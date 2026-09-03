Jorge Carrascal vuelve a ser figura de Flamengo y pisa fuerte para la selección Colombia: gol y asistencia en el Brasileirao

Jorge Carrascal volvió a marcar gol con el Flamengo en el Brasileirao, esta vez frente a Mirassol -crédito @carrascall/Instagram

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Después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, algunos jugadores de la selección Colombia que no cambiaron de club empezaron a mostrar su nivel para continuar en el radar del combinado nacional, de cara al nuevo proceso camino a 2030 y liderado por el técnico Néstor Lorenzo.

Uno de ellos es Jorge Carrascal, el cual marcó gol y asistencia con Flamengo en el Brasileirao, torneo en el que realizó una nueva actuación para darle el triunfo a su club y consolidar su gran momento en el arranque del segundo semestre, pues venía de sufrir la eliminación en cuartos de Norteamérica 2026 contra Suiza.

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De esta manera, el volante es uno de los hombres que suena con fuerza para la convocatoria de septiembre para los amistosos frente a México, Perú y Paraguay, todos en Estados Unidos.

Gol y asistencia de Carrascal

Jorge Carrascal volvió a ser decisivo para Flamengo con un gol y una asistencia en el 2-0 sobre Mirassol, un partido pendiente de la cuarta fecha del Brasileirao que dejó al equipo carioca con 51 puntos en 25 encuentros, a solo una unidad de Palmeiras en la pelea por el título.

La victoria cobró peso también por el momento del colombiano en el campeonato: con su tanto de este miércoles llegó a cinco goles y seis asistencias en el Brasileirao 2026, para un total de 11 participaciones directas de gol.

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Este fue el momento cuando Jorge Carrascal abrió el marcador para Flamengo con su anotación en el Maracaná - crédito Sergio Moraes/REUTERS

El volante de 28 años abrió el marcador a los 14 minutos en el Maracaná. Recibió de Pedro dentro del área, se acomodó por la derecha y definió con potencia para vencer al arquero de Mirassol.

Volvió a intervenir antes del descanso. A los 43 minutos, tomó la pelota por el costado derecho y envió un centro preciso para que Lucas Paquetá anotara de cabeza el segundo gol de Flamengo.

Carrascal participó en las dos anotaciones y sostuvo su mejor tramo con Flamengo

El cartagenero intervino de forma directa en los dos tantos del equipo dirigido por Leonardo Jardim y fue una de las piezas centrales de la noche en el Maracaná. Disputó 73 minutos y luego fue reemplazado por Saúl Ñíguez, para llevarse el aplauso de los aficionados.

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De acuerdo con las estadísticas del partido, el mediocampista completó 26 de 30 pases, con 87% de precisión. También registró un pase clave, creó una ocasión clara y acertó dos de sus cuatro centros.

Jorge Carrascal, contento en Flamengo y así se lo hizo ver a su compañero Guillermo Varela - crédito Sergio Moraes/REUTERS

Su producción no se limitó al ataque. Sumó tres recuperaciones y ganó nueve de sus 13 duelos en el suelo, una actuación que le dio una calificación de 8,2 en la plataforma de estadísticas de fútbol llamada Sofascore.

Ese rendimiento confirma su actualidad después del Mundial 2026 con la Tricolor. Carrascal acumula tres goles y cinco asistencias en sus últimos siete partidos con Flamengo, con participación directa en ocho anotaciones durante esa racha que lo pone nuevamente en la mira del técnico Néstor Lorenzo.

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Flamengo quedó a un punto de Palmeiras tras aprovechar el partido aplazado

El triunfo sobre Mirassol permitió que Flamengo recortara distancia con el líder del torneo. El equipo carioca alcanzó los 51 puntos en 25 partidos, mientras Palmeiras suma 52 unidades, en una nueva batalla ante el Verdao por el título local, pues en 2025 también tuvieron una lucha cerrada a lo largo de la temporada.

Flamengo quedó a un punto del líder Palmeiras en el Brasileirao, además de que también pelea por la Copa Libertadores y la Copa de Brasil - crédito Sergio Moraes/REUTERS

El encuentro aplazado se convirtió así en una oportunidad aprovechada para sostenerse en la disputa por el campeonato. Para Carrascal, además, fue su segundo partido consecutivo marcando, después del gol que había convertido ante Botafogo.

El momento del colombiano llega en la fase decisiva de la temporada, con Flamengo todavía en carrera también por la Copa Libertadores, en la que se verá en cuartos de final ante Independiente del Valle, conjunto que viene de eliminar al Deportes Tolima, y defender el título de 2025.

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