Colombia

Netflix anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de ‘Medusa’: conozca los detalles de la trama

La plataforma de streaming reveló el trailer de la nueva entrega que verá el regreso de Juana Acosta, Manolo Cardona y Sebastián Martínez como protagonistas

Netflix anunció el regreso de la historia protagonizada por Juana Acosta, Manolo Cardona y Sebastián Martínez, el 30 de septiembre - crédito Netflix

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Netflix confirmó que la segunda temporada de Medusa, en lo que constituye el regreso de la familia Hidalgo a una trama de conspiraciones, crímenes y disputas por el control de su imperio empresarial en Barranquilla.

La serie colombiana, creada por Said Chamie y Claudia Sánchez, se estrenó originalmente el 5 de marzo de 2025 con 12 episodios y llegó a ocupar el primer puesto del Top 10 global de contenido en español en la plataforma.

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La primera entrega presentó a Bárbara Hidalgo, interpretada por Juana Acosta, una empresaria que estaba a punto de asumir la presidencia del conglomerado familiar Medusa cuando sufrió un atentado: la explosión de su yate en altamar la dejó por muerta ante los ojos de su entorno. Tras sobrevivir en secreto, la protagonista se unió al detective Danger Carmelo, interpretado por Manolo Cardona, para investigar quién había intentado asesinarla y desenmascarar los secretos de su propia familia.

Los nuevos episodios comienzan con un ataque contra Cristian, hecho que obliga a Bárbara y Danger a volver a Barranquilla después de haber intentado alejarse de los conflictos vinculados al conglomerado. Bárbara retoma entonces el liderazgo de la empresa familiar, una decisión que la expone a nuevos peligros dentro de una trama cada vez más hostil.

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- crédito Netflix
Una cadena de homicidios pondrá en jaque a Bárbara y Danger en la segunda temporada de 'Medusa' - crédito Netflix

En paralelo, Danger continúa una investigación centrada en una pista relacionada con “El Demonio Hidalgo”, una amenaza que podría poner en riesgo la vida de la protagonista. La búsqueda se cruza con el regreso de Esteban Arco, interpretado por Sebastián Martínez, quien sale de prisión decidido a recuperar la fortuna y el prestigio que había perdido.

La nueva temporada suma una cadena de homicidios que genera temor en la ciudad y estrecha el cerco sobre Bárbara y Danger. De forma paralela, Damián Hidalgo, interpretado por Diego Trujillo, mantiene un litigio judicial contra sus hijos con el objetivo de conservar el control de Medusa.

En medio de estas amenazas, la familia intenta reconstruir tanto sus vínculos personales como el rumbo de la empresa, en un escenario marcado por nuevas alianzas y rivalidades internas. La producción volvió a rodarse en distintos puntos de la capital del Atlántico, entre ellos el Barrio Abajo, el Gran Malecón y Puerto Colombia, además de los espacios asociados al entorno privilegiado de los Hidalgo.

El reparto principal mantiene a Carlos Torres, Mabel Moreno, Adriana Arango, Luis Fernando Hoyos, Juanita Molina, Laura Archbold, Sebastián Osorio, Biassini Segura y Jacqueline Arenal, quienes retoman sus papeles de la primera temporada. A ellos se suman Karen Martínez, Juan Pablo Urrego, Edgar Vittorino y Andrea Duro, cuyos personajes se integran a la trama con historias que modifican las relaciones dentro de la familia Hidalgo y abren nuevas rivalidades.

La segunda temporada de Medusa estará disponible en Netflix a partir del 30 de septiembre.

Abelardo de la Espriella y su papel publicitario en la primera temporada de ‘Medusa’

El abogado señaló que su participación con Netflix en la promoción de la serie fue motivada por "un experimento sociológico" - crédito @delaespriella_style/Instagram

En febrero de 2025, el abogado Abelardo de la Espriella, hoy presidente de Colombia, publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró haber logrado cancelar el estreno de la serie, a pocas semanas de su lanzamiento.

Según explicó en ese momento, la medida respondía a que la producción mancillaba el honor de una importante familia de Barranquilla, aunque no mencionó nombres específicos.

De la Espriella afirmó haber ordenado la retirada de vallas publicitarias relacionadas con la serie y prometió eliminar contenidos vinculados en redes sociales. Aunque la trama corresponde a una obra de ficción, distintos medios y usuarios de redes sociales especularon con que la historia podría inspirarse en la familia Char, lo que generó un revuelo nacional en torno a la serie. Sin embargo, el público identificó con rapidez que no existía relación alguna entre la ficción y los Char, lo que derivó en críticas contra De la Espriella.

Abelardo de la Espriella asegura que la serie “Medusa” atenta contra la reputación de una influyente familia de Barranquilla - crédito @delaespriella_style/X

Ante las quejas, el hoy mandatario reveló que la controversia respondía a una estrategia de mercadeo diseñada por la agencia Sancho BBDO en colaboración con Netflix, compañía que confirmó su participación en la campaña. La revelación se dio en abril de 2025, semanas después del estreno de la primera temporada, cuando el hoy jefe de Estado utilizó sus redes sociales para contar los pormenores de lo ocurrido.

“Yo creo que es la campaña publicitaria más exitosa de la historia de la televisión colombiana. La serie no solamente fue la primera en Colombia, sino a nivel mundial”, afirmó De la Espriella en ese entonces, según declaraciones registradas en sus propias plataformas digitales.

El entonces abogado explicó que la propuesta no partió originalmente de Netflix, sino que él mismo identificó la oportunidad de poner a prueba dos rasgos que consideraba propios de la sociedad colombiana. “Por supuesto, querían algo serio para la campaña. Además, me pareció una muy buena oportunidad para hacer un experimento sociológico y antropológico”, relató.

De la Espriella agregó que la iniciativa buscaba confirmar dos hipótesis personales. “Primero porque eso me corroboraba que somos un país muy chismoso. Y segundo, tenía perfectamente claro que la izquierda iba a salir despavorida a ver la serie porque yo estaba detrás de la campaña y resultó tal cual lo pensamos”, explicó.

El hoy mandatario no ocultó su satisfacción por el resultado de la maniobra publicitaria. “Para mí fue un experimento social, fue un vacilón y también facturero. Y lo más chévere de esa gran factura con muchos ceros. Gracias a mi compadre Netflix, con mucho gusto se lo mandé a la Fundación Los Hermanitos de la Espriella, que son mis hijos”, comentó.

El entonces abogado, sin ejercer todavía funciones de gobierno, remató su relato con una frase que resumía el trasfondo político de la controversia: “Si los zurdos se enteraran todo el billete que me pagaron...”.

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