De Mauro Icardi a Karim Benzema: las 20 estrellas que están libres tras el cierre del mercado de pases en Europa

La particular reacción de Erling Haaland tras enterarse del fichaje de Enzo Fernández en Manchester City

Dolor en Boca Juniors por la muerte de Carlos el Loco Salinas, autor de un gol clave para ganar la primera Copa Intercontinental

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Mariano Navone volverá a jugar en el US Open tras su histórico triunfo ante Djokovic: todo lo que hay que saber