Valle inicia reconstrucción de 12.500 viviendas y 10 colegios tras daños por terremoto

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció el inicio de la reconstrucción de 12.500 viviendas y 10 colegios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, una emergencia que dejó fuertes daños en infraestructura educativa, hospitalaria, productiva y habitacional en el departamento.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la mandataria entregó un nuevo balance sobre el avance de la recuperación y confirmó que el plan incluye tanto viviendas nuevas como procesos de mejoramiento para familias damnificadas. El anuncio llega después de que el departamento reportara 72.000 viviendas averiadas y cerca de 20.000 colapsadas por el sismo.

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“Tenemos 220 colegios, 2 hospitales que también colapsaron, más el Hospital Universitario del Valle. También estamos en la reconstrucción de colegios. Vamos a arrancar con 9 colegios acá, un colegio en Buenaventura, y ya arrancamos con 12.500 viviendas nuevas y mejoramientos de vivienda en el departamento”, afirmó Toro.

Colegios afectados y clases en albergues

El impacto en el sector educativo es uno de los puntos más sensibles de la emergencia. Según la gobernadora, de las 1.150 sedes escolares del Valle del Cauca, 720 resultaron afectadas por el terremoto y 220 colapsaron. Aunque el daño fue amplio, 300 sedes ya retomaron las clases presenciales.

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Terremoto en el Valle del Cauca . EFE/ Mario Baos

En los casos en los que no ha sido posible regresar a las aulas, las autoridades habilitaron clases virtuales y albergues educativos. Toro explicó que estos espacios temporales permiten mantener la atención escolar, entregar alimentación y garantizar conectividad para que los estudiantes no pierdan completamente el ritmo académico.

“Allí se dan las clases, allí se les da el Programa de Alimentación Escolar, ahí se hace todo, y tenemos las antenas de Starlink para que puedan tener conectividad”, señaló la mandataria. Agregó que, aunque se trata de soluciones provisionales, ayudan a que los niños y jóvenes puedan “seguir aprendiendo y no estar en la calle”.

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La reconstrucción de los 10 colegios anunciados será una de las primeras apuestas para restablecer la normalidad educativa en los municipios golpeados. La gobernadora indicó que el plan arrancará con nueve colegios en el departamento y uno en Buenaventura, mientras se avanza en la evaluación de otras sedes afectadas.

Daños también golpean al sector avícola

El terremoto no solo afectó viviendas, colegios y hospitales. Toro también se refirió al impacto sobre el sector avícola durante el Congreso de Fenavi 2026, escenario en el que entregó sus declaraciones. Según la mandataria, al menos 220.000 animales de este sector murieron como consecuencia de la emergencia.

La gobernadora recordó que el Valle del Cauca produce cerca del 25 % del huevo del país, por lo que el golpe al sector avícola tiene implicaciones directas sobre la seguridad alimentaria y la economía regional. “Nosotros producimos el 25 % del huevo del país, por lo que es parte de nuestra seguridad alimentaria. Entonces, por supuesto, ha tenido un efecto negativo”, afirmó.

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Pese a la emergencia, Toro destacó la realización del Congreso de Fenavi en el departamento. El evento reunió a 230 expositores nacionales e internacionales y 4.500 asistentes, y fue presentado como el primer encuentro de gran magnitud realizado en el Valle del Cauca después del terremoto.

Para la gobernadora, este tipo de eventos también hace parte de la recuperación, porque ayuda a reactivar la economía y a enviar un mensaje de confianza en medio de la etapa posterior al desastre. La mandataria insistió en que la reconstrucción no debe limitarse a levantar nuevamente edificaciones, sino también a recuperar la vida económica y social de las comunidades.

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Gobernación del Valle - Dilian Francisca Toro | crédito Gobernación del Valle del Cauca

“No es solamente reconstruir infraestructura, es reconstruir tejido social, confianza, esperanza”, sostuvo Toro. Añadió que el departamento está en proceso de atender a todos los sectores afectados y que la recuperación del Valle debe hacerse de manera unida para lograr resultados más efectivos.

La reconstrucción de viviendas, colegios y sectores productivos será uno de los mayores retos del departamento tras el sismo. Con miles de hogares afectados, sedes educativas dañadas y pérdidas económicas en actividades clave, el Valle del Cauca entra ahora en una etapa que exigirá coordinación entre autoridades, sector privado y comunidades damnificadas.