Pablo Peirano fue castigado por los incidentes en el partido Deportivo Cali vs. Bucaramanga: esta es la sanción de la Dimayor

El técnico Pablo Peirano fue otro de los protagonistas en el escandaloso final del partido entre Cali y Bucaramanga, marcado por desmanes de hinchas en Palmaseca - crédito Atlético Bucaramanga

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Durante el encuentro del 30 de agosto de 2026 entre el Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, por la octava fecha de la Liga BetPlay, los últimos minutos fueron de escándalo por los desmanes de los aficionados en la tribuna sur, invasión de cancha y el choque entre los entrenadores.

Ante eso, la Dimayor dio a conocer la primera sanción en ese encuentro y fue para Pablo Peirano, el técnico de los santandereanos que fue acusado de entrar al campo de juego en pleno compromiso y entró en pelea con su colega Rafael Dudamel, que lo señaló de agredir a uno de sus jugadores.

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Debido a eso, el Bucaramanga informó que tomará acciones legales contra el venezolano por sus declaraciones y, posteriormente, apelará la decisión del comité disciplinario para que el castigo sea menor, pues el club se encuentra en la pelea por clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

La sanción para Pablo Peirano

El Comité Disciplinario de la Dimayor sancionó este miércoles al técnico Pablo Peirano con seis fechas de suspensión y una multa de $10.505.430 por los incidentes ocurridos el 30 de agosto en el estadio Palmaseca, donde Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga empataron 1-1 en un partido que terminó con invasión de campo de la hinchada local y reclamos del equipo visitante por falta de garantías.

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La decisión se conoció mientras seguía sin resolverse el pedido de Atlético Bucaramanga para que se le otorgaran los puntos del encuentro. El comité tampoco emitió medidas sobre la conducta de la afición del Deportivo Cali, pese a que la irrupción de los hinchas ocurrió al final del partido.

Esta fue la sanción contra Pablo Peirano por lo ocurrido en el partido entre Cali y Bucaramanga - crédito Dimayor

Según el reporte oficial de la comisión, citado en el boletín disciplinario, el castigo contra Peirano respondió al uso de “lenguaje ofensivo, grosero u obsceno o gestos de la misma naturaleza contra los jugadores rivales u otras personas que no sean oficiales de partido”, además de “irrespeto mediante gestos, ademanes, injurias, amenazas o provocaciones”.

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El partido en Palmaseca quedó marcado por un cierre caótico. La igualdad 1-1 derivó en la invasión del terreno por parte de aficionados locales, en medio de la protesta del conjunto visitante tras un penal convertido por Leyser Chaverra en el tiempo de reposición.

Pablo Peirano, director técnico de Atlético Bucaramanga, habría provocado la invasión de los hinchas del Deportivo Cali en su partido del 30 de agosto - crédito Atlético Bucaramanga/Andrés Muñoz

Dos jugadores también recibieron suspensión por conducta violenta

Las otras sanciones anunciadas alcanzaron a dos futbolistas: Keimer Sandoval, de Deportivo Cali, y José García, de Atlético Bucaramanga. Ambos deberán cumplir dos jornadas de suspensión y pagar una multa de $758.725 cada uno por “conducta violenta contra un adversario”.

Por su parte, el técnico Pablo Peirano ya se había pronunciado sobre lo ocurrido en una entrevista con el programa Saque Largo de Win Sports. Allí describió un escenario en el que, según su relato, no existían condiciones para continuar el encuentro en el estadio de Palmaseca.

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A la izquierda el director técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, y a la derecha el de Atlético Bucaramanga, Pablo Peirano - crédito Colprensa/Atlético Bucaramanga

“Era imposible que se pudiera reanudar un partido con un portón abierto, los hinchas adentro de la cancha. Le estábamos avisando al cuarto árbitro, que quedó paralizado. El comisario no podía reaccionar. Benedetti me cuenta que ni siquiera pudo celebrar el gol porque estaban preocupados por los hinchas”, afirmó.

El reclamo de Atlético Bucaramanga se apoyó en la irrupción de los aficionados y en la presunta falta de garantías para disputar el cierre del compromiso. Aun así, el comité no emitió una resolución sobre esa solicitud en el boletín divulgado el miércoles 2 de septiembre en su página web.

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La publicación también omitió pronunciamientos sobre los enfrentamientos entre barras de Independiente Santa Fe y América de Cali registrados el 22 de agosto. Esos disturbios provocaron la suspensión temporal de ese partido durante media hora y las primeras sanciones fueron por parte del Distrito.