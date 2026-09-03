Quién es Ilva Myriam Hoyos, la polémica nueva ministra de Educación que trabajó en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez

Ilva Myriam Hoyos es abogada y doctora en Derecho, con trayectoria en derechos humanos, infancia y familia - crédito X

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Ilva Myriam Hoyos fue designada como nueva ministra de Educación por el presidente Abelardo de la Espriella, luego de la renuncia de Viviane Morales por una situación familiar.

Su llegada al cargo, prevista para el 7 de septiembre, pone al frente de la cartera a una abogada y académica que tuvo a su cargo la defensa de los derechos de niños, adolescentes y familias desde la Procuraduría.

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La designación fue anunciada el 2 de septiembre. Morales explicó en su carta de renuncia que una circunstancia familiar inesperada requería de su presencia y atención inmediata, por lo que no podía continuar con la dedicación que demandaba el Ministerio de Educación.

Abelardo de la Espriella anunció en X la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación el 2 de septiembre - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

De la Espriella señaló que Hoyos cuenta con “talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores”. También expresó que confía en que ejercerá sus funciones con “entrega, carácter y convicción”.

Fue procuradora delegada para la infancia, la adolescencia y la familia

Ilva Myriam Hoyos es abogada de la Universidad del Rosario y doctora en Derecho de la Universidad de Navarra, en España. Su carrera reúne experiencia en la academia, la investigación jurídica y el servicio público.

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Uno de los cargos más visibles de su trayectoria fue el de procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Ocupó esa función durante la administración de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General de la Nación.

Desde esa dependencia intervino en asuntos relacionados con la protección de la niñez, la familia y los derechos reproductivos. Su posición frente a esos temas derivó en desacuerdos públicos con organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como con sectores que respaldaban los derechos de la comunidad Lgbtiq+.

Ilva Myriam Hoyos fue procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia durante la administración de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General de la Nación - crédito Colprensa

En 2012, 1.279 mujeres presentaron una tutela contra Ordóñez y varios funcionarios de la Procuraduría, incluida Hoyos. La Corte Constitucional concedió el amparo y ordenó que rectificara una comunicación dirigida a la Superintendencia Nacional de Salud sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

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Su trayectoria combina cargos universitarios, jurídicos y religiosos

La futura ministra fue directora del Instituto de Humanidades y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana. En esa institución lideró el grupo de investigación sobre razonamiento constitucional y fundamentos del derecho.

También ejerció como profesora en universidades colombianas y extranjeras, entre ellas la Universidad del Rosario, la Universidad Externado, la Universidad Santo Tomás, la Universidad de Salamanca, la Universidad Católica de Chile y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México.

Fue conjuez de la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado e integró el Comité Distrital de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos del Distrito Capital, en la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún).

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Además, Hoyos fue asesora del Pontificio Consejo para la Familia, del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) y de la Conferencia Episcopal de Colombia. Entre sus publicaciones figuran De la dignidad y los derechos humanos, Las personas y sus derechos y La libertad religiosa en la Constitución de 1991.

La futura ministra fue directora del Instituto de Humanidades y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana - crédito Colprensa

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la renuncia de Viviane Morales no alterará la prioridad que su Gobierno asigna a la educación. “La educación seguirá siendo un pilar insustituible de este Gobierno”, dijo. Añadió que el equipo conformado por la exministra continuará al frente de las tareas ya iniciadas.

Ilva Myriam Hoyos recibirá una cartera que aún atraviesa sus primeras semanas de organización. Deberá asumir la conducción del Ministerio de Educación y dar continuidad a los planes que comenzaron a diseñarse durante la gestión de Morales, además de sostener las prioridades definidas por la administración.

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De la Espriella sostuvo que los avances alcanzados por Morales permanecerán en la agenda educativa oficial. Al presentar a Hoyos, destacó su “fortaleza, honradez” y defensa de los valores. El mandatario manifestó que espera que la nueva ministra ejerza con “entrega, carácter y convicción”. El nombramiento estuvo entre los primeros cambios del gabinete.