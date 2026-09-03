Drones y aeronaves refuerzan lucha contra incendios en Colombia por aumento de alertas- crédito Sergio Acerro/Colprensa

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Colombia refuerza el uso de drones, helicópteros y aviones para combatir incendios forestales en medio del aumento de alertas por amenaza de fuego en varias regiones del país. Según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, permanecen activos al menos seis incendios forestales: cuatro en Tolima, uno en Valle del Cauca y otro en Norte de Santander.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la extensión de las conflagraciones y las dificultades para ingresar a zonas de difícil acceso han obligado a los organismos de emergencia a apoyarse cada vez más en herramientas tecnológicas. El objetivo es conocer la dimensión de los incendios, identificar puntos de mayor temperatura y definir las rutas más seguras para atacar las llamas desde tierra y aire.

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El sargento Iver Escobar, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, explicó que los drones se han convertido en una herramienta clave para detectar incendios, establecer su tamaño y reconocer los sectores por donde pueden ingresar los equipos en tierra. Aunque aseguró que las capacidades actuales permiten atender emergencias, advirtió que será necesario seguir fortaleciendo los equipos.

Incendios forestales en Tolima - crédito Ejército Nacional de Colombia

Tecnología para ubicar focos de calor

“Los equipos para nosotros en el momento son suficientes, pero sí, obviamente, se necesitan más equipos. La tecnología y todos los medios avanzan día a día, entonces necesitamos más equipos para poder hacer un control mucho más efectivo”, aseguró Escobar.

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El uso de drones permite observar zonas donde el ingreso de bomberos puede ser riesgoso o lento. Con esa información, los equipos pueden tomar decisiones sobre rutas de acceso, puntos de ataque, dirección de avance del fuego y áreas donde se concentran temperaturas más altas.

Ante la magnitud de los incendios, las autoridades también están desplegando capacidad aérea. Desde el Grupo de Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados, SIART, de la Policía, se explicó que los equipos identifican los focos de mayor concentración de calor y entregan coordenadas a las aeronaves tripuladas para orientar las descargas.

“Identificamos esos focos de mayor concentración de calor, tenemos comunicación con las aeronaves tripuladas, les damos las coordenadas y ellos hacen todo el tema de control del fuego por medio de las aeronaves Black Hawk o AT-802”, señaló Murcia, capitán de la Policía citado por la emisora.

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Entre las aeronaves utilizadas por la Policía Nacional están los helicópteros UH-60 Black Hawk y los aviones AT-802. Estos últimos tienen capacidad para realizar descargas de alrededor de 800 galones de agua y asperjar agentes extintores sobre zonas con incendios activos.

Ideam mantiene 180 municipios en alerta

El último boletín del Ideam, actualizado el 1 de septiembre, reporta 180 municipios con algún nivel de alerta por amenaza de incendios de cobertura vegetal. De ese total, 33 están en alerta alta, 87 en moderada y 60 en baja.

La región Andina concentra la mayor cantidad de municipios bajo alerta, con 123. Le siguen la región Pacífica, con 44; el Caribe, con 12, y la Orinoquía, con uno.

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El último boletín del Ideam, actualizado el 1 de septiembre, reporta 180 municipios con algún nivel de alerta por amenaza de incendios de cobertura vegetal. - crédito Colprensa

Entre los departamentos con municipios en alerta alta aparecen Tolima, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Antioquia. Estas zonas están bajo vigilancia por las condiciones que pueden favorecer la propagación del fuego, especialmente en áreas de cobertura vegetal expuestas a altas temperaturas y baja humedad.

El Ideam recomendó mantener activos los planes de prevención y atención de incendios. También pidió a los cuerpos de bomberos disponer de los elementos necesarios para responder oportunamente mientras persistan las condiciones meteorológicas que favorecen la propagación de las llamas.

La alerta llega en un momento en el que varias regiones enfrentan presión por incendios simultáneos y dificultades de acceso. Por eso, la combinación de monitoreo con drones, coordinación con aeronaves y respuesta de equipos en tierra se volvió central para contener emergencias, proteger comunidades y reducir el daño ambiental.

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Las autoridades insisten en que la tecnología no reemplaza el trabajo de los organismos de socorro, pero sí permite actuar con mayor precisión. En medio de alertas crecientes, conocer dónde están los focos de calor y cómo avanza el fuego puede marcar la diferencia entre una emergencia controlada y una conflagración de mayor impacto.