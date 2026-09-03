Procuraduría vigilará ayudas, albergues y recursos públicos tras terremoto en Colombia

El Ministerio Público creó un grupo especial para verificar la atención a damnificados, la contratación y el uso de la Subcuenta Sismo 2026 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

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La Procuraduría General de la Nación activó una vigilancia especial sobre la respuesta institucional al terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. El objetivo será verificar que la atención a las personas damnificadas sea oportuna, eficaz y transparente, y que los recursos destinados a la emergencia lleguen realmente a los territorios afectados.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el Ministerio Público conformó un grupo especial para hacer seguimiento a las labores de atención humanitaria, rehabilitación y reconstrucción. La estrategia estará coordinada por la Viceprocuraduría General y contará con la participación de ocho procuradurías delegadas, que acompañarán las acciones de las autoridades en las zonas golpeadas por el sismo.

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“Desde el inicio de la emergencia, la entidad verifica las acciones de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y mantiene presencia en las zonas afectadas”, señaló la Procuraduría al explicar el alcance de la vigilancia.

La entidad pondrá especial atención en la entrega de ayudas, las condiciones de los albergues, la protección de derechos básicos y el manejo de la contratación pública. También revisará que las decisiones tomadas durante la emergencia respondan a las necesidades reales de las comunidades y no deriven en posibles irregularidades.

La entidad pondrá especial atención en la entrega de ayudas, las condiciones de los albergues, la protección de derechos básicos y el manejo de la contratación pública - crédito Cruz Roja Bogotá

Lupa sobre ayudas y albergues

Uno de los principales objetivos de la Procuraduría será vigilar que las ayudas humanitarias lleguen efectivamente a las comunidades afectadas. La entidad verificará que se garanticen derechos básicos como salud, alimentación, educación y vivienda, especialmente en los territorios donde el terremoto dejó mayores daños.

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El Ministerio Público también dará prioridad a poblaciones con mayor vulnerabilidad, entre ellas niñas, niños, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades étnicas. La vigilancia buscará comprobar que estas poblaciones reciban atención adecuada y que las medidas adoptadas por las autoridades tengan enfoque diferencial.

Otro punto clave será la revisión de los albergues habilitados para las personas damnificadas. La Procuraduría verificará que estos espacios cuenten con condiciones dignas y adecuadas para quienes tuvieron que salir de sus viviendas por daños, colapsos o riesgos estructurales.

La entidad busca evitar que la atención de emergencia se limite a soluciones improvisadas o insuficientes. Por eso, el seguimiento incluirá la calidad de los espacios temporales, el acceso a servicios básicos y la respuesta institucional frente a necesidades urgentes de las familias afectadas.

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Recursos públicos y reconstrucción

Además de la atención humanitaria, la Procuraduría pondrá la lupa sobre los recursos destinados a atender la emergencia. El ente de control hará seguimiento a la contratación y a la denominada Subcuenta Sismo 2026, con el propósito de verificar que el dinero público sea administrado con transparencia.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

La vigilancia sobre los recursos será central en una emergencia que exige compras, obras, ayudas y decisiones rápidas. La Procuraduría revisará que la contratación responda a criterios de necesidad, legalidad y eficiencia, y que no se presenten desvíos, sobrecostos o demoras injustificadas en la atención de los damnificados.

El seguimiento también se extenderá a la etapa de reconstrucción. La entidad verificará el restablecimiento de los servicios públicos y el cumplimiento de las normas de construcción en las obras que se adelanten para recuperar las zonas afectadas.

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La Procuraduría advirtió que su labor buscará identificar posibles irregularidades durante todo el proceso. Esto incluye la respuesta inmediata, la rehabilitación de servicios, la entrega de ayudas y las decisiones relacionadas con obras de reconstrucción.

El terremoto dejó a miles de personas en situación de emergencia y obligó a las autoridades a movilizar recursos públicos, asistencia humanitaria y planes de recuperación en distintos territorios. En ese escenario, el Ministerio Público insiste en que la vigilancia debe garantizar que la ayuda no se quede en trámites, intermediarios o anuncios, sino que llegue a quienes realmente la necesitan.