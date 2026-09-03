Colombia

Caifanes anunció aplazamiento de sus fechas en Colombia para 2027 por el terremoto: solo una se mantiene

La emblemática banda mexicana tenía contemplado presentarse en Cali, Manizales y Medellín, como parte del itinerario de su ‘Gira de la Gratitud’

Páramo Presenta anunció la reprogramación de los conciertos de Caifanes en Cali, Manizales y Medellín. La determinación fue tomada por la banda tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó a Colombia, el pasado 10 de agosto - crédito cortesía Caifanes
Páramo Presenta anunció la reprogramación de los conciertos de Caifanes en Cali, Manizales y Medellín. La determinación fue tomada por la banda tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó a Colombia, el pasado 10 de agosto - crédito cortesía Caifanes
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En la tarde del miércoles 2 de septiembre, la productora Páramo Presenta anunció a través de sus cuentas oficiales la reprogramación de los conciertos de la banda mexicana Caifanes en Cali, Manizales y Medellín, que estaban previstos para el 11, 17 y 19 de septiembre respectivamente.

La decisión se tomó en solidaridad con los afectados por el sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026, con epicentro en el Chocó y que dejó daños en varias regiones del país, Cali y Manizales incluidas.

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Caifanes tocará el 6 y 7 de abril de 2027 en Manizales, en Cali el día 10, y en Medellín el día 11 - crédito Páramo Presenta
Caifanes tocará el 6 y 7 de abril de 2027 en Manizales, en Cali el día 10, y en Medellín el día 11 - crédito Páramo Presenta

Las nuevas fechas quedaron fijadas para abril de 2027. De este modo, los intérpretes de La Célula Que Explota y No Dejes Qué se presentarán el 6 y 7 de abril en Manizales, ciudad en la que el show cambiará de escenario: en lugar de la Plaza de Toros, prevista originalmente, el concierto se realizará en el Teatro Los Fundadores. La gira continuará el 10 de abril en Cali, en la Arena Cañaveralejo, y cerrará el 11 de abril en Medellín, en el City Hall El Rodeo.

El aplazamiento en Colombia ocurre en medio de una agenda intensa para la agrupación liderada por Saúl Hernández, que durante 2026 realiza la denominada Gira de la Gratitud, con la que celebra casi cuatro décadas de trayectoria de cara a su 40° aniversario, en enero de 2027. La gira incluyó una presentación el 11 de julio en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

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Las fechas de Caifanes en Colombia pasaron de septiembre a abril de 2027 por solidaridad con los afectados por el terremoto del 10 de agosto - crédito Páramo Presenta
Las fechas de Caifanes en Colombia pasaron de septiembre a abril de 2027 por solidaridad con los afectados por el terremoto del 10 de agosto - crédito Páramo Presenta

El calendario de la banda continúa con dos fechas consecutivas en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, el 16 y 17 de octubre, y una presentación gratuita el 14 de octubre en el Festival Cultural Internacional del Alfeñique de Toluca. El cierre de la etapa mexicana está programado para el 12 de diciembre en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León.

En sus shows recientes, el repertorio de la banda ronda entre 20 y 24 canciones, con temas que se repiten en cada fecha, como Viento, Afuera, La célula que explota y Los dioses ocultos, además de versiones de Pachuco, de Maldita Vecindad, y Te lo pido por favor, de Juan Gabriel.

El show de Bogotá no sufre cambios

Caifanes, Andrés Cepeda y Ricky Martin son los encargados de cerrar el segundo día de presentaciones en el Festival Cordillera 2026 - crédito Páramo Presenta
Caifanes, Andrés Cepeda y Ricky Martin son los encargados de cerrar el segundo día de presentaciones en el Festival Cordillera 2026 - crédito Páramo Presenta

A diferencia de las otras tres ciudades, la presentación de Caifanes en Bogotá se mantiene sin modificaciones. La banda se presentará como estaba previsto el domingo 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, dentro de la programación del Festival Cordillera, que este año también incluye a artistas como Andrés Cepeda, Andrés Calamaro, Beéle, Ricky Martin, Sean Paul.

Según informó Páramo Presenta, la información sobre la venta y validez de las boletas para las nuevas fechas se publicará próximamente a través de Ticketmaster.

Otros artistas también reprogramaron sus presentaciones

El sismo del 10 de agosto afectó la agenda de conciertos en varias ciudades del país. El cantante colombiano Ryan Castro también debió posponer su presentación en Cali, prevista para el 22 de agosto como parte de su gira Sendé: The Last Dance, en el estadio Pascual Guerrero. El nuevo show se realizará el 17 de octubre, en el mismo escenario, y las entradas ya adquiridas mantendrán su validez sin necesidad de trámites adicionales.

De igual modo, las fechas de Ozuna que estaban pendientes de revelar su escenario como parte de Una Aventura World Tour, fueron pospuestas indefinidamente por el artista por respeto a las víctimas del terremoto, según pudo confirmar Infobae Colombia con los organizadores.

La agrupación uruguaya El Cuarteto de Nos, que tenía contemplado visitar el país, también decidió posponer sus fechas en Cali y Medellín para octubre, tomando en cuenta la emergencia nacional y enviando un mensaje de aliento a su fanaticada a través de sus cuentas oficiales.

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