Colombia

Viviane Morales renunció al Ministerio de Educación y le produjo un particular récord al gobierno de Abelardo de la Espriella: la más rápida en la historia de Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la salida de Viviane Morales, con apenas 24 días en el cargo, se debe a una situación familiar

Viviane Morales, exministra de Educación - crédito @MoralesViviane/X
Viviane Morales, exministra de Educación - crédito @MoralesViviane/X
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Antes de completar su primer mes de mandato, el presidente Abelardo de la Espriella sufre su primera baja en su gabinete ministerial. Viviane Morales, que estaba a cargo del Ministerio de Educación Nacional, presentó su renuncia irrevocable al cargo debido a una situación familiar.

La salida se conoció el miércoles 2 de septiembre de 2026, en una carta difundida por el mandatario colombiano en su cuenta de X. Sin embargo, su salida oficial de la cartera se hará efectiva el 7 de septiembre.

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Morales explicó que un motivo personal le impide continuar con la dedicación que exige el cargo y señaló que esa situación “reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”.

La ahora exministra también expresó su pesar por abandonar el gabinete y afirmó que seguirá acompañando con sus oraciones el proyecto político del Gobierno, al que el jefe de Estado llamó la “Patria Milagro”.

Tras aceptar su renuncia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que Ilva Myriam Hoyos la reemplazará en la cartera.

Récord sin precedentes

La renuncia de Viviane Morales deja un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia, ya que la convierte en la primera integrante de un gabinete ministerial con menor tiempo en el cargo desde la posesión, con apenas 24 días después del inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella.

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El registro solo sería técnicamente superado por enroques de diseño institucional inmediato, como el caso de Aurelio Iragorri durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2014 - 2018) que solo duró tres días en el Ministerio del Interior, pero posteriormente se trasladó al Ministerio de Agricultura.

Según los registros oficiales, el Gobierno de Cesar Gaviria (1990 - 1994) ostentaba dicho récord, con la renuncia de Antonio Navarro Wolf que se desempeñaba como ministro de Salud y que duró en el cargo 169 días, y luego se postuló como constituyente en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Posteriormente, aparece la administración de Gustavo Petro (2022 - 2026) primera salida fue la de Alejandro Gaviria, también en Educación. Dejó el cargo el 27 de febrero de 2023, tras 204 días, por diferencias conceptuales con la reforma a la salud.

Con Andrés Pastrana, el primer ministro en salir fue Alberto Casas Santamaría, de Cultura. Dejó el cargo el 5 de marzo de 1999, luego de 210 días, por motivos personales y ajustes de representación política.

Durante el gobierno de Iván Duque, la primera baja fue Gloria María Borrero en Justicia. Salió el 16 de mayo de 2019 luego de 282 días por desgaste político alrededor del trámite de la reforma a la justicia y las objeciones a la JEP.

En el otro extremo de la serie, el gobierno de Ernesto Samper fue el que más tardó en registrar su primera baja ministerial de primera línea por motivos políticos. Guillermo Perry Rubio salió del Ministerio de Hacienda el 11 de enero de 1996, después de 522 días de gestión, en medio de presión institucional y distanciamiento por la crisis del Proceso 8.000.

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