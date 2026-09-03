Colombia

Banco de Alimentos de Bogotá alerta por página falsa que pide donaciones no autorizadas

La organización denunció que un sitio web estaría suplantando su identidad y pidió a donantes no entregar dinero ni datos personales por ese cana

Estafa de suplantación de identidad - Amazon - estafa - fraude - tecnología - 11 de agosto
La organización denunció que un sitio web estaría suplantando su identidad y pidió a donantes no entregar dinero ni datos personales por ese cana (Imagen ilustrativa Infobae)
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El Banco de Alimentos de Bogotá alertó a sus donantes, aliados y a la ciudadanía en general por la existencia de una página web fraudulenta que estaría suplantando su identidad institucional y solicitando donaciones mediante cuentas y medios de pago no autorizados por la organización.

La entidad informó que el sitio identificado como bancoalimentos.top habría copiado y reproducido de manera prácticamente idéntica la imagen institucional del Banco de Alimentos de Bogotá, incluyendo colores, diseño, imágenes, contenidos y elementos gráficos asociados a la organización. Según el comunicado, esta situación puede generar la apariencia de que se trata de un canal oficial, cuando no pertenece a la entidad.

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El Banco de Alimentos de Bogotá precisó que su página web oficial es www.bancodealimentos.org.co, único canal autorizado para consultar información institucional, mecanismos de donación y medios de pago habilitados. Por eso, pidió a la ciudadanía verificar siempre la dirección del sitio antes de entregar recursos o datos personales.

El Banco de Alimentos de Bogotá, una organización que desde 2011 articula esfuerzos para ayudar a poblaciones que sufren de inseguridad alimentaria - crédito @bancodealimentosbgt/Instagram
El Banco de Alimentos de Bogotá- crédito @bancodealimentosbgt/Instagram

Piden no entregar dinero ni datos

La organización advirtió que lo más grave es que la página señalada estaría invitando a realizar donaciones a través de cuentas y medios de pago que no pertenecen ni han sido autorizados por el Banco de Alimentos de Bogotá. Ante ese riesgo, el llamado es no hacer transferencias, consignaciones ni pagos mediante enlaces, cuentas o solicitudes sospechosas que utilicen su nombre.

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El comunicado también pidió no suministrar información personal, financiera o bancaria en el sitio denunciado. La entidad insistió en que ningún ciudadano debe entregar datos sensibles si no tiene certeza de que está navegando en los canales oficiales de la organización.

La alerta busca evitar que personas interesadas en apoyar programas sociales o entregar donaciones sean engañadas por una página que aparenta representar al Banco de Alimentos de Bogotá. La entidad señaló que este tipo de situaciones no solo pone en riesgo los recursos de los donantes, sino también la confianza de quienes apoyan causas humanitarias.

El Banco de Alimentos de Bogotá indicó que ya puso la situación en conocimiento de las autoridades competentes y que está adelantando las acciones necesarias para solicitar el bloqueo y retiro del sitio web señalado como fraudulento.

Canales oficiales de donación

La organización reiteró que todas las campañas, canales de donación y medios de pago oficiales pueden ser consultados exclusivamente a través de www.bancodealimentos.org.co. Cualquier enlace distinto, especialmente si pide transferencias directas o datos financieros, debe ser revisado con cautela antes de realizar cualquier aporte.

Parte de las donaciones recolectadas en Bogotá ya fueron trasladadas a los territorios afectados por el terremoto. - crédito @CarlosFGalan/X
Parte de las donaciones recolectadas en Bogotá ya fueron trasladadas a los territorios afectados por el terremoto. - crédito @CarlosFGalan/X

La entidad también invitó a reportar comunicaciones, enlaces o solicitudes de dinero sospechosas que usen su nombre. El llamado incluye mensajes por redes sociales, correos electrónicos, páginas web, chats o cualquier otro canal que aparente pertenecer al Banco de Alimentos de Bogotá sin estar confirmado por sus fuentes oficiales.

En su comunicado, el Banco de Alimentos de Bogotá agradeció a la ciudadanía por ayudar a difundir la alerta y pidió extremar precauciones para evitar posibles fraudes. La organización insistió en que la solidaridad debe canalizarse por medios seguros, verificables y autorizados.

La advertencia se dirige especialmente a donantes habituales, empresas aliadas y personas que desean contribuir con alimentos, recursos o apoyos económicos. El riesgo, según la entidad, está en que la página fraudulenta pueda aprovechar la buena fe de quienes buscan ayudar.

El Banco de Alimentos de Bogotá pidió no confiar en páginas que reproduzcan su imagen sin estar alojadas en el dominio oficial. También recordó que cualquier duda sobre campañas o medios de pago debe resolverse directamente con la organización antes de hacer una donación.

Con esta denuncia, la entidad busca frenar la suplantación de su identidad y proteger a quienes apoyan su labor social. La recomendación central es clara: no entregar dinero ni información personal o financiera a través de bancoalimentos.top y verificar siempre que cualquier donación se haga únicamente por los canales oficiales.

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