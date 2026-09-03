En video quedaron las reacciones de los jugadores de Millonarios a la salida de Fabián Bustos 24 horas antes del clásico: “No puede suceder”

Daniel Ruiz, Mateo García y Stiven Barreiro se refirieron sobre cómo afectó al plantel la salida del entrenador argentino, 24 horas antes del partido - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

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La derrota de Millonarios FC ante Santa Fe en el clásico capitalino dejó al equipo sin entrenador y con un vestuario golpeado. Las voces de Daniel Ruiz, Mateo García y Stiven Barreiro en zona mixta, tras la caída 3-2 en El Campín, reflejaron el impacto de la salida abrupta de Fabián Bustos apenas un día antes del partido. En diálogo con Infobae Colombia, los jugadores reconocieron la dificultad emocional y la responsabilidad de responder en un momento crítico.

La noticia de la salida del entrenador sorprendió a todo el grupo. Stiven Barreiro fue directo: “Bueno, es una salida sorpresiva. Creo que a todos nos sorprendió”. El defensor no ocultó su gratitud hacia Bustos, recordando que fue él quien insistió para que llegara al club.

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“Nada, mi agradecimiento al profe porque fue una de las personas que, que apretó mucho para que yo viniera aquí”, declaró el defensa central.

Stiven Barreiro fue uno de los refuerzos pedidos por Fabián Bustos para el Millonarios del segundo semestre - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Mateo García admitió la dificultad de enfrentar el clásico tras la decisión de la directiva: “Es difícil, sobre todo por el momento en el que se dio la noticia”. El volante remarcó que no buscaba excusas, pero reconoció que el ánimo del equipo no era el mismo.

Por último, Daniel Ruiz fue el que más crítico se mostró con la decisión de los directivos y consideró que lo sucedido “es algo que no puede suceder y más aún a pocas horas de un clásico tan importante”. Para el mediocampista, la prioridad es dejar atrás el episodio y concentrarse en lo que viene.

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El volante, considerado el mejor jugador de Millonarios en el pasado partido contra Santa Fe, aseguró que indiferente al entrenador que llegue a reemplazar a Bustos, el plantel debe saber que es importante responder adentro del terreno de juego: “No, el que, el que venga es entender lo que quiera hacer, eh, el plan de juego que quiera y nosotros responder en la, en la cancha. Yo creo que ahorita no, no hay otra cosa que nosotros responder adentro y, y darle alegría a la gente”.

Así fue la victoria de Santa Fe en el Clásico Capitalino contra Millonarios FC en la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Javier Burrai, portero de Millonarios se vio comprometido en uno de los goles con los que Santa Fe derrotó al cuadro Embajador - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Millonarios comenzó el encuentro con una actitud positiva. Los primeros veinte minutos fueron dominados por el equipo azul, que abrió el marcador con un gol de Daniel Ruiz tras aprovechar una desconcentración defensiva de Santa Fe.

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El equipo dirigido de manera interina por Omar Rodríguez mantuvo la presión y generó ocasiones de peligro. Un gol de Leonardo Castro fue anulado por fuera de juego tras pase de Sebastián Valencia. La lesión de Leonai Souza obligó a realizar un cambio temprano, ingresando Mateo García.

Santa Fe empató sobre el final del primer tiempo, luego de un error en la salida de los azules. Jhojan Torres recuperó la pelota y marcó el 1-1, lo que cambió el ánimo del partido ante casi diez mil hinchas cardenales.

En la segunda etapa, Franco Fagúndez dio vuelta el marcador para Santa Fe tras una buena jugada colectiva. El ingreso de Andrey Estupiñán por Millonarios le dio otra dinámica al ataque, aunque la precisión se perdió en el último pase.

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Millonarios tomó la decisión de terminar el contrato de Fabián Bustos pese a tener un rendimiento del 60% - crédito Cristian Bayona - Colprensa

Santa Fe amplió la diferencia con un remate de media distancia de Emerson Rivaldo, mientras que Estupiñán descontó para mantener viva la esperanza azul. Un penal revisado por VAR y la expulsión de Helibelton Palacios intensificaron el cierre, pero Millonarios no logró igualar.

Tras el encuentro, los jugadores evitaron justificaciones. Mateo García fue claro: “No quiero justificar absolutamente nada de lo que pasó, porque igual teníamos que venir a disputar el clásico y desafortunadamente se nos va”.

Mientras que Stiven Barreiro reflexionó sobre la actitud suya y de sus compañeros: “Ya el partido de hoy es otra cosa… ellos le metieron un poquito más de gana y bueno, se llevaron el clásico”.

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