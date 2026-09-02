EN VIVO - Santa Fe vs. Millonarios: siga aquí el clásico capitalino adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Santa Fe vs. Millonarios, clásico capitalino de la fecha 16 que fue adelantado por la Dimayor por el concierto de Fonseca que tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín el 24 de octubre.
Siga aquí todas las incidencias del partido programado para las 8:25 p. m. del miércoles 9 de septiembre.
13:17 hsHoy
Millonarios definió que Omar Rodríguez asumirá como técnico interino en el clásico ante Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre, una decisión tomada un día después de la salida de Fabián Bustos y en medio de la búsqueda de un entrenador en propiedad para un equipo que hoy es quinto de la Liga BetPlay con 11 puntos.
11:47 hsHoy
Ficha del partido
- Independiente Santa Fe vs. Millonarios FC - Fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
- Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia
- Fecha y hora: miércoles 2 de septiembre - 8:25 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play