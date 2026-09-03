Karina García reapareció con rosas y lágrimas tras la polémica por demeritar a una mascota por no ser de raza pura: “Ha sido muy duro todo esto”

La creadora de contenido reapareció emocionada en sus redes con un ramo de flores y mensajes de sus seguidoras - crédito @karinagarciaoficiall/IG

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Karina García reapareció en sus redes sociales visiblemente afectada, sosteniendo un ramo de rosas desde su cama, para agradecer el respaldo que sus seguidoras le enviaron en medio de la tormenta que desató con sus comentarios sobre una mascota.

“Mis amores, me alegraron la noche. O sea, estoy superfeliz. Mejor dicho, estoy que lloro”, dijo la creadora de contenido en el video, en el que también reconoció el peso de los últimos días: “No les voy a negar que, obviamente, ha sido muy duro todo esto”.

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Con rosas en mano y cartas de sus seguidoras sobre la cama, García repitió varias veces que quería llorar de emoción. La reaparición llega después de uno de los episodios más polémicos de su carrera digital en Colombia.

Karina García respondió por qué no ha desactivado los comentarios en su última publicación de Instagram - crédito @karinagarciaoficiall/IG

En su más reciente publicación de Instagram, García también explicó por qué decidió no desactivar los comentarios. “La respuesta es sencilla, quiero sentir esta situación de frente aunque sea dura, sé que me los gané y no quiero evadirla, desahóguense si eso los hace felices”, escribió.

Y agregó una observación que llamó la atención: “Aunque es curioso que haya mucha gente defendiendo a los animales pero le desean la muerte a mi bebé”. Cerró con una postura que marcó el tono de su reaparición: “Yo los leo, recibo lo que pueda enseñarme, lo tomaré, aprendo, y seguiré adelante. De eso se trata la vida”.

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Qué pasó con Karina García y el perro de su amiga

La polémica estalló cuando la influenciadora relató en una transmisión en vivo que su amiga había recibido como regalo un perro de raza mixta —cruce de pomerania y shih tzu— en lugar de un pomerania puro. García armó un collage comparando al animal con su propio pomerania, llamado Noah, y lanzó la descripción que concentró el mayor repudio: “Parecía una rata. O sea, no tenía la cara de mi pomerania original”.

La creadora de contenido lamentó sus palabras y aseguró que pondrá sus redes a disposición por el cuidado de animales - crédito @karinagarciaoficiall/Tiktok

Su consejo a la amiga fue directo: “Mi reina, devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño. A usted no le dieron un pomerania original. ¡Devuélvalo!”. Los fragmentos del video se propagaron en distintas plataformas y desataron una ola de cuestionamientos.

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Buena parte de las críticas apuntó a la idea de “devolver” una mascota viva como si fuera un objeto. Un comentario recogido por Infobae resumió el reclamo de muchos usuarios: “Gracias a personas como ella, miles de animales son abandonados y dejados a su suerte por salir ‘defectuosos’”.

Días después, García grabó un video de disculpas. “Vengo aquí a pedirles perdón. Perdón por no medir mis palabras, perdón por ser tan imprudente, perdón por contar una historia que inundó las redes sociales de opiniones acerca de un tema tan delicado”, sostuvo.

Reconoció su error sin rodeos: “Acepto que me equivoqué, acepto que no debí expresarme así, acepto que estuvo mal y que obviamente me pasé, mejor dicho, me repasé”.

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Karina García blanco de críticas por referirse a los perros que no son de raza como mascotas y pide devolverlos - crédito Instagram Karina García

Lo que más la impactó, según ella misma relató, fue que las voces más duras venían de personas dedicadas durante años a la defensa de los animales. “A todas esas personas, porque fueron miles, hoy quiero decirles gracias, porque me hicieron caer en cuenta de mi error”, añadió.

García también salió al paso de acusaciones adicionales que circularon en redes sobre otro de sus perros, Doki. Negó haberlo abandonado y explicó que el animal tiene un historial de agresividad desde cachorro, que la llevó a dejarlo temporalmente al cuidado de su hermano y mánager, Deivi.

“Yo a Doki jamás lo he abandonado. Doki va a volver a estar conmigo cuando esté un poco más tranquilo”, aseguró. Aclaró además que convive a diario con seis perros, aunque no lo muestre en sus redes.

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Para cerrar su mensaje de disculpas, convirtió la polémica en un llamado: “Quiero invitar a todas las fundaciones y a todas las personas que trabajan en pro de los animales a que cambiemos los insultos por trabajo en equipo”. Ofreció poner sus redes al servicio de la causa animal y aseguró verlo “como una oportunidad para mejorar, para reinventarme y para seguir dándoles cosas muy positivas”.